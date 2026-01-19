Assine
Arqueólogos descobrem igreja turca que era usada como hospital romano no século 2

RF
Redação Flipar
  Isso porque eles notaram que a igreja havia sido construída sobre o que foi originalmente um centro de saúde romano dos séculos 2 e 3 d.C.

     Foto: Reproduc?a?o/YouTube
  A descoberta ocorreu em um sítio incluído na Lista Provisória do Patrimônio Mundial da UNESCO, situado dentro de uma área monástica murada.

     Foto: Reproduc?a?o/YouTube
  Os pesquisadores estimam que o espaço funcionou continuamente por cerca de 1.200 anos, passando de hospital romano a centro religioso cristão e, posteriormente, apresentando vestígios do período islâmico.

     Foto: Reproduc?a?o/YouTube
  A identificação como hospital foi confirmada pela presença de diversos instrumentos médicos antigos no local.

     Foto: Reproduc?a?o/YouTube
  O achado revela a transição cultural e religiosa do Império Romano após a consolidação do Cristianismo e, por fim, ao domínio turco.

     Foto: Reproduc?a?o/YouTube
  Kaunos foi uma antiga cidade situada no sudoeste da atual Turquia, próxima à costa do mar Egeu e ao rio Dalyan, na província de Mu?la.

     Foto: Reprodução/YouTube
  Fundada por volta do século 9 a.C., a cidade serviu como um importante porto comercial estratégico, posicionada na fronteira entre a Cária e a Lícia.

     Foto: Reproduc?a?o/YouTube
  Ao longo de sua história, Kaunos esteve sob o domínio de diversos povos e impérios, incluindo persas, gregos, romanos e, posteriormente, bizantinos.

     Foto: Wikimedia Commons/Dosseman
  Essa pluralidade cultural pode ser vista nas ruínas que sobreviveram ao tempo, como o teatro helenístico com vista para a antiga área portuária, as termas romanas e igrejas cristãs primitivas.

     Foto: Wikimedia Commons/Dosseman
  Um dos elementos mais impressionantes do sítio arqueológico são os túmulos escavados na rocha, esculpidos nos penhascos que cercam a cidade.

     Foto: Reproduc?a?o/YouTube
  Datados do século 4 a.C., muitos deles tem fachadas que imitam templos gregos, revelando a importância dos rituais funerários e das crenças locais.

     Foto: Reproduc?a?o/YouTube
  Um aspecto curioso da história de Kaunos é a sua relação com a geografia e a saúde.

     Foto: Reproduc?a?o/YouTube
  Heródoto, o historiador grego, mencionava que os habitantes da cidade tinham uma aparência pálida e doentia, o que hoje se atribui à malária, endêmica na região devido aos pântanos ao redor.

     Foto: Reproduc?a?o/YouTube
  Com o passar dos séculos, o assoreamento do rio pelo transporte de sedimentos fez com que o mar recuasse, transformando a próspera cidade portuária em um assentamento isolado no interior.

     Foto: Wikimedia Commons/Dosseman
  Esse isolamento acabou levando ao seu abandono definitivo no século 15, mas permitiu que as suas ruínas fossem preservadas até hoje.

     Foto: Wikimedia Commons/mwanasimba
  Hoje, Kaunos é um importante sítio arqueológico e uma das áreas históricas mais relevantes do sudoeste da Turquia, integrada a uma paisagem natural marcada por pântanos, montanhas e canais fluviais.

     Foto: Wikimedia Commons/Kjf webmaster
