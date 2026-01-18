São Lourenço, 98 anos: cidade atrai pela prestigiada qualidade das águas
O Parque das Águas é a principal atração de São Lourenço, essencial para a história e o desenvolvimento da cidade. Suas fontes de água mineral, descobertas no século XIX, tornaram-se conhecidas pelos benefícios terapêuticos, levando à criação da Cia. das Águas Minerais e ao crescimento da região.Foto: Diovanimangia /Wikimédia Commons
O parque preserva sua história e oferece experiências de relaxamento, como banhos e massagens terapêuticas, além de contato com a natureza. Visitantes do Brasil e do exterior buscam suas águas puras e cristalinas.Foto: Daniel de Paula Rosa/Wikimédia Commons
O Trem das Águas proporciona um passeio nostálgico a bordo da locomotiva a vapor 1424, de 1927. O trajeto de 20 km (ida e volta) segue até Soledade de Minas, margeando o Rio Verde e passando por belas paisagens.Foto: Josue Marinho/Wikimédia Commons
A viagem dura duas horas, incluindo uma parada em Soledade, onde os turistas encontram uma feira de artesanato e comidas locais. Durante o percurso, violeiros animam os passageiros com músicas populares.Foto: Instagram @tremdasaguas
O trem conta com antigos vagões de madeira e aço carbono, e há possibilidade de fretamento para grupos e excursões. Na estação de São Lourenço, os visitantes podem visitar feiras de artesanato, lojas e um bar. A cidade também oferece atrações como charretes e teleférico.Foto: Instagram @tremdasaguas
Além de sua beleza natural, com vegetação nativa e riachos, o local atrai visitantes em busca de contemplação e um belo pôr do sol, sendo reverenciado por sua energia especial e significado histórico.Foto: Reprodução do Youtube
A Rota do Café Especial é uma experiência imersiva no mundo dos cafés especiais, desde a plantação até a xícara. O passeio começa no Chafariz do Calçadão, em São Lourenço, com embarque em um carro 4×4 rumo a uma fazenda em Carmo de Minas.Foto: Reprodução do Youtube
Lá, os visitantes conhecem a lavoura, mirantes e o processo de pós-colheita, aprendendo sobre a seleção, secagem e qualidade dos grãos. Guiado por um especialista, o passeio revela os segredos do café de alta qualidade, tornando-se uma experiência enriquecedora.Foto: Reprodução do Instagram @rotadocafeespecial
O Sítio Lagoa Seca traz o melhor do turismo rural dentro de São Lourenço, proporcionando uma experiência autêntica no campo. Durante a Vivência Rural, os visitantes interagem com diversos animais.Foto: Divulgação
Afinal, ordenham vacas manualmente, alimentam cabritinhos e conhecem de perto a rotina da fazenda. A visita guiada termina com um típico Café da Roça, repleto de queijos, geleias e outros produtos caseiros.Foto: Divulgação
O sítio também recebe grupos e eventos, garantindo momentos inesquecíveis. Para participar, é necessário agendar com antecedência, devido ao número limitado de vagas.Foto: Divulgação
Inaugurado em 1949, o Templo da Eubiose, em São Lourenço, foi construído em estilo grego para simbolizar a paz universal. Afinal, a Sociedade Brasileira de Eubiose, fundada em 1924, promove o desenvolvimento físico, emocional e mental.Foto: Vinirusso /Wikimédia Commons
A cidade foi escolhida como sede por sua forte conexão energética. O templo é, assim, um canal de espiritualidade e conhecimento.Foto: Divulgação
A Peregrinação de Nhá Chica, reconhecida como Patrimônio Imaterial de São Lourenço em 2018, é uma tradicional caminhada de fé que remonta ao século XIX, em homenagem à beata Nhá Chica, que viveu em Baependi e dá nome à famosa Capela.Foto: Flicir Casa dos Cacos
A caminhada de 33 km começa na Praça João Lage, em São Lourenço, e segue até Baependi, passando por Soledade de Minas e Caxambu. A peregrinação é marcada por uma conexão profunda com a capela de Nhá Chica, onde ela realizava orações e bençãos.Foto: Reprodução do facebook Capela Nha Chica
O registro como patrimônio cultural visa, dessa forma, preservar essa rica tradição de devoção e fé, fundamental para a história da região.Foto: Reprodução do facebook Capela Nha Chica
Com um ambiente acolhedor, o mercado oferece desde frutas e verduras até queijos e doces caseiros, além de ser um ótimo local para apreciar a culinária mineira e o comércio local.Foto: Reprodução do Facebook Mercado Municipal São Lourenço
São Lourenço, com suas belezas naturais e atrações únicas, oferece experiências inesquecíveis para todos os gostos, desde o Parque das Águas até o tradicional Mercado Municipal.Foto: Instagram @parquedasaguassl
E, para fechar com chave de ouro, um voo de balão ao amanhecer proporciona uma vista deslumbrante da cidade e suas paisagens, visto de uma perspectiva que só essa experiência pode oferecer.Foto: Reprodução de Instagram @balonismosaolourenco
Uma verdadeira imersão no que há de melhor em São Lourenço, onde a natureza e a aventura se unem para tornar sua visita ainda mais especial.Foto: Reprodução de Instagram @balonismosaolourenco
