Assine
overlay
Início Galeria
Celebridades e TV

Saiba mais sobre Amy Madigan, atriz que venceu Ariana Grande em premiação

RF
Redação Flipar
  • <p>Ela desbancou as atrizes Elle Fanning e Inga Ibsdotter Lilleaas, de “Valor Sentimental”, Ariana Grande, de “Wicked: Parte 2” – gerando burburinho de fãs nas redes sociais – , Wunmi Mosaku, de “Pecadores”, e Teyana Taylor, de “Uma Batalha Após a Outra”.</p>

    Ela desbancou as atrizes Elle Fanning e Inga Ibsdotter Lilleaas, de “Valor Sentimental”, Ariana Grande, de “Wicked: Parte 2” – gerando burburinho de fãs nas redes sociais – , Wunmi Mosaku, de “Pecadores”, e Teyana Taylor, de “Uma Batalha Após a Outra”.

     Foto: divulgação/ universal pictures
  • <p>O papel em “A Hora do Mal” (2025) também rendeu a Amy uma indicação ao Globo de Ouro 2026 na categoria de Melhor Atriz Coadjuvante. O prêmio no Critics Choice Awards 2026, aliás, conecta sua história atual às raízes de uma trajetória que começou em sua cidade natal.</p>

    O papel em “A Hora do Mal” (2025) também rendeu a Amy uma indicação ao Globo de Ouro 2026 na categoria de Melhor Atriz Coadjuvante. O prêmio no Critics Choice Awards 2026, aliás, conecta sua história atual às raízes de uma trajetória que começou em sua cidade natal.

     Foto: reprodução
  • <p>Nascida em 11 de setembro de 1950, em Chicago, no estado de Illinois, Amy é filha de Dolores Hanlon, atriz amadora de teatro comunitário, e do jornalista John J. Madigan. Assim, cresceu em ambiente culturalmente rico e passou a se interessar por música e teatro ainda no ensino médio.</p>

    Nascida em 11 de setembro de 1950, em Chicago, no estado de Illinois, Amy é filha de Dolores Hanlon, atriz amadora de teatro comunitário, e do jornalista John J. Madigan. Assim, cresceu em ambiente culturalmente rico e passou a se interessar por música e teatro ainda no ensino médio.

     Foto: reprodução
  • <p>Antes de seguir carreira artística, contudo, ela se formou em Filosofia pela Marquette University, em 1972. Sua base intelectual reforçou consideravelmente a profundidade que levaria aos palcos e telas.</p>

    Antes de seguir carreira artística, contudo, ela se formou em Filosofia pela Marquette University, em 1972. Sua base intelectual reforçou consideravelmente a profundidade que levaria aos palcos e telas.

     Foto: reprodução
  • <p>Amy Madigan estudou música e chegou a cantar em bandas, o que a permitiu ganhar experiência musical que lhe deu ritmo e presença de palco. Logo, migrou para o teatro, onde desenvolveu sua técnica dramática. E, com isso, abriu caminho para o cinema.</p>

    Amy Madigan estudou música e chegou a cantar em bandas, o que a permitiu ganhar experiência musical que lhe deu ritmo e presença de palco. Logo, migrou para o teatro, onde desenvolveu sua técnica dramática. E, com isso, abriu caminho para o cinema.

     Foto: gemini
  • <p>Sua estreia cinematográfica ocorreu nos anos 1980, período fértil para novos talentos. Ela chamou atenção pela naturalidade e força interpretativa. Esses primeiros papéis revelaram sua versatilidade e, assim, ela rapidamente se consolidou em Hollywood.</p>

    Sua estreia cinematográfica ocorreu nos anos 1980, período fértil para novos talentos. Ela chamou atenção pela naturalidade e força interpretativa. Esses primeiros papéis revelaram sua versatilidade e, assim, ela rapidamente se consolidou em Hollywood.

     Foto: reprodução
  • <p>Em 1984, brilhou em “Ruas de Fogo”, filme ‘cult’ que marcou sua carreira. O papel, um divisor de águas, mostrou sua capacidade de transitar entre ação e drama, além de ampliar sua visibilidade internacional.</p>

    Em 1984, brilhou em “Ruas de Fogo”, filme ‘cult’ que marcou sua carreira. O papel, um divisor de águas, mostrou sua capacidade de transitar entre ação e drama, além de ampliar sua visibilidade internacional.

     Foto: reprodução
  • <p>Em 1989, Amy participou de “Campo dos Sonhos”, ao lado de Kevin Costner. O filme se tornou clássico e sua atuação foi elogiada pela crítica, o que reforçou sua imagem de atriz sólida.</p>

    Em 1989, Amy participou de “Campo dos Sonhos”, ao lado de Kevin Costner. O filme se tornou clássico e sua atuação foi elogiada pela crítica, o que reforçou sua imagem de atriz sólida.

     Foto: reprodução
  • <p>No mesmo ano, venceu o Globo de Ouro de melhor atriz coadjuvante por sua atuação em “Roe v. Wade”. Ela também recebeu indicações no Emmy Award, Independent Spirit Awards e Satellite Awards.</p>

    No mesmo ano, venceu o Globo de Ouro de melhor atriz coadjuvante por sua atuação em “Roe v. Wade”. Ela também recebeu indicações no Emmy Award, Independent Spirit Awards e Satellite Awards.

     Foto: reprodução
  • <p>Casada com o ator Ed Harris desde 1983, Amy Madigan construiu uma vida artística e pessoal intensa. Juntos, formam um dos casais mais sólidos de Hollywood. A parceria fortaleceu ambos em suas carreiras.</p>

    Casada com o ator Ed Harris desde 1983, Amy Madigan construiu uma vida artística e pessoal intensa. Juntos, formam um dos casais mais sólidos de Hollywood. A parceria fortaleceu ambos em suas carreiras.

     Foto: reprodução
  • <p>Amy transitou entre cinema, teatro e televisão, o que ampliou seu repertório e público, encantado pela diversidade da atriz. Cada meio trouxe novos desafios e conquistas em uma carreira marcada pela pluralidade.</p>

    Amy transitou entre cinema, teatro e televisão, o que ampliou seu repertório e público, encantado pela diversidade da atriz. Cada meio trouxe novos desafios e conquistas em uma carreira marcada pela pluralidade.

     Foto: reprodução
  • <p>Ao conquistar o Critics Choice Awards pela interpretação de tia Gladys em “A Hora do Mal”, longa do roteirista e diretor Zach Cregger, Amy revelou sua força dramática. A performance no filme de terror, aliás, foi considerada arrepiante e memorável.</p>

    Ao conquistar o Critics Choice Awards pela interpretação de tia Gladys em “A Hora do Mal”, longa do roteirista e diretor Zach Cregger, Amy revelou sua força dramática. A performance no filme de terror, aliás, foi considerada arrepiante e memorável.

     Foto: reprodução
  • <p>No palco, Amy agradeceu ao elenco e à equipe em um discurso que destacou a importância da colaboração. Reforçou sua paixão pela arte e emocionou público e crítica com uma vitória que mandou recado: veteranos ainda têm espaço em Hollywood. O prêmio traduz a valorização da experiência, além de inspirar novas gerações de artistas.</p>

    No palco, Amy agradeceu ao elenco e à equipe em um discurso que destacou a importância da colaboração. Reforçou sua paixão pela arte e emocionou público e crítica com uma vitória que mandou recado: veteranos ainda têm espaço em Hollywood. O prêmio traduz a valorização da experiência, além de inspirar novas gerações de artistas.

     Foto: reprodução
  • <p>Amy representa a força das atrizes que abriram caminho nos anos 1980. Sua trajetória mostra resistência em um mercado competitivo. Um legado que fortalece a presença feminina no cinema e, portanto, é símbolo de representatividade.</p>

    Amy representa a força das atrizes que abriram caminho nos anos 1980. Sua trajetória mostra resistência em um mercado competitivo. Um legado que fortalece a presença feminina no cinema e, portanto, é símbolo de representatividade.

     Foto: reprodução
  • <p>Além de “A Hora do Mal”, Amy segue ativa em projetos variados. Cada novo papel reafirma sua vitalidade artística marcada por intensidade e autenticidade. Ao transmitir, ainda, emoção com naturalidade – característica que a diferencia de muitos colegas –, se mantém fortemente relevante na indústria cinematográfica.</p>

    Além de “A Hora do Mal”, Amy segue ativa em projetos variados. Cada novo papel reafirma sua vitalidade artística marcada por intensidade e autenticidade. Ao transmitir, ainda, emoção com naturalidade – característica que a diferencia de muitos colegas –, se mantém fortemente relevante na indústria cinematográfica.

     Foto: reprodução
  • <p>Além da carreira de atriz, Amy é produtora. Já na vida familiar exerce a função de mãe e esposa dedicada, o que complementa sua trajetória artística. Tal dimensão humana reforça sua imagem pública positiva, afinal, ela é extremamente admirada também fora das telas.</p>

    Além da carreira de atriz, Amy é produtora. Já na vida familiar exerce a função de mãe e esposa dedicada, o que complementa sua trajetória artística. Tal dimensão humana reforça sua imagem pública positiva, afinal, ela é extremamente admirada também fora das telas.

     Foto: kathy hutchins/ hutchins photo
  • <p>De Chicago ao Critics Choice 2026, Amy Madigan percorreu caminho brilhante. Sua vitória em “A Hora do Mal” conecta passado e presente. Assim, a atriz prova e comprova que talento não envelhece.</p>

    De Chicago ao Critics Choice 2026, Amy Madigan percorreu caminho brilhante. Sua vitória em “A Hora do Mal” conecta passado e presente. Assim, a atriz prova e comprova que talento não envelhece.

     Foto: reprodução
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay