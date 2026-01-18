Riacho do Ipiranga: testemunha do grito da Independência ainda ‘sobrevive’

A degradaÃ§Ã£o ambiental Ã© um grande desafio para a preservaÃ§Ã£o da memÃ³ria ecolÃ³gica do local. Em 2022, ano do bicentenÃ¡rio da independÃªncia, foram realizadas aÃ§Ãµes de limpeza e conexÃ£o Ã rede de esgoto com o objetivo de melhorar a qualidade da Ã¡gua do Riacho do Ipiranga e valorizar o patrimÃŽnio histÃ³rico e natural do local.