Degeneração macular: doença impede atriz Judi Dench de enxergar

  • <p>Diagnosticada em 2012 com degeneração macular relacionada à idade, a vencedora do Oscar contou que a condição já compromete tarefas simples do cotidiano, como identificar pessoas próximas, ler e até mesmo assistir televisão.</p>

     Foto: Reprodução de vídeo CBS NEWS
  • <p>Ao ser questionada sobre sua ausência diante das câmeras nos últimos anos, ela foi direta: “Eu não consigo mais enxergar”. A dificuldade visual impactou decisivamente sua carreira. Seu último papel no cinema foi no filme “Allelujah”, lançado em 2022.</p>

     Foto: Caroline Bonarde/Wikimédia Commons
  • <p>Outras pessoas famosas, como o escritor Stephen King, a atriz Maria Zilda e o ator Bento Veiga, já revelaram ter degeneração macular.</p>

     Foto: Kevin Payravi /Wikimédia Commons
  • <p>Com mais de 70 anos dedicados ao teatro, ao cinema e à televisão, Judi Dench construiu uma trajetória marcada por grandes interpretações e inúmeros reconhecimentos.</p>

     Foto: Divulgação
  • <p>Entre os principais prêmios, acumulou um Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante (por “Shakeaspeare Apaixonado”, de 1998), quatro BAFTAs, dois Globos de Ouro, dois SAG Awards e um Tony.</p>

     Foto: Divulgação
  • <p>A degeneração macular é uma condição ocular caracterizada pelo desgaste gradual da mácula, a região central da retina responsável pela nitidez da visão.</p>

     Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
  • <p>É na mácula que se formam os detalhes do que enxergamos, permitindo atividades como ler, dirigir, reconhecer rostos e perceber cores com precisão.</p>

     Foto: Reprodução do Facebook MG OLHOS
  • <p>Quando essa área começa a se deteriorar, a visão central fica comprometida, enquanto a visão periférica costuma permanecer preservada.</p>

     Foto: Reprodução de vídeo Globoplay
  • <p>Existem dois tipos principais da doença: a degeneração macular seca e a úmida. A forma seca, mais comum, ocorre de maneira lenta e progressiva, decorrente do afinamento natural da mácula e do acúmulo de depósitos chamados drusas.</p>

     Foto: Reprodução do Facebook Núcleo Avançado em Oftalmologia
  • <p>Já a forma úmida, menos frequente, é mais agressiva e resulta do crescimento anormal de vasos sanguíneos sob a retina, que podem vazar líquido ou sangue e causar perda visual mais rápida.</p>

     Foto: Reprodução do Facebook Clínica Shiokawa - Saúde e Visão
  • <p>A degeneração macular relacionada à idade (DMRI) é a variação mais conhecida e costuma afetar pessoas acima dos 50 ou 60 anos.</p>

     Foto: Reprodução de vídeo Globoplay
  • <p>Fatores genéticos, tabagismo, hipertensão, exposição excessiva ao sol e má alimentação também podem aumentar o risco de desenvolvimento da doença.</p>

     Foto: Warren Umoh Unsplash
  • <p>Entre os sintomas mais comuns estão visão embaçada, distorção das linhas retas e dificuldade crescente para reconhecer rostos ou realizar tarefas que exigem foco.</p>

     Foto: Reprodução de vídeo Globoplay
  • <p>Embora ainda não exista cura, há formas de retardar sua progressão e, em alguns casos – especialmente na DMRI úmida – preservar parte da visão com tratamentos como injeções intraoculares, laser ou terapias medicamentosas específicas.</p>

     Foto: Reprodução de vídeo Globoplay
  • <p>A detecção precoce é fundamental, e exames oftalmológicos regulares são essenciais para identificar alterações na mácula antes que a perda visual se torne irreversível.</p>

     Foto: Freepik
  • <p>Por sua natureza progressiva e impacto direto na qualidade de vida, a degeneração macular é considerada uma das principais causas de perda de visão em idosos.</p>

     Foto: Imagem Grátis de simoneforum19800 por Pixabay
  • <p>Por isso, campanhas de conscientização, diagnóstico precoce e acompanhamento constante com especialistas desempenham um papel crucial na preservação da saúde ocular.</p>

     Foto: Imagem de Paul Diaconu por Pixabay
