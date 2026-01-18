Plutão já foi considerado planeta; entenda por que deixou de ser

PlutÃ£o possui cinco satÃ©lites naturais conhecidos. O maior, Caronte, tem metade do diÃ¢metro do planeta anÃ£o, sendo assim o maior do Sistema Solar em comparaÃ§Ã£o com o corpo que orbita. As outras quatro luas, Nix, Hidra, CÃ©rbero e Estige sÃ£o muito menores.