Os negócios variados e bilionários de Donald Trump pelo mundo

  Do mercado imobiliário de luxo em Nova York aos cassinos de Atlantic City, passando por reality shows e empreendimentos internacionais, seus negócios sempre caminharam lado a lado com a autopromoção e uma estratégia agressiva de expansão. O Flipar mostra a seguir os negócios de Donald Trump!

     Foto: Domínio público/Wikimédia Commons
  O empurrão do pai – Donald Trump herdou milhões de dólares do pai, Fred Trump, um influente incorporador imobiliário dos distritos de Brooklyn e do Queens, em Nova York, além de receber garantias financeiras decisivas para iniciar seus próprios negócios.

     Foto: Domínio público/Wikimédia Commons
  Entrada em Manhattan – Nos anos 1970, Trump deixou os imóveis residenciais periféricos e apostou em Manhattan, buscando prestígio e visibilidade com grandes projetos no coração de Nova York.

     Foto: Reprodução do Facebook Myra Clergé
  A virada do Grand Hyatt – A renovação do hotel Grand Hyatt, perto da Grand Central Station, foi seu primeiro grande sucesso e consolidou sua reputação como negociador agressivo.

     Foto: Divulgação Hotel Martinez
  A Trump Tower – Inaugurada em 1983, a torre na Quinta Avenida é um arranha-céu que virou símbolo máximo da marca Trump, misturando luxo, espetáculo e autopromoção.

     Foto: Reprodução do Facebook Trump Tower New York
  Expansão para os cassinos – Trump investiu pesado em cassinos de Atlantic City, como o Trump Taj Mahal, e o Trump Marina, financiados por dívidas elevadas, em uma aposta que mais tarde se revelaria insustentável.

     Foto: Reprodução do Youtube
  Falências controladas – Entre o fim dos anos 1980 e os 1990, várias empresas ligadas a Trump recorreram à recuperação judicial, preservando sua imagem pessoal, mas deixando prejuízos a credores.

     Foto: Reprodução do Youtube
  Reality show e reinvenção – O programa The Apprentice (que teria a versão brasileira "O Aprendiz") reposicionou Trump como empresário de sucesso para o grande público, revitalizando sua imagem e seus negócios.

     Foto:
  Hotéis e resorts de luxo – A partir dos anos 2000, a marca Trump se expandiu para hotéis e campos de golfe nos EUA e no exterior, muitas vezes por meio de parcerias.

     Foto: Domínio público/Wikimédia Commons
  Esportes e entretenimento – Trump tentou se firmar no esporte profissional ao comprar o time de futebol americano New Jersey Generals, da liga alternativa USFL, e ao promover grandes lutas de boxe e eventos esportivos como estratégia de visibilidade e negócios.

     Foto: Domínio público/Wikimédia Commons
  Empreendimentos internacionais – Projetos na Ásia, Europa e Oriente Médio ampliaram o alcance global da marca, nem sempre com envolvimento direto de capital próprio.

     Foto: Divulgação
  Negócios fora do eixo imobiliário – Trump emprestou seu nome a produtos variados, com resultados desiguais.

     Foto: Divulgação
  Revista, bebidas, pízza e steaks foram alguns dos ramos em que o atual presidente americano investiu, sempre batizando os empreendimentos com seu nome, como Trump Vodka, Trump Cafe e Trump Grill.

     Foto: Domínio público/Wikimédia Commons
  Universidade – Donald Trump investiu na Trump University, lançada em 2005 como uma empresa educacional privada focada em cursos de negócios e imóveis, sem status oficial de universidade. O projeto foi encerrado em 2010 e acabou envolvido em ações judiciais por fraude, resolvidas em 2016 com um acordo milionário, sem admissão formal de culpa.

     Foto: Reprodução do Youtube
  Aviação executiva e comercial – No fim dos anos 1980, Trump comprou a Trump Shuttle, uma companhia aérea regional no nordeste dos EUA, apostando no luxo e na visibilidade da marca, mas o negócio acumulou prejuízos e foi vendido poucos anos depois.

     Foto: Domínio público/Wikimédia Commons
  MÃ­dias e plataformas digitais â?? JÃ¡ fora do mercado tradicional de mÃ­dia e entre seus dois mandatos presidenciais, Trump lanÃ§ou sua prÃ³pria rede social, a Truth Social, e investiu em empresas de comunicaÃ§Ã£o alinhadas Ã  sua base polÃ­tica, transformando engajamento e polarizaÃ§Ã£o em ativos econÃŽmicos e influÃªncia direta sobre milhÃµes de seguidores.

     Foto: ReproduÃ§Ã£o do Instagram @exec.sum
