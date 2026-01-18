Assine
Abacate: fruta de gordura boa surpreende pelo nome científico

Redação Flipar
  <p>Em pouco mais de 20 anos, a produção de abacates na Europa e na América do Norte triplicou. Mas, embora a fruta tenha benefícios à saúde, também traz impactos ambientais. Entre eles, o uso de fertilizantes e combustíveis fósseis, que aumentam as emissões de gases do efeito estufa.</p>

    Em pouco mais de 20 anos, a produção de abacates na Europa e na América do Norte triplicou. Mas, embora a fruta tenha benefícios à saúde, também traz impactos ambientais. Entre eles, o uso de fertilizantes e combustíveis fósseis, que aumentam as emissões de gases do efeito estufa.

     Foto: Divulgação
  <p>Os abacates são nativos da América Central e do Sul, onde o clima quente e temperado fornece condições de cultivo ideais. Com isso, existem centenas de variedades, mas a mais conhecida é a Hass.</p>

    Os abacates são nativos da América Central e do Sul, onde o clima quente e temperado fornece condições de cultivo ideais. Com isso, existem centenas de variedades, mas a mais conhecida é a Hass.

     Foto: - Imagem de sandid por Pixabay
  <p>Dentro de uma dieta saudável e sustentável, o abacate auxilia na promoção da saúde digestiva por ser extremamente rico em fibras. Elas contribuem para a regularidade intestinal, previnem a constipação e ajudam a manter níveis estáveis de glicose no sangue.</p>

    Dentro de uma dieta saudável e sustentável, o abacate auxilia na promoção da saúde digestiva por ser extremamente rico em fibras. Elas contribuem para a regularidade intestinal, previnem a constipação e ajudam a manter níveis estáveis de glicose no sangue.

     Foto: Imagem de Ivan por Pixabay
  <p>O abacate é uma excelente fonte de nutrientes essenciais, incluindo vitaminas C, E, K, B6, ácido fólico, niacina e riboflavina. Além disso, contém minerais como potássio, magnésio, manganês e cobre.</p>

    O abacate é uma excelente fonte de nutrientes essenciais, incluindo vitaminas C, E, K, B6, ácido fólico, niacina e riboflavina. Além disso, contém minerais como potássio, magnésio, manganês e cobre.

     Foto: Imagem de Foodie Factor por Pixabay
  <p>O fruto também possui teor de gorduras saudáveis, especialmente ácidos graxos monoinsaturados. Eles estão associados à redução do "mau" colesterol e ao aumento do bom colesterol, contribuindo para a saúde cardiovascular.</p>

    O fruto também possui teor de gorduras saudáveis, especialmente ácidos graxos monoinsaturados. Eles estão associados à redução do “mau” colesterol e ao aumento do bom colesterol, contribuindo para a saúde cardiovascular.

     Foto: Imagem de Cesar Gonzalez por Pixabay
  <p>Com altos níveis de antioxidantes, o abacate favorece a saúde, sendo uma fonte significativa de ácidos graxos monoinsaturados. Eles também têm sido associados a efeitos benéficos na função hepática.</p>

    Com altos níveis de antioxidantes, o abacate favorece a saúde, sendo uma fonte significativa de ácidos graxos monoinsaturados. Eles também têm sido associados a efeitos benéficos na função hepática.

     Foto: Imagem de Ma_Rika por Pixabay
  <p>Os nutrientes presentes no abacate possuem propriedades anti-inflamatórias. Isso pode ser benéfico para a prevenção de doenças crônicas relacionadas à inflamação.</p>

    Os nutrientes presentes no abacate possuem propriedades anti-inflamatórias. Isso pode ser benéfico para a prevenção de doenças crônicas relacionadas à inflamação.

     Foto: Imagem de sandid por Pixabay
  <p>Além disso, estudos sugerem que o consumo de abacate pode estar associado à sensação de saciedade, ajudando no controle do peso.</p>

    Além disso, estudos sugerem que o consumo de abacate pode estar associado à sensação de saciedade, ajudando no controle do peso.

     Foto: Imagem de sandid por Pixabay
  <p>No entanto, na agricultura moderna, a maior parte das plantações de abacate depende muito dos fertilizantes e combustíveis fósseis, o que aumenta as emissões de gases do efeito estufa.</p>

    No entanto, na agricultura moderna, a maior parte das plantações de abacate depende muito dos fertilizantes e combustíveis fósseis, o que aumenta as emissões de gases do efeito estufa.

     Foto: Governo do Estado do Paraná/Gilson Abreu
  <p>O abacate vai mal em relação à pegada de carbono, que é a quantidade de gases de efeito estufa emitida na produção de um alimento. No caso do abacate, ela é de cerca de 2,1 kg de CO?e por quilo, mais que o dobro da banana (0,9), mais de cinco vezes a da maçã (0,4). CO?e é o símbolo de "gás carbônico equivalente".</p>

    O abacate vai mal em relação à pegada de carbono, que é a quantidade de gases de efeito estufa emitida na produção de um alimento. No caso do abacate, ela é de cerca de 2,1 kg de CO?e por quilo, mais que o dobro da banana (0,9), mais de cinco vezes a da maçã (0,4). CO?e é o símbolo de “gás carbônico equivalente”.

     Foto: Imagem de senjakelabu29 por Pixabay
  <p>Nessa produção e transporte aparecem dióxido de carbono, metano e óxido nitroso, calculado na forma equivalente ao aquecimento causado por CO?.</p>

    Nessa produção e transporte aparecem dióxido de carbono, metano e óxido nitroso, calculado na forma equivalente ao aquecimento causado por CO?.

     Foto:
  <p>Os abacates costumam viajar por grandes distâncias, sendo transportados de navio, que emitem relativamente pouco carbono. Contudo, a dependência excessiva do transporte por navio criou um sistema alimentar que é vulnerável a choques e interrupções.</p>

    Os abacates costumam viajar por grandes distâncias, sendo transportados de navio, que emitem relativamente pouco carbono. Contudo, a dependência excessiva do transporte por navio criou um sistema alimentar que é vulnerável a choques e interrupções.

     Foto: Reprodução de vídeo TV TEM
  <p>Os congestionamentos e gargalos logísticos, surtos de fome ou guerras em uma parte do mundo podem gerar interrupções ou falta de alimentos em muitos outros países.</p>

    Os congestionamentos e gargalos logísticos, surtos de fome ou guerras em uma parte do mundo podem gerar interrupções ou falta de alimentos em muitos outros países.

     Foto: Reprodução de vídeo TV TEM
  <p>O problema deve aumentar à medida que a crise climática se aprofunda. Consumir mais alimentos de fontes locais pode aumentar a resiliência e ajudar a proteger contra a escassez de alimentos no futuro.</p>

    O problema deve aumentar à medida que a crise climática se aprofunda. Consumir mais alimentos de fontes locais pode aumentar a resiliência e ajudar a proteger contra a escassez de alimentos no futuro.

     Foto: Reprodução de vídeo TV TEM
  <p>Os abacateiros são plantas que consomem muita água, mil litros por quilo. O problema principal é que os abacates são cultivados em regiões que já sofrem com a falta d'água.</p>

    Os abacateiros são plantas que consomem muita água, mil litros por quilo. O problema principal é que os abacates são cultivados em regiões que já sofrem com a falta d’água.

     Foto: Reprodução de vídeo TV TEM
  <p>O maior produtor de abacate do mundo é o México, que enfrenta prolongados períodos de seca. A irrigação das plantações pode prejudicar o acesso à água da população local.</p>

    O maior produtor de abacate do mundo é o México, que enfrenta prolongados períodos de seca. A irrigação das plantações pode prejudicar o acesso à água da população local.

     Foto: Reprodução de vídeo TV TEM
  <p>Os abacateiros eram colhidos como alimento de subsistência, exportando apenas o excedente. No entanto, esta prática se alterou, à medida que aumentava a demanda dos Estados Unidos e da Europa</p>

    Os abacateiros eram colhidos como alimento de subsistência, exportando apenas o excedente. No entanto, esta prática se alterou, à medida que aumentava a demanda dos Estados Unidos e da Europa

     Foto: Imagem de Marcel Plagmann por Pixabay
  <p>Atualmente, os abacates são cultivados principalmente como produto de exportação. A produção passou a ser de grandes monoculturas, para maximizar a produtividade. Estas monoculturas eliminaram outros produtos nativos e são muito mais vulneráveis à pragas e doenças.</p>

    Atualmente, os abacates são cultivados principalmente como produto de exportação. A produção passou a ser de grandes monoculturas, para maximizar a produtividade. Estas monoculturas eliminaram outros produtos nativos e são muito mais vulneráveis à pragas e doenças.

     Foto: Imagem de Reissaamme por Pixabay
  <p>Tudo isso faz com que seja preciso aplicar maiores quantidades de pesticidas quÃ­micos e fertilizantes sintÃ©ticos. Algo que prejudica a biodiversidade, a qualidade do solo e a saÃºde humana.</p>

    Tudo isso faz com que seja preciso aplicar maiores quantidades de pesticidas quÃ­micos e fertilizantes sintÃ©ticos. Algo que prejudica a biodiversidade, a qualidade do solo e a saÃºde humana.

     Foto: ReproduÃ§Ã£o de vÃ­deo TV TEM
  <p>Em algumas regiões, as novas plantações de abacate estão causando desmatamento. Até 25 mil hectares de floresta são derrubados todos os anos no Estado de Michoacán, a principal região produtora de abacate do México.</p>

    Em algumas regiões, as novas plantações de abacate estão causando desmatamento. Até 25 mil hectares de floresta são derrubados todos os anos no Estado de Michoacán, a principal região produtora de abacate do México.

     Foto: Reprodução de vídeo TV TEM
  <p>Michoacán tem uma rica cobertura florestal, que abriga diversos animais ameaçados, como onças, pumas e coiotes. O aumento da produção de abacate por lá pode representar uma enorme ameaça à biodiversidade.</p>

    Michoacán tem uma rica cobertura florestal, que abriga diversos animais ameaçados, como onças, pumas e coiotes. O aumento da produção de abacate por lá pode representar uma enorme ameaça à biodiversidade.

     Foto: Imagem de Ariel Núñez Guzmán por Pixabay
  <p>O comércio do abacate pode ajudar a população local, fornecendo renda para os produtores agrícolas, porém eles também irão sentir as consequências ambientais.</p>

    O comércio do abacate pode ajudar a população local, fornecendo renda para os produtores agrícolas, porém eles também irão sentir as consequências ambientais.

     Foto: Reprodução de vídeo TV TEM
