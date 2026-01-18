Assine
Lembrança da Kombi: veículo fez história no Brasil

RF
Redação Flipar
    Foi nessa data, em 1957, que a Kombi saiu da linha de montagem da fábrica da empresa alemã em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, inaugurando a nacionalização da marca no país.

     Foto: Divulgação
    No lançamento histórico, a primeira unidade da van – chassi 001 – recebeu bandeira brasileira e decoração com lauréis antes de ser fotografada e lançada no mercado.

     Foto: Divulgação
    Mesmo com componentes ainda importados – motor e câmbio vinham da Alemanha -, o veículo já ostentava mais de 54% de nacionalização.

     Foto: Divulgação
    Antes mesmo disso, a Kombi já era conhecida dos brasileiros. A sua importação começou em 1950, desembarcando no Porto de Santos.

     Foto: Divulgação
    De lá, logo ela virou “Caminhonete Volkswagen” nos anúncios, sendo batizada posteriormente como “Kombi”, do alemão Kombinationsfahrzeug – “veículo combinado”.

     Foto: Divulgação
    Em 1961, surgiram as versões de seis portas com câmbio sincronizado e 95% de nacionalização.

     Foto: Divulgação
    Em 1967, estreou o motor 1,5 L com 12 volts, barra estabilizadora e a versão Pick-Up de cabine simples.

     Foto: Divulgação
    Quase uma década depois, em 1976, a Kombi ganhou frente única e painel europeu. Um ano antes, o motor cresceu para 1.600 cc – 58 cv, chegando a 65 cv com dupla carburação em 1978.

     Foto: Divulgação
    Nos anos 1981 e 1982, chegaram as versões com motor 1.6 diesel e motor 1.6 etanol, respectivamente.

     Foto: Divulgação
    Já em 1992, o veículo recebeu catalisador e freio a vácuo com discos nas dianteiras. Em 1997, surgiu a versão Carat de luxo com teto alto e porta lateral corrediça.

     Foto: Divulgação
    Em 2006, a Kombi passou a ter motor 1.4 Total Flex – que pode funcionar com gasolina, etanol ou mistura dos dois combustíveis – refrigerado a água.

     Foto: Divulgação
    Incapaz de incorporar sistema de freios ABS e airbags duplos conforme as novas exigências de segurança veicular, a Kombi saiu de linha em 18 de dezembro de 2013.

     Foto: Mr.choppers/Wikimédia Commons
    A Last Edition, versão de despedida da Kombi, teve inicialmente 600 unidades, depois ampliada para 1.200, com desenho “saia-e-blusa” – metade superior da carroceria de uma cor e a inferior de outra -, pneus com faixa branca, interior retrô, plaqueta e certificado numerados.

     Foto: Divulgação
    Robusta, versátil e com baixo custo de manutenção, a Kombi se tornou símbolo de resistência.

     Foto: Divulgação
    Ela foi pioneira como utilitÃ¡rio de carga e passageiros, influenciando o segmento de vans em todo o Brasil.

     Foto: DivulgaÃ§Ã£o
    A escolha de 2 de setembro como Dia Nacional da Kombi homenageia o marco da produção industrial brasileira da Volkswagen, anos antes de o Fusca ser produzido localmente em janeiro de 1959.

     Foto: Divulgação
    Assim, a data celebra um veículo que marcou época no Brasil, carregando histórias, aventuras e afetos.

     Foto: Divulgação
    A Kombi é um símbolo vivo da cultura automotiva e do imaginário brasileiro, cuja simplicidade e funcionalidade deixaram um legado importante.

     Foto: Alexander Migl/Wikimédia Commons
    Em março de 2025, a Volkswagen celebrou os 75 anos da Kombi. Atualmente em sua sétima geração, o modelo permanece em produção e ganhou uma herdeira elétrica, a ID.Buzz, que carrega para o futuro o legado da “Velha Senhora”.

     Foto: Divulgação
