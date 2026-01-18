Assine
Prefere qual? Descubra as diferenças entre crepes e panquecas

  • <p>Mas você sabe a diferença entre eles? Ambos são práticos, fáceis de preparar, levam ingredientes simples, e agradam pessoas de todas as idades. Sua leveza permite variações rápidas e criativas.</p>

     Foto: Imagem de StockSnap por Pixabay
  • <p>Da mesma forma, os dois combinam bem com saladas, sopas e até carnes grelhadas, tornando-se um complemento ou prato principal equilibrado e saboroso. Mas cada um tem peculiaridades que vamos mostrar.</p>

     Foto: Flickr veganbow
  • <p>A diferença entre panqueca e crepe está principalmente na textura, espessura e ingredientes da massa, além do modo de preparo. Veja só.</p>

     Foto: Imagem gerada por Inteligência artificial através do aplicativo Microsoft Designer
  • <p>Panqueca: A massa é mais grossa, fofa e leve, geralmente com fermento, o que faz com que cresça e fique mais macia.<br /> Crepe: A massa é fina e lisa, sem fermento, o que a deixa mais delicada e flexível.</p>

    Panqueca: A massa é mais grossa, fofa e leve, geralmente com fermento, o que faz com que cresça e fique mais macia.
     Foto: Divulgação
  • <p>Panqueca: Normalmente leva fermento ou bicarbonato de sódio.<br /> Crepe: Não leva fermento, resultando em uma textura mais fina e leve.<br /> Ambos utilizam farinha, ovos, leite e manteiga.</p>

    Panqueca: Normalmente leva fermento ou bicarbonato de sódio.
     Foto: Imagem Freepik
  • <p>Panqueca: Na hora do preparo, a massa é despejada em pequenas porções na frigideira e não é espalhada, ficando mais alta e pequena.<br /> Crepe: A massa é espalhada uniformemente sobre a superfície da frigideira, formando uma camada fina e ampla.</p>

    Panqueca: Na hora do preparo, a massa é despejada em pequenas porções na frigideira e não é espalhada, ficando mais alta e pequena.
     Foto: Reprodução de Youtube imagem Freepik
  • <p>Agora veja mais algumas curiosidades sobre essas delícias. A panqueca pode ser doce ou salgada, mas é mais comum em versões doces com caldas, frutas, creme de avelã chocolate ou mel.</p>

     Foto: Imagem de StockSnap por Pixabay
  • <p>Já o recheio salgado das panquecas costuma ter queijo, presunto, carne moída, frango desfiado ou espinafre. Mas outras opções também são encontradas.</p>

     Foto: Reprodução das Redes Sociais
  • <p>O crepe também pode ter recheio doce ou salgado. Na versão doce é comum encontrar recheios de chocolate e frutas.</p>

     Foto: Reprodução/TV Anhanguera
  • <p>Já os crepes salgados levam com frequência no recheio uma variedade de queijos, carnes e vegetais. O espinafre é bem cotado, misturado com ricota.</p>

     Foto: Reprodução de Instagram
  • <p>A panqueca Ã© popular na AmÃ©rica do Norte, onde tem origem, especialmente no cafÃ© da manhÃ£. Mas tambÃ©m Ã© muito consumida na FranÃ§a, RÃºssia e Holanda.</p>

     Foto: Imagem free de Stockcake.com
  • <p>As panquecas americanas costumam ser fofas e grossas, feitas com fermento em pó e servidas em pilhas. Elas são ideais para coberturas como xarope de bordo, frutas ou chantilly. Sua textura leve e aerada é a marca registrada dessa iguaria.</p>

     Foto: Ray_Shrewsberry por Pixabay
  • <p>As panquecas russas, ou Blini, são finas e pequenas, tradicionalmente feitas com uma mistura de trigo e centeio, muitas vezes fermentada. São servidas com manteiga, caviar, smetana (creme azedo) ou mel. Blini têm uma textura mais densa e sabor levemente azedo devido à fermentação.</p>

     Foto: Divulgação
  • <p>As Poffertjes são pequenas panquecas holandesas, macias e fofas, preparadas com fermento e leite. Servidas em porções pequenas, são polvilhadas com açúcar de confeiteiro e frequentemente acompanhadas de manteiga derretida. Elas são perfeitas como lanche ou sobremesa em festivais e feiras.</p>

     Foto: Flickr Kitchenbutterfly
  • <p>O crepe é originário da França, especialmente da região da Bretanha. E tambem é muito difundido na Bélgica, Canadá (Quebec) e Japão (versão street food).</p>

     Foto: Reprodução de Instagrams
  • <p>Os crepes são um ícone da gastronomia francesa, refletindo a tradição e a simplicidade da culinária do país. Eles representam versatilidade, podendo ser preparados tanto de forma doce quanto salgada. Sua popularidade transcende fronteiras, sendo apreciados mundialmente em diversas variações regionais.</p>

     Foto: Reprodução de Instagram
  • <p>O Crepe Suzette é um prato clássico, criado acidentalmente no final do século XIX, famoso por seu molho de laranja e licor flambado. Sua apresentação teatral, com fogo e flambagem à mesa, adiciona um toque de glamour à refeição. A combinação do doce cítrico com o crepe fino é uma experiência culinária única.</p>

     Foto: Instagram @marinidubai
  • <p>A Galette Bretonne é uma versão salgada do crepe, originária da região da Bretanha, feita com farinha de trigo sarraceno. Ela é tradicionalmente recheada com ingredientes como ovos, queijo, presunto e outros sabores rústicos. Sua massa sem glúten confere uma textura mais firme e sabor mais terroso, típica da culinária bretã.</p>

     Foto: Reprodução de Instagram
