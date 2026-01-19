Casamento secreto e bordão atemporal: curiosidades da carreira de Solange Couto
-
Nascida e criada na Zona Norte do Rio de Janeiro, Solange Couto tem 45 anos de carreira na TV e mais de 20 novelas no currículo.Foto: Reproduc?a?o/Instagram
-
O papel foi apontado por ela como um dos momentos mais especiais de sua trajetória profissional.Foto: Reprodução
-
Na vida pessoal, Solange é mãe de três filhos — Márcio Felipe, Morena Mariah e Benjamin — e avó de três netos.Foto: Arquivo pessoal
-
Entre 1974 e 1980, Solange foi casada com o cantor Sidney Magal, relacionamento que manteve em segredo na época.Foto: Montagem/Divulgac?a?o/Reproduc?a?o Instagram
-