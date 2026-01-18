Entenda como são as roupas das mulheres muçulmanas
Em alguns países, o uso é opcional e interpretado como expressão pessoal de religiosidade. Já em nações mais conservadoras, as restrições são severas, havendo regras estatais que obrigam as mulheres a cobrir parte ou todo o corpo.Foto: Imagem Unsplash
Hijab – O hijab é o tipo mais conhecido, sendo usado por milhões de mulheres muçulmanas ao redor do mundo. Trata-se de um lenço que cobre o cabelo, o pescoço e, em alguns casos, os ombros.Foto: Hijabis4ever /Wikimedia Commons
Essa vestimenta deixa o rosto totalmente visível, permitindo fácil identificação da pessoa. É comum em países como Egito, Turquia e Indonésia, onde pode ser adotado tanto por tradição quanto por escolha individual.Foto:
Niqab – O niqab cobre o rosto inteiro, permitindo apenas que os olhos fiquem à mostra. É bastante associado a práticas mais conservadoras em países como Arábia Saudita e Iêmen.Foto: Bernard Gagnon/Wikimedia Commons
Muitas mulheres que usam o niqab afirmam que ele simboliza devoção e obediência às regras religiosas. Para outras, porém, é visto como um símbolo de repressão, já que reduz a visibilidade e a interação social.Foto: Steve Evans/Wikimedia Commons
Chador – No Irã, a peça tradicional é o chador, um grande manto semicircular que cobre o corpo inteiro. Ele é geralmente usado em público, acompanhado de um lenço por baixo para garantir cobertura total.Foto: Hannah Al-aydrus - wikimedia commons
O chador costuma ser preto, mas pode aparecer em outras cores em ambientes mais privados. É associado fortemente à Revolução Islâmica de 1979, que reforçou sua obrigatoriedade em espaços públicos.Foto: Reprodução do Flickr chador lover
Burca – A burca é considerada a vestimenta mais rígida entre todas as opções. Cobre totalmente o corpo, incluindo o rosto e os olhos, que ficam protegidos por uma tela de tecido.Foto: Jan Chipchase/Wikimedia Commons
É bastante utilizada no Afeganistão, especialmente sob regimes talibãs, que impõem sua obrigatoriedade. A burca simboliza tanto a tradição quanto a imposição política em contextos de extremo conservadorismo.Foto: Jan Chipchase/Wikimedia Commons
O hijab, por ser o mais flexível, é aceito até mesmo em ambientes cosmopolitas. Muitas mulheres conciliam o lenço com roupas modernas, criando um estilo que une moda e tradição religiosa.Foto: Imagem Pixabay
Em algumas regiões, o uso do hijab é incentivado pela família, mas a decisão final cabe à mulher. Essa liberdade contrasta fortemente com países em que há punições para quem descumpre as normas de vestimenta.Foto: Imagem Freepik
O niqab traz questões práticas e sociais, pois cobre a expressão facial. Isso pode dificultar a comunicação e gerar debates sobre segurança e identidade em espaços públicos.Foto: Marcello Casal Jr/ABr.
Mesmo assim, há mulheres que defendem seu uso como uma escolha de fé pessoal. Elas alegam que a peça protege sua intimidade e reforça o compromisso com a religião.Foto: Imagem Pixabay
O chador é parte da identidade cultural iraniana e aparece em ambientes religiosos e cerimônias. Ele é usado por mulheres de diferentes idades e classes sociais, sempre associado à modéstia islâmica.Foto: Reprodução do Flickr chador lover
A burca é alvo de críticas internacionais por anular a identidade visual da mulher. Alguns governos chegaram a proibir seu uso em locais públicos por motivos de segurança.Foto: Reprodução do Flickr Ilyas Ansari
Apesar das críticas, algumas mulheres a utilizam como forma de manter tradição cultural e proteger sua privacidade. Assim, a peça se torna um tema de forte debate entre direitos individuais e coletivos.Foto: Reprodução do Flickr knottleslie
Cada uma dessas vestimentas carrega significados múltiplos que variam entre devoção, identidade e imposição. O que para umas é símbolo de fé, para outras pode representar limitação e desigualdade.Foto: Reprodução do Youtube Canal ABC Australia
Essas roupas continuam sendo tema de discussão global, ligando religião, cultura, política e direitos humanos. Entender cada uma delas ajuda a compreender a complexidade das sociedades muçulmanas e seus desafios contemporâneos.Foto: Imagem Freepik gerada por IA
