Assine
overlay
Início Galeria
Animais

Pra quem não viu: lontras ‘enamoradas’ surgem um século após sumiço da espécie em Oregon

RF
Redação Flipar
  • <p>A observação das duas lontras, ocorreu em Ecola Point, na praia de Cannon, que é um ponto badalado que recebe muitos turistas.</p>

    A observação das duas lontras, ocorreu em Ecola Point, na praia de Cannon, que é um ponto badalado que recebe muitos turistas.

     Foto: Divulgação YouTube Elakha Alliance
  • <p>A descoberta surpreendente foi festejada por biólogos da Elakha Alliance, formada por pesquisadores, comunidades costeiras e lideranças indígenas.</p>

    A descoberta surpreendente foi festejada por biólogos da Elakha Alliance, formada por pesquisadores, comunidades costeiras e lideranças indígenas.

     Foto: "Mike" Michael L. Baird wikimedia commons
  • <p>Eles acreditam que as duas lontras tenham chegado do estado de Washington, que fica ao norte, onde existe uma população da espécie com cerca de 2 mil indivíduos dessa espécie. Vieram e permaneceram juntas.</p>

    Eles acreditam que as duas lontras tenham chegado do estado de Washington, que fica ao norte, onde existe uma população da espécie com cerca de 2 mil indivíduos dessa espécie. Vieram e permaneceram juntas.

     Foto: Divulgação YouTube Elakha Alliance
  • <p>As lontras, entre outras características, fazem parte da lista de animais monogâmicos, que permanecem com um único parceiro durante toda a vida. São companheiras fiéis, mesmo em longas jornadas.</p>

    As lontras, entre outras características, fazem parte da lista de animais monogâmicos, que permanecem com um único parceiro durante toda a vida. São companheiras fiéis, mesmo em longas jornadas.

     Foto: Dmitry Azovtsev/Wikimédia Commons
  • <p>Além de sua fidelidade conjugal, as mães lontras demonstram notáveis habilidades maternas, cuidando de até duas crias a cada ano.</p>

    Além de sua fidelidade conjugal, as mães lontras demonstram notáveis habilidades maternas, cuidando de até duas crias a cada ano.

     Foto: linda janes por Pixabay
  • <p>As lontras são mamíferos carnívoros da família dos mustelídeos, grupo que inclui furões e doninhas. Sua origem remonta a milhões de anos, com ancestrais adaptados à vida semiaquática.</p>

    As lontras são mamíferos carnívoros da família dos mustelídeos, grupo que inclui furões e doninhas. Sua origem remonta a milhões de anos, com ancestrais adaptados à vida semiaquática.

     Foto: ArtMechanic/Wikimédia Commons
  • <p>Esses animais se destacam pelo corpo alongado, patas curtas e cauda forte e musculosa. A pelagem é densa e impermeável, fundamental para manter o calor em ambientes frios ou aquáticos.</p>

    Esses animais se destacam pelo corpo alongado, patas curtas e cauda forte e musculosa. A pelagem é densa e impermeável, fundamental para manter o calor em ambientes frios ou aquáticos.

     Foto: Imagem de Onkel Ramirez por Pixabay
  • <p>As lontras vivem principalmente em rios, lagos, manguezais e áreas costeiras. Algumas espécies também habitam regiões marinhas, desde que haja água limpa e abundância de alimento.</p>

    As lontras vivem principalmente em rios, lagos, manguezais e áreas costeiras. Algumas espécies também habitam regiões marinhas, desde que haja água limpa e abundância de alimento.

     Foto: Reprodução do Instagram @projetolontraekko
  • <p>Elas estão distribuídas em vários continentes, como América, Europa, Ásia e África. A presença da espécie costuma indicar boa qualidade ambiental do local.</p>

    Elas estão distribuídas em vários continentes, como América, Europa, Ásia e África. A presença da espécie costuma indicar boa qualidade ambiental do local.

     Foto: Imagem de Bryan Hanson por Pixabay
  • <p>A alimentação é baseada sobretudo em peixes, crustáceos e moluscos. Em alguns casos, também consomem anfíbios, aves pequenas e invertebrados aquáticos.</p>

    A alimentação é baseada sobretudo em peixes, crustáceos e moluscos. Em alguns casos, também consomem anfíbios, aves pequenas e invertebrados aquáticos.

     Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
  • <p>As lontras são conhecidas pela inteligência e comportamento curioso. Usam pedras como ferramentas para quebrar conchas, algo raro entre mamíferos não primatas.</p>

    As lontras são conhecidas pela inteligência e comportamento curioso. Usam pedras como ferramentas para quebrar conchas, algo raro entre mamíferos não primatas.

     Foto: Divulgação YouTube Elakha Alliance
  • <p>O tempo de vida varia conforme a espécie e o ambiente. Na natureza, costumam viver entre 10 e 15 anos, enquanto em cativeiro podem ultrapassar 20 anos.</p>

    O tempo de vida varia conforme a espécie e o ambiente. Na natureza, costumam viver entre 10 e 15 anos, enquanto em cativeiro podem ultrapassar 20 anos.

     Foto: - Flickr wesley bar
  • <p>A reprodução ocorre, em geral, uma vez por ano. A fêmea dá à luz de um a três filhotes, que nascem cegos e dependem totalmente dos cuidados maternos.</p>

    A reprodução ocorre, em geral, uma vez por ano. A fêmea dá à luz de um a três filhotes, que nascem cegos e dependem totalmente dos cuidados maternos.

     Foto: Lontra - Imagem de Nick Stafford por Pixabay
  • <p>Os filhotes permanecem com a mãe por vários meses, aprendendo a nadar e caçar. Esse período é essencial para o desenvolvimento das habilidades de sobrevivência.</p>

    Os filhotes permanecem com a mãe por vários meses, aprendendo a nadar e caçar. Esse período é essencial para o desenvolvimento das habilidades de sobrevivência.

     Foto: linda janes por Pixabay
  • <p>Apesar de carismáticas, muitas espécies de lontra estão ameaçadas. Poluição da água, perda de habitat e caça ilegal são os principais riscos à sua sobrevivência.</p>

    Apesar de carismáticas, muitas espécies de lontra estão ameaçadas. Poluição da água, perda de habitat e caça ilegal são os principais riscos à sua sobrevivência.

     Foto: Imagem de Walter por Pixabay
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay