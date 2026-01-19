A trajetória de Rhea Seehorn, atriz vencedora do Globo de Ouro por ‘Pluribus’
A premiação foi entregue durante a cerimônia do Golden Globe Awards 2026, realizada em Los Angeles, e representou a primeira vitória da atriz no evento, após anos sendo lembrada e elogiada por atuações anteriores.Foto: Divulgação
Na série, Seehorn dá vida a Carol Sturka, personagem central da trama criada por Vince Gilligan, o mesmo responsável por sucessos como “Breaking Bad” e “Better Call Saul”. Pelo trabalho, ela também venceu o Critics Choice Awards 2026.Foto: KEVIN PAUL/Wikimédia Commons
Na categoria, a atriz superou nomes consagrados e performances de destaque da televisão recente: Kathy Bates por “Matlock”, Britt Lower por “Ruptura”, Helen Mirren por “Terror da Máfia”, Bella Ramsey por “The Last of Us” e Keri Russell por “The Diplomat”.Foto: Joynas /Wikimédia Commons
Nascida em 1972 no estado americano da Virginia, Rhea Seehorn se dedicou inicialmente a estudar artes plásticas, formação que influenciou sua relação com o corpo, o silêncio e a composição emocional das cenas.Foto: Reprodução do Instagram @rheaseehorn
A decisão de migrar para a atuação veio aos poucos, após experiências no teatro e pequenos trabalhos na televisão.Foto: Joynas /Wikimédia Commons
Nos primeiros anos em Hollywood, Seehorn transitou por séries de comédia e produções episódicas, muitas vezes em papéis coadjuvantes, que lhe deram visibilidade, mas ainda não exploravam plenamente seu potencial dramático.Foto: Divulgação
Rhea Seehorn liderou o elenco em produções televisivas de duração limitada, entre elas “I’m with Her”, exibida pela ABC entre 2003 e 2004, “Whitney”, da NBC, que foi ao ar de 2011 a 2013, e “Franklin e Bash”, série do canal TNT exibida de 2011 a 2014.Foto: Divulgação
No cinema, ela integrou o elenco de filmes como “Vozes e Vultos”, “O Plano Perfeito 2” e “Bad Boys 4”.Foto: Divulgação
Mas o ponto de virada em sua carreira aconteceu com a entrada no universo criado por Vince Gilligan. Ao interpretar a advogada Kim Wexler em “Better Call Saul”, spin-off de “Breaking Bad”, Seehorn apresentou uma das personagens mais complexas da televisão contemporânea.Foto: Divulgação
A atuação de Seehorn foi amplamente elogiada pela crítica, especialmente pela capacidade de comunicar emoções intensas de forma contida, muitas vezes sem recorrer a diálogos extensos, sustentando a narrativa por meio de gestos, olhares e silêncios calculados.Foto: Reprodução do Instagram @rheaseehorn
Ao longo das temporadas da série, sua personagem ganhou protagonismo e profundidade, e Seehorn passou a figurar com frequência em listas de melhores atuações do ano, além de receber indicações a prêmios importantes.Foto: Reprodução do Instagram @rheaseehorn
Sua colaboração continuada com Vince Gilligan em “Pluribus” reforçou essa parceria criativa e demonstrou sua disposição em explorar novas camadas dramáticas.Foto: Gage Skidmore/Wikimédia Commons
“Pluribus”, que teve sua primeira temporada em 2025, retrata um mundo submetido a uma felicidade compulsória, no qual a figura mais infeliz do planeta acaba se tornando peça-chave para impedir que essa lógica se consolide de forma definitiva.Foto: Reprodução
Nesse cenário, a escritora Carol Sturka, vivida por Seehorn, está entre os 12 indivíduos imunes a um fenômeno que contaminou a humanidade com um otimismo artificial, reduzindo a população a um estado homogêneo de satisfação permanente.Foto: Joynas /Wikimédia Commons
Por meio de suas redes sociais, a Apple TV informou que “Pluribus” alcançou o posto de produção mais vista já registrada na história do serviço de streaming.Foto: Divulgação
Além de Rhea Seehorn no papel central, “Pluribus” reúne um elenco diversificado que inclui a polonesa Karolina Wydra, conhecida por “Viagem à Lua de Júpiter”, e o colombiano Carlos-Manuel Vesga, de “Notícia de um Sequestro”.Foto: Reprodução/Apple TV
Rhea Seehorn é casada desde 2018 com o produtor de cinema e agente imobiliário Graham Larson, que acumula trabalhos como assistente de produção em filmes como “Uma Lição de Amor” e “Traffic”, além de ter sido produtor de “O Último Samurai”.Foto: Reprodução do Instagram @rheaseehorn