Gênios da Biologia: eles fizeram descobertas preponderantes para a Ciência
CHARLES DARWIN (1809–1882): Desenvolveu a teoria da evolução por seleção natural, que é a base da biologia moderna.Foto: Wikilmages pixabay
Sua teoria revolucionou nossa compreensão da diversidade da vida na Terra e dos processos evolutivos que moldam as espécies ao longo do tempo.Foto: Divulgação Amazon
GREGOR MENDEL (1822–1884): Conhecido como o “pai da genética”, Mendel descobriu os princípios da hereditariedade ao estudar ervilhas.Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
Suas leis da hereditariedade estabeleceram os fundamentos da genética moderna, influenciando a biologia, medicina e agricultura.Foto: Divulgação
LOUIS PASTEUR (1822–1895): Desenvolveu a teoria germinal das doenças e técnicas de pasteurização.Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
Seus trabalhos em microbiologia e imunologia ajudaram a entender como os microrganismos causam doenças, levando ao desenvolvimento de vacinas e tratamentos de doenças infecciosas.Foto: - Divulgação
ROBERT HOOKE (1635–1703) : Amplamente reconhecido por suas descobertas na microscopia. Em 1665, Hooke publicou o livro Micrographia, onde descreveu suas observações feitas ao microscópio.Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
Ao examinar uma fina fatia de cortiça, ele observou pequenas cavidades que pareciam compartimentos vazios. Ele chamou esses compartimentos de “células” (do latim cellula, que significa “pequenas salas”).Foto: imagem gerada por i.a
A descoberta das células por Hooke marcou o início da citologia (o estudo das células) e estabeleceu a base para a teoria celular, que é fundamental para toda a biologia.Foto: Divulgação
CARL LINNAEUS, conhecido em português como Carlos Lineu (1707-1778): Pai da taxonomia moderna, o sistema de classificação e nomenclatura dos seres vivos. Ele introduziu o sistema binomial, que utiliza dois nomes (gênero e espécie) para identificar e classificar os organismos de forma padronizada.Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
Este sistema, apresentado na obra “Systema Naturae” (1735), permitiu uma comunicação científica mais clara e precisa, facilitando a catalogação da biodiversidade mundial e o desenvolvimento das ciências biológicas sobre a diversidade da vida na Terra.Foto: Reprodução The Dartmouth Library
BARBARA MCCLINTOCK (1902–1992): Descobriu os transposons, elementos de DNA que podem se mover dentro do genoma.Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
Sua descoberta revolucionou a genética ao mostrar que os genes não são fixos em um local específico do DNA e que o genoma é mais dinâmico do que se pensavaFoto: Divulgação
ROBERT KOCH (1843-1910): bacteriologista alemão, um dos fundadores da microbiologia moderna. Fez descobertas sobre a etiologia das doenças infecciosas e desenvolveu os postulados de Koch, com critérios científicos para associar um microrganismo específico a uma doença específica.Foto: Reprodução do X
Ele identificou e isolou os agentes causadores de várias doenças infecciosas, como o bacilo da tuberculose (Mycobacterium tuberculosis) e o vibrião do cólera (Vibrio cholerae). Essas descobertas foram fundamentais para entender a origem bacteriana das doenças infecciosas.Foto: Divulgação
Koch também desenvolveu métodos e técnicas laboratoriais, como a cultura de bactérias em meios sólidos e o uso de corantes para a visualização microscópica de microrganismos, que são práticas até hoje.Foto: Reprodução do Youtube LabsforLifeProject
JAMES WATSON E FRANCIS CRICK (Watson: 1928–2025; Crick: 1916–2004): Junto com Rosalind Franklin e Maurice Wilkins, descreveram a estrutura do DNA como uma dupla hélice.Foto: Cortesia do Cold Spring Harbor Laboratory
Essa descoberta foi fundamental para o avanço da genética molecular, permitindo uma compreensão mais profunda de como a informação genética é armazenada e transmitidaFoto: Divulgação
JANE GOODALL (1934–2025): Conhecida por seu estudo inovador dos chimpanzés na Tanzânia.Foto: Divulgação Instituto Jane Goodall
Seu trabalho mudou nossa compreensão do comportamento animal, especialmente dos primatas, e contribuiu para a conservação e ética no tratamento de animais.Foto: Divulgação Instituto Jane Goodall
RACHEL CARSON (1907–1964): Autora do livro “Primavera Silenciosa”, que alertou sobre os perigos dos pesticidas para o meio ambiente.Foto: Youtube Canal Beinecke Library at Yale
O livro desencadeou o movimento ambiental moderno, levando a mudanças significativas nas políticas de saúde pública e ambientais.Foto: Divulgação
LYNN MARGULIS (1938–2011): Desenvolveu a teoria da endossimbiose, que explica como as células eucarióticas (como as de plantas e animais) evoluíram a partir de uma relação simbiótica entre células procarióticas.Foto: - flickr KIKE TABERNER
Sua teoria forneceu uma explicação importante para a evolução das células complexas e teve um grande impacto na biologia evolutiva.Foto: Divulgação