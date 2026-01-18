Assine
Arquipélago das Malvinas: conheça esse lugar marcado pela guerra entre Argentina e Inglaterra

Redação Flipar
  Entre faróis, praias isoladas e trilhas silenciosas, as Malvinas oferecem uma experiência singular, marcada pela beleza remota e pelo peso simbólico de sua história. Veja suas principais atrações.

    Entre faróis, praias isoladas e trilhas silenciosas, as Malvinas oferecem uma experiência singular, marcada pela beleza remota e pelo peso simbólico de sua história. Veja suas principais atrações.

     Foto: Flickr Aah-Yeah
  Começando pela Bluff Cove Lagoon, uma baía isolada e de grande beleza natural, ideal para quem busca contato com a vida selvagem em seu habitat natural.

    Começando pela Bluff Cove Lagoon, uma baía isolada e de grande beleza natural, ideal para quem busca contato com a vida selvagem em seu habitat natural.

     Foto: Divulgação
  A área é especialmente famosa por suas colônias de pinguins-rei, além de uma paisagem deslumbrante de dunas e praias intocadas.

    A área é especialmente famosa por suas colônias de pinguins-rei, além de uma paisagem deslumbrante de dunas e praias intocadas.

     Foto: Flickr Chris;Steve
  Saunders Island é a quarta maior ilha das Malvinas e um verdadeiro santuário para amantes da natureza. A ilha abriga cinco espécies de pinguins, além de albatrozes, corvos-marinhos e outras aves marinhas.

    Saunders Island é a quarta maior ilha das Malvinas e um verdadeiro santuário para amantes da natureza. A ilha abriga cinco espécies de pinguins, além de albatrozes, corvos-marinhos e outras aves marinhas.

     Foto: Flickr Ben Tubby
  Suas paisagens variam entre praias de areia branca, colinas e formações rochosas impressionantes. Com poucas acomodações rústicas, a experiência em Saunders é voltada para o ecoturismo, com caminhadas, observação de fauna e tranquilidade.

    Suas paisagens variam entre praias de areia branca, colinas e formações rochosas impressionantes. Com poucas acomodações rústicas, a experiência em Saunders é voltada para o ecoturismo, com caminhadas, observação de fauna e tranquilidade.

     Foto: Flickr Richard Collier
  Localizado em Stanley, sua capital, o Historic Dockyard Museum oferece uma imersão na rica e complexa história das Ilhas Malvinas. O museu aborda desde a vida marítima e a colonização até a guerra de 1982 entre Argentina e Reino Unido.

    Localizado em Stanley, sua capital, o Historic Dockyard Museum oferece uma imersão na rica e complexa história das Ilhas Malvinas. O museu aborda desde a vida marítima e a colonização até a guerra de 1982 entre Argentina e Reino Unido.

     Foto: Divulgação
  Artefatos, fotografias e exposições interativas ajudam a contar as histórias de civis, soldados e da fauna local. É uma parada essencial para entender o passado e o presente do arquipélago e como ele moldou sua identidade atual.

    Artefatos, fotografias e exposições interativas ajudam a contar as histórias de civis, soldados e da fauna local. É uma parada essencial para entender o passado e o presente do arquipélago e como ele moldou sua identidade atual.

     Foto: Divulgação
  Já a Bertha's Beach é uma área costeira protegida próxima ao aeroporto de Mount Pleasant, famosa por sua incrível biodiversidade. O contraste entre a vida selvagem e a tranquilidade do ambiente faz de Bertha's Beach um dos lugares mais cênicos e agradáveis

    Já a Bertha’s Beach é uma área costeira protegida próxima ao aeroporto de Mount Pleasant, famosa por sua incrível biodiversidade. O contraste entre a vida selvagem e a tranquilidade do ambiente faz de Bertha’s Beach um dos lugares mais cênicos e agradáveis

     Foto: Flickr Richard Giddins
  Com uma longa faixa de areia branca e águas azul-turquesa, o local é lar de pinguins de Magalhães, gansos-patola, aves migratórias e até golfinhos que podem ser avistados nas águas rasas.

    Com uma longa faixa de areia branca e águas azul-turquesa, o local é lar de pinguins de Magalhães, gansos-patola, aves migratórias e até golfinhos que podem ser avistados nas águas rasas.

     Foto: Reprodução do Facebook PK TOURS - Falklands
  Gypsy Cove é uma das atrações mais acessíveis e populares das Ilhas Malvinas, a poucos quilômetros de Stanley. A enseada tem trilhas bem sinalizadas que levam os visitantes por colinas gramadas com vista para uma linda baía de águas claras.

    Gypsy Cove é uma das atrações mais acessíveis e populares das Ilhas Malvinas, a poucos quilômetros de Stanley. A enseada tem trilhas bem sinalizadas que levam os visitantes por colinas gramadas com vista para uma linda baía de águas claras.

     Foto: Flickr Phil Parsons
  O cenário pitoresco, com ruínas da Segunda Guerra Mundial, mistura natureza e história de forma harmoniosa. É um local privilegiado para ver pinguins e outras aves.

    O cenário pitoresco, com ruínas da Segunda Guerra Mundial, mistura natureza e história de forma harmoniosa. É um local privilegiado para ver pinguins e outras aves.

     Foto: Flickr Dave Crease
  Mount Longdon é um dos locais mais marcantes da Guerra das Malvinas, cenário de uma das batalhas entre tropas britânicas e argentinas. Hoje, preserva trincheiras e memoriais que homenageiam os soldados caídos.

    Mount Longdon é um dos locais mais marcantes da Guerra das Malvinas, cenário de uma das batalhas entre tropas britânicas e argentinas. Hoje, preserva trincheiras e memoriais que homenageiam os soldados caídos.

     Foto: Nick/Wikimédia Commons
  Além do significado histórico, a montanha oferece uma vista panorâmica da região, atraindo visitantes interessados em história militar e paisagens naturais. É uma experiência comovente e reflexiva para quem deseja compreender melhor o conflito.

    Além do significado histórico, a montanha oferece uma vista panorâmica da região, atraindo visitantes interessados em história militar e paisagens naturais. É uma experiência comovente e reflexiva para quem deseja compreender melhor o conflito.

     Foto: Flickr Nick
  O Falkland Islands Museum é uma atração cultural central em Stanley, ideal para quem quer conhecer mais sobre a vida nas ilhas ao longo dos séculos. Suas exposições incluem objetos históricos, fósseis, equipamentos náuticos e até veículos utilizados durante a Guerra das Malvinas.

    O Falkland Islands Museum é uma atração cultural central em Stanley, ideal para quem quer conhecer mais sobre a vida nas ilhas ao longo dos séculos. Suas exposições incluem objetos históricos, fósseis, equipamentos náuticos e até veículos utilizados durante a Guerra das Malvinas.

     Foto: - Divulgação
  O museu também apresenta aspectos da cultura local, como o cotidiano dos moradores e a influência britânica. É um passeio educativo e envolvente para todas as idades.

    O museu também apresenta aspectos da cultura local, como o cotidiano dos moradores e a influência britânica. É um passeio educativo e envolvente para todas as idades.

     Foto: David Stanley/Wikimédia Commons
  Outro belo ponto turístico é Whalebone Arch, um dos monumentos mais icônicos de Stanley. Construído em 1933 para celebrar o centenário da presença britânica nas Malvinas, o arco é formado por dois ossos de mandíbula de baleia azul.

    Outro belo ponto turístico é Whalebone Arch, um dos monumentos mais icônicos de Stanley. Construído em 1933 para celebrar o centenário da presença britânica nas Malvinas, o arco é formado por dois ossos de mandíbula de baleia azul.

     Foto: Flickr JanS
  Ele fica em frente à Christ Church Cathedral, compondo uma das imagens mais fotografadas das ilhas. Representa não apenas a histórica caça às baleias na região, mas também o forte vínculo cultural entre os moradores e o oceano.

    Ele fica em frente à Christ Church Cathedral, compondo uma das imagens mais fotografadas das ilhas. Representa não apenas a histórica caça às baleias na região, mas também o forte vínculo cultural entre os moradores e o oceano.

     Foto:
  Stanley, a capital das Ilhas Malvinas, combina charme britânico com um espírito resiliente. Com cerca de 2.000 habitantes, a cidade abriga edifícios coloridos, pubs acolhedores, igrejas históricas e museus que contam a trajetória do arquipélago.

    Stanley, a capital das Ilhas Malvinas, combina charme britânico com um espírito resiliente. Com cerca de 2.000 habitantes, a cidade abriga edifícios coloridos, pubs acolhedores, igrejas históricas e museus que contam a trajetória do arquipélago.

     Foto: - Flickr David Wong
  É o centro político, econômico e cultural das ilhas, oferecendo estrutura turística sem perder o clima acolhedor de cidade pequena. Ideal como ponto de partida para explorar outras atrações, Stanley também revela a identidade única do povo falklandês.

    É o centro político, econômico e cultural das ilhas, oferecendo estrutura turística sem perder o clima acolhedor de cidade pequena. Ideal como ponto de partida para explorar outras atrações, Stanley também revela a identidade única do povo falklandês.

     Foto: Flickr Stan
  O Farol de Cape Pembroke, construído em 1855, já foi crucial para guiar navios em águas traiçoeiras. Hoje, o farol restaurado é um marco histórico e turístico, oferecendo belas vistas do Oceano Atlântico e da paisagem costeira.

    O Farol de Cape Pembroke, construído em 1855, já foi crucial para guiar navios em águas traiçoeiras. Hoje, o farol restaurado é um marco histórico e turístico, oferecendo belas vistas do Oceano Atlântico e da paisagem costeira.

     Foto: Reprodução do Youtube
  A caminhada até ele é popular entre visitantes, passando por terrenos abertos e com chances de avistar pinguins. É um ótimo local para fotos e contemplação do isolamento da região.

    A caminhada até ele é popular entre visitantes, passando por terrenos abertos e com chances de avistar pinguins. É um ótimo local para fotos e contemplação do isolamento da região.

     Foto: Reprodução do X @FalklandsAndyP
  Localizado em Darwin, o Cemitério Militar Argentino é o local onde repousam os corpos de soldados argentinos mortos na Guerra das Malvinas, em 1982. Um espaço de memória e reflexão.

    Localizado em Darwin, o Cemitério Militar Argentino é o local onde repousam os corpos de soldados argentinos mortos na Guerra das Malvinas, em 1982. Um espaço de memória e reflexão.

     Foto: Flickr UKinUruguay
  Em 2017, um projeto humanitário permitiu identificar vários dos soldados enterrados como "desconhecidos", promovendo reconciliação e dignidade às famílias. É um ponto de visita marcante, onde a paz e o silêncio falam mais alto que a guerra.

    Em 2017, um projeto humanitário permitiu identificar vários dos soldados enterrados como “desconhecidos”, promovendo reconciliação e dignidade às famílias. É um ponto de visita marcante, onde a paz e o silêncio falam mais alto que a guerra.

     Foto: Flickr UKinUruguay
