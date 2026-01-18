Assine
Cigarras estão por trás do mistério das árvores com ‘gelo’ no Ceará; entenda a ligação

Redação Flipar
    De acordo com relatos dos moradores, ao amanhecer, os galhos começavam a liberar uma substância gelada nos meses de temperatura alta – o que causou espanto.

     Foto: reprodução youtube
    Ao longo do dia, essa substância se transformava em uma espuma que cobria os ramos da árvore e, à noite, essa espuma se convertia novamente em água.

     Foto: reprodução g1
    Os agricultores locais chegaram a se perguntar se esse evento seria apenas um fenômeno raro ou algo de natureza sobrenatural.

     Foto: reprodução g1
    Um especialista do departamento de fitotecnia do Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal do Ceará esclareceu que o que parecia ser “gelo” era, na realidade, um fenômeno natural.

     Foto: reprodução g1
    A formação da enigmática espuma, que se assemelha a gelo, é atribuída a uma cigarra pertencente à família Cercopidae, cujo nome científico é “Prosapia bicincta”.

     Foto: domínio público
    Essa espuma atua como um mecanismo de proteção para as fases jovens do bicho – chamada de ninfa -, servindo como defesa contra possíveis predadores.

     Foto: reprodução g1
    De acordo com os biólogos, essa situação tem duas funções. Essa espuma, é, na verdade, um resíduo da digestão da cigarra, o excesso do material que elas retiram da planta. E esse mesmo líquido, ela tem que utilizar, proteger seus ovos.

     Foto: flickr Andy Reago & Chrissy McClarren
    Um perito enfatizou que essa espuma não causa nenhum tipo de prejuízo à árvore e, ainda mais importante, não representa qualquer ameaça para as pessoas.

     Foto: reprodução youtube
    Ele também explicou que a substância “não traz nenhum mal para o galho e não precisa podar”. Ao contrário, é muito importante deixar porque as cigarras têm um papel essencial na ecologia.

     Foto: Ian Hutchinson Unsplash
    A família Cercopidae é um grupo de insetos sugadores de seiva, conhecidos popularmente como cigarras-sapo ou cigarrinhas.

     Foto: wikimedia commons Pavel Kirillov
    São insetos de pequeno a médio porte, com corpo alongado e patas traseiras adaptadas para o salto.

     Foto: wikimedia commons Mathias Krumbholz
    As cigarrinhas passam por uma metamorfose cujos estágios são: ovo, ninfa e adulto. Os ovos são colocados no solo ou em plantas hospedeiras, e as ninfas emergem deles.

     Foto: flickr Katja Schulz
    As ninfas se assemelham aos adultos, mas são menores e não têm asas. À medida que crescem, passam por várias mudas até atingirem a fase adulta.

     Foto: flickr Katja Schulz
    As cigarrinhas são encontradas em todo o mundo, em uma grande variedade de habitats, incluindo florestas, pastagens e áreas urbanas. São insetos herbívoros, que se alimentam da seiva das plantas.

     Foto: wikimedia commons Shyamal
    Os adultos das cigarrinhas são conhecidos por seu canto, que é produzido por um órgão vibratório localizado no abdômen.

     Foto: flickr gailhampshire
    Essas cigarras são importantes insetos polinizadores, pois ajudam a transportar o pólen de uma flor para outra. Elas também servem de alimento importante para aves, lagartos e outros animais.

     Foto: wikimedia commons Vaishak Kallore
    As cigarrinhas são frequentemente confundidas com as cigarras da família Cicadidae. No entanto, as cigarras da família Cicadidae não possuem a tal massa espumosa que protege as ninfas.

     Foto: wikimedia commons ???????? ???????
    O “mistério das cigarrinhas” aconteceu em Juazeiro do Norte, que fica localizada no interior do Ceará, na região do Cariri.

     Foto: flickr allan patrick
    É a segunda maior cidade do Ceará, com uma população de cerca de 300 mil habitantes, segundo o Censo mais recente.

     Foto: flickr allan patrick
