Ferramentas de tradução em tempo real: uma revolução na comunicação mundial
-
Em setembro, a Apple anunciou os novos AirPods Pro 3, que oferecem uma ferramenta de “tradução ao vivo”.Foto: Divulgac?a?o/Apple
-
Nela, o usuário ouve a tradução no fone e vê a transcrição no celular.Foto: Divulgac?a?o/Apple
-
A inovação é considerada um marco no uso prático da inteligência artificial e pode revolucionar viagens internacionais, atendimento ao público e interações num geral.Foto: Montagem/Divulgac?a?o/Apple
-
A nova função estará disponível para AirPods Pro 2 e 3, com suporte inicial a inglês (britânico e norte-americano), francês, alemão, português do Brasil e espanhol.Foto: Reproduc?a?o/Apple
-
-
Novas expansões para mandarim, japonês, coreano e italiano devem ser disponibilizadas em breve.Foto: Reproduc?a?o/Apple
-
Por um lado, especialistas alertam que a tecnologia ainda é imperfeita, com falhas ocasionais nas traduções.Foto: Freepik
-
Com isso, a chegada da nova ferramenta deve facilitar a comunicação e impulsionar o turismo pelo mundo.Foto: Freepik
-
-
Uma pesquisa de 2025 da Preply indicou que o medo do idioma faz um terço dos norte-americanos escolher destinos onde não haja conflito linguístico.Foto: Suzi Kim/Unsplash
-
A tecnologia pode favorecer pequenos negócios locais, permitindo que turistas interajam com que não domina o inglês.Foto: Daniel Robert/Unsplash
-
A tradução em tempo real também pode trazer grandes benefícios ao setor de transporte, especialmente na aviação, onde barreiras linguísticas frequentemente causam atrasos e riscos de segurança.Foto: aleb Woods/Unsplash
-
-
Pesquisas mostram que aeroportos menores não dispõem de recursos para oferecer cursos formais de idiomas, fazendo com que os empregados aprendam de forma improvisada.Foto: Phil Mosley/Unsplash
-
Durante os voos, mal-entendidos entre pilotos e controladores de tráfego aéreo já provocaram acidentes fatais, agravados por sotaques ou expressões regionais.Foto: ThisIsEngineering/Pexels
-
Por outro lado, a tecnologia levanta preocupações sobre um possível declínio no interesse em cursos de idiomas.Foto: Freepik
-
-
Educadores e linguistas defendam que o contato real com culturas e expressões não verbais é insubstituível.Foto: Vitaly Gariev/Unsplash
-
No início de 2025, a Samsung já havia lançado seu próprio serviço de tradução simultânea, o “Live Translate”, por meio do Galaxy AI.Foto: Divulgação/Samsung
-
O recurso chegou com 20 idiomas disponíveis: português (Brasil), coreano, inglês, árabe, chinês simplificado, holandês, francês, alemão, hindi, indonésio, italiano, japonês, polonês, romeno, russo, espanhol, sueco, tailandês, turco e vietnamita.Foto: Divulgação/Samsung
-
-
O modo Intérprete, que permite conversar com outra pessoa em outro idioma sem precisar manusear o celular, é compatível com os fones Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds2 e Galaxy Buds FE.Foto: Divulgac?a?o/Samsung