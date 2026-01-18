Assine
Os animais mais fiéis do mundo; unidos para sempre

RF
Redação Flipar
    Alguns fazem danças, outros travam batalhas sangrentas, tudo para conseguir conquistar um pretendente. Mas, uma coisa que muitos não sabem é que existem animais monogâmicos, ou seja, que são fiéis a apenas um parceiro durante a vida.

     Foto: Vincent van Zalinge Unsplash
    Apesar de as aves serem o principal exemplo de animais monogâmicos, existem também mamíferos e até vertebrados marinhos que formam fortes vínculos com seus pares; conheça alguns exemplos!

     Foto: Birger Strahl Unsplash
    Lontras do rio: Um dos maiores exemplos são as lontras de rio, que permanecem com um único parceiro durante toda a vida.

     Foto: Dmitry Azovtsev/Wikimédia Commons
    Além de sua fidelidade conjugal, as mães lontras demonstram notáveis habilidades maternas, cuidando de até duas crias a cada ano.

     Foto: linda janes por Pixabay
    Peixes-frade: Embora a monogamia seja incomum entre os peixes, os peixes-frade são uma exceção, conhecidos por formarem laços permanentes com seus parceiros.

     Foto: wikimedia commons LASZLO ILYES
    Esses peixes passam a vida ao lado de seus companheiros, nadando juntos pelos oceanos, caçando em dupla e protegendo seu território de potenciais predadores.

     Foto: flickr Barry Peters
    Gansos-do-Canadá: Com dois anos de idade, os gansos-do-Canadá já são capazes de formar vínculos amorosos e permanecem fiéis até que um dos parceiros morra.

     Foto: wikimedia commons Norbert Nagel
    Albatrozes: Essas aves são famosas por sua monogamia, permanecendo com o mesmo parceiro reprodutivo durante toda a vida. É o amor!

     Foto: wikimedia commons Antoine Lamielle
    No entanto, se um dos parceiros falece, os albatrozes “se libertam” e vão em busca de um novo companheiro.

     Foto: Imagem de GoodGallagher por Pixabay
    Embora algumas espécies possam ter intervalos de dois anos ou mais entre os ciclos reprodutivos, os albatrozes geralmente se reproduzem a cada ano.

     Foto: Bianca Glück por Pixabay
    Pássaro-do-amor: Também conhecido como agapornis ou periquito-namorado, esse pássaro escolhe um único parceiro para viver “juntos para sempre”.

     Foto: wikimedia commons Guérin Nicolas
    Cisnes: Símbolos do amor e da fidelidade, os cisnes formam pares para toda a vida, criando um elo praticamente inabalável.

     Foto: Andreas Glöckner por Pixabay
    Sua monogamia garante a proteção mútua, a criação conjunta dos filhotes e a transmissão de valores e conhecimentos para as próximas gerações.

     Foto: pexels CARTIST .
    Lobos: Vivendo em matilhas coesas, os lobos encontram na monogamia a base da estrutura social. O casal alfa lidera o grupo, demonstrando grande afeto e cuidado mútuo.

     Foto: Christel SAGNIEZ por Pixabay
    Juntos, eles cuidam dos filhotes, garantem a segurança da matilha e tomam decisões importantes para o bem-estar do grupo como um todo.

     Foto: Eva Blue Unsplash
    Pinguins: Monogâmicos sazonais, os pinguins formam pares inseparáveis durante a época de reprodução. Dedicam-se à construção do ninho, incubação dos ovos e cuidado dos filhotes.

     Foto: Denis Luyten/Wikimédia Commons
    Essa união temporária, porém intensa, garante a sobrevivência da prole em um ambiente hostil e rico em predadores.

     Foto: Guglielmo Celata wiki commons
    Cupins: Em suas colônias complexas, as cupins apresentam um comportamento monogâmico peculiar: o rei e a rainha formam um par inseparável, responsáveis pela reprodução e organização do grupo.

     Foto: wikimedia commons Nikhil More
    Águias-Carecas: Estas aves de rapina geralmente formam pares monogâmicos de longo prazo. Elas constroem e mantêm grandes ninhos em conjunto, retornando a eles ano após ano.

     Foto: flickr Murray Foubister
    Gibões: Esses primatas, conhecidos por seus laços monogâmicos, formam pares estáveis e defendem territórios juntos, cuidando dos filhotes até que eles sejam independentes.

     Foto: wikimedia commons MatthiasKabel
    Castores: Castores formam pares monogâmicos e trabalham juntos para construir e manter suas tocas e represas. Ambos os parceiros participam na criação dos filhotes.

     Foto: Karl Ibri Unsplash
