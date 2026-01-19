Igreja histórica atrai curiosos por formato de ‘disco voador’
Apelidada de “Igreja do Disco Voador”, a Paróquia Melquita Católica de São Jorge fica no bairro Santa Helena.Foto: Wikimedia Commons/MisterSanderson
Projetada com simbolismo espiritual — no qual a estrutura circular representa a universalidade e a cúpula remete ao céu —, a igreja celebrou em 2025 os 60 anos de sua primeira missa.Foto: Reprodução/Redes Sociais
“Na Divina Liturgia, o sacerdote não ‘aparece’ tanto quanto no rito romano. A ideia é que Deus seja o centro. Há mistério, beleza e um sentido de transcendência”, explicou ao g1 o diácono Raphael De Paola.Foto: Konrad Hofmann/Unsplash
A decisão de construir um templo próprio ocorreu na década de 1950, após o crescimento da comunidade e a criação de associações e comércios.Foto: Wikimedia Commons/Rcandre
Os melquitas formam uma das tradições cristãs mais antigas ainda em atividade e têm origem especialmente nas regiões que hoje correspondem à Síria, ao Líbano, à Palestina e ao Egito.Foto: Wikimedia Commons/Dosseman
Apesar de ter hierarquia, ritos e leis próprias, a Igreja Melquita está em plena comunhão com o Papa e a Igreja Católica Romana.Foto: Wikimedia Commons/Dosseman
