Esses atores deram vida a grandes vilões das HQs. Conhece todos?

Tom Hiddleston/Loki – O ator britânico, nascido em 9/2/1981 em Londres, tem sólida carreira em teatro e cinema. Ganhou 20 kg para tentar viver Thor, mas ficou com o papel do irmão, Loki. Está em filmes do próprio Thor, dos Vingadores e do Doutor Estranho, além da série “Loki” (2021) sobre o vilão nórdico.