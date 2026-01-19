Assine
Ferramentas de tradução em tempo real: uma revolução na comunicação mundial

  • <p>Em setembro, a Apple anunciou os novos AirPods Pro 3, que oferecem uma ferramenta de “tradução ao vivo”.</p>

     Foto: Divulgac?a?o/Apple
  • <p>Nela, o usuário ouve a tradução no fone e vê a transcrição no celular.</p>

     Foto: Divulgac?a?o/Apple
  • <p>A inovação é considerada um marco no uso prático da inteligência artificial e pode revolucionar viagens internacionais, atendimento ao público e interações num geral.</p>

     Foto: Montagem/Divulgac?a?o/Apple
  • <p>A nova função estará disponível para AirPods Pro 2 e 3, com suporte inicial a inglês (britânico e norte-americano), francês, alemão, português do Brasil e espanhol.</p>

     Foto: Reproduc?a?o/Apple
  • <p>Novas expansões para mandarim, japonês, coreano e italiano devem ser disponibilizadas em breve.</p>

     Foto: Reproduc?a?o/Apple
  • <p>Por um lado, especialistas alertam que a tecnologia ainda é imperfeita, com falhas ocasionais nas traduções.</p>

     Foto: Freepik
  • <p>Com isso, a chegada da nova ferramenta deve facilitar a comunicação e impulsionar o turismo pelo mundo.</p>

     Foto: Freepik
  • <p>Uma pesquisa de 2025 da Preply indicou que o medo do idioma faz um terço dos norte-americanos escolher destinos onde não haja conflito linguístico.</p>

     Foto: Suzi Kim/Unsplash
  • <p>A tecnologia pode favorecer pequenos negócios locais, permitindo que turistas interajam com que não domina o inglês.</p>

     Foto: Daniel Robert/Unsplash
  • <p>A tradução em tempo real também pode trazer grandes benefícios ao setor de transporte, especialmente na aviação, onde barreiras linguísticas frequentemente causam atrasos e riscos de segurança.</p>

     Foto: aleb Woods/Unsplash
  • <p>Pesquisas mostram que aeroportos menores não dispõem de recursos para oferecer cursos formais de idiomas, fazendo com que os empregados aprendam de forma improvisada.</p>

     Foto: Phil Mosley/Unsplash
  • <p>Durante os voos, mal-entendidos entre pilotos e controladores de tráfego aéreo já provocaram acidentes fatais, agravados por sotaques ou expressões regionais.</p>

     Foto: ThisIsEngineering/Pexels
  • <p>Por outro lado, a tecnologia levanta preocupações sobre um possível declínio no interesse em cursos de idiomas.</p>

     Foto: Freepik
  • <p>Educadores e linguistas defendam que o contato real com culturas e expressões não verbais é insubstituível.</p>

     Foto: Vitaly Gariev/Unsplash
  • <p>No início de 2025, a Samsung já havia lançado seu próprio serviço de tradução simultânea, o “Live Translate”, por meio do Galaxy AI.</p>

     Foto: Divulgação/Samsung
  • <p>O recurso chegou com 20 idiomas disponíveis: português (Brasil), coreano, inglês, árabe, chinês simplificado, holandês, francês, alemão, hindi, indonésio, italiano, japonês, polonês, romeno, russo, espanhol, sueco, tailandês, turco e vietnamita.</p>

     Foto: Divulgação/Samsung
  • <p>O modo Intérprete, que permite conversar com outra pessoa em outro idioma sem precisar manusear o celular, é compatível com os fones Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds2 e Galaxy Buds FE.</p>

     Foto: Divulgac?a?o/Samsung
