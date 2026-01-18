Cigarras estão por trás do mistério das árvores com ‘gelo’ no Ceará; entenda a ligação
-
De acordo com relatos dos moradores, ao amanhecer, os galhos começavam a liberar uma substância gelada nos meses de temperatura alta – o que causou espanto.Foto: reprodução youtube
-
Ao longo do dia, essa substância se transformava em uma espuma que cobria os ramos da árvore e, à noite, essa espuma se convertia novamente em água.Foto: reprodução g1
-
Os agricultores locais chegaram a se perguntar se esse evento seria apenas um fenômeno raro ou algo de natureza sobrenatural.Foto: reprodução g1
-
Um especialista do departamento de fitotecnia do Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal do Ceará esclareceu que o que parecia ser “gelo” era, na realidade, um fenômeno natural.Foto: reprodução g1
-
-
A formação da enigmática espuma, que se assemelha a gelo, é atribuída a uma cigarra pertencente à família Cercopidae, cujo nome científico é “Prosapia bicincta”.Foto: domínio público
-
Essa espuma atua como um mecanismo de proteção para as fases jovens do bicho – chamada de ninfa -, servindo como defesa contra possíveis predadores.Foto: reprodução g1
-
De acordo com os biólogos, essa situação tem duas funções. Essa espuma, é, na verdade, um resíduo da digestão da cigarra, o excesso do material que elas retiram da planta. E esse mesmo líquido, ela tem que utilizar, proteger seus ovos.Foto: flickr Andy Reago & Chrissy McClarren
-
-
Um perito enfatizou que essa espuma não causa nenhum tipo de prejuízo à árvore e, ainda mais importante, não representa qualquer ameaça para as pessoas.Foto: reprodução youtube
-
Ele também explicou que a substância “não traz nenhum mal para o galho e não precisa podar”. Ao contrário, é muito importante deixar porque as cigarras têm um papel essencial na ecologia.Foto: Ian Hutchinson Unsplash
-
A família Cercopidae é um grupo de insetos sugadores de seiva, conhecidos popularmente como cigarras-sapo ou cigarrinhas.Foto: wikimedia commons Pavel Kirillov
-
-
São insetos de pequeno a médio porte, com corpo alongado e patas traseiras adaptadas para o salto.Foto: wikimedia commons Mathias Krumbholz
-
As cigarrinhas passam por uma metamorfose cujos estágios são: ovo, ninfa e adulto. Os ovos são colocados no solo ou em plantas hospedeiras, e as ninfas emergem deles.Foto: flickr Katja Schulz
-
As ninfas se assemelham aos adultos, mas são menores e não têm asas. À medida que crescem, passam por várias mudas até atingirem a fase adulta.Foto: flickr Katja Schulz
-
-
As cigarrinhas são encontradas em todo o mundo, em uma grande variedade de habitats, incluindo florestas, pastagens e áreas urbanas. São insetos herbívoros, que se alimentam da seiva das plantas.Foto: wikimedia commons Shyamal
-
Os adultos das cigarrinhas são conhecidos por seu canto, que é produzido por um órgão vibratório localizado no abdômen.Foto: flickr gailhampshire
-
Essas cigarras são importantes insetos polinizadores, pois ajudam a transportar o pólen de uma flor para outra. Elas também servem de alimento importante para aves, lagartos e outros animais.Foto: wikimedia commons Vaishak Kallore
-
-
As cigarrinhas são frequentemente confundidas com as cigarras da família Cicadidae. No entanto, as cigarras da família Cicadidae não possuem a tal massa espumosa que protege as ninfas.Foto: wikimedia commons ???????? ???????
-
O “mistério das cigarrinhas” aconteceu em Juazeiro do Norte, que fica localizada no interior do Ceará, na região do Cariri.Foto: flickr allan patrick
-
É a segunda maior cidade do Ceará, com uma população de cerca de 300 mil habitantes, segundo o Censo mais recente.Foto: flickr allan patrick
-