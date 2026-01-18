Gado introduzido em ilha do Oceano Índico se adaptou a condições inóspitas, mas acabou sendo abatido
-
Tudo começou quando cerca de cinco ou seis bovinos foram deixados na ilha em 1871 por um fazendeiro da Ilha da Reunião, que não conseguiu estabelecer uma criação devido às condições adversas.Foto: Reprodução/François Colas/Fourni par l'auteur
-
Apesar do pequeno número inicial, o gado prosperou, chegando a quase 2 mil animais.Foto: Reprodução/François Colas/Fourni par l'auteur
-
Apesar das condições inóspitas — clima severo, ventos fortes, chuvas frequentes e ausência de fontes permanentes de água —, os animais sobreviveram por mais de um século.Foto: Wikimedia Commons/Fernando Losada Rodríguez
-
Estudos genéticos mostraram que o gado permaneceu saudável, sem acúmulo de mutações prejudiciais ou perda significativa de diversidade genética.Foto: Wikimedia Commons/Llorenzi
-
-
Também revelaram que o gado selvagem da Ilha Amsterdã descendia de duas populações distintas: gado taurino europeu (75%, semelhante à raça Jersey – foto) e zebu do Oceano Índico (25%).Foto: Wikimedia Commons/Richard Bartz, Munich Makro Freak
-
Essa composição sugere que os animais introduzidos em 1871 foram selecionados a partir de raças presentes na Ilha da Reunião, onde cruzamentos entre bovinos europeus e zebus eram comuns.Foto: Wikimedia Commons/Berrucomons
-
A adaptação bem-sucedida à ilha se deve em parte à pré-adaptação climática do gado Jersey, já que as condições da Ilha de Jersey (seu local de origem) são semelhantes às da Ilha Amsterdã.Foto: Wikimedia Commons/Antoine Lamielle
-
-
A pesquisa refutou a hipótese de “nanismo insular”, mostrando que os animais já eram naturalmente pequenos, e identificou genes ligados ao sistema nervoso como fundamentais na adaptação comportamental e social da espécie.Foto: Wikimedia Commons/Manfred Werner (Tsui)
-
O gado desenvolveu uma organização social complexa, com comportamentos selvagens, auxiliados por mutações genéticas herdadas dos animais originais.Foto: Wikimedia Commons/Diego Tirira
-
Em 2010, toda a população de gado selvagem da Ilha Amsterdã foi abatida, apesar de seu valor científico e adaptação única.Foto: Wikimedia Commons/Flocci Nivis
-
-
A justificativa foi a proteção de espécies endêmicas, como o albatroz-de-Amsterdã e a planta Phylica arborea, embora o gado já estivesse confinado a uma área restrita desde a década de 1990, sem contato direto com essas espécies.Foto: Wikimedia Commons/Antoine Lamielle
-
A decisão de eliminar o gado foi tomada sem ampla consulta científica e sem coleta de amostras biológicas, gerando críticas de especialistas que alertavam para a importância da biodiversidade doméstica e para o potencial evolutivo desses animais.Foto: Wikimedia Commons/Jjron, edited by Fir0002
-
Curiosamente, enquanto o gado – que fazia o controle da vegetaÃ§Ã£o inflamÃ¡vel – foi eliminado imediatamente, espÃ©cies invasivas comprovadamente mais daninhas como ratos e gatos sÃ³ comeÃ§aram a ser combatidas em 2024.Foto: Wikimedia Commons/Antoine Lamielle
-
-
A ironia se tornou trÃ¡gica quando, anos depois, um grande incÃªndio na ilha evidenciou o papel preventivo que o gado exercia ao conter o avanÃ§o da vegetaÃ§Ã£o.Foto: Wikimedia Commons/Antoine Lamielle
-
A Ilha Amsterdã é uma pequena ilha vulcânica localizada no sul do Oceano Índico, pertencente às Terras Austrais e Antárticas Francesas.Foto: NASA
-
Com cerca de 55 km², ela é isolada e desabitada permanentemente, exceto por cientistas e técnicos da base Martin-de-Viviès.Foto: Wikimedia Commons/Antoine Lamielle
-
-
A paisagem da ilha é marcada por falésias, pradarias e vegetação rasteira, sendo um importante refúgio ecológico.Foto: Wikimedia Commons/Antoine Lamielle