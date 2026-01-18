Assine
Riacho do Ipiranga: testemunha do grito da Independência ainda ‘sobrevive’

RF
Redação Flipar
    Além do simbólico riacho, o parque abriga três ícones tombados como patrimônio histórico e cultural: o Museu do Ipiranga, o Monumento à Independência e a Casa do Grito. Juntos, formam um complexo tombado como patrimônio histórico e cultural.

     Foto: reprodução/tripadvisor
    Foi, aliás, às margens do Riacho do Ipiranga, em 7 de setembro de 1822, que Dom Pedro I proclamou a independência do Brasil com o famoso grito: “Independência ou Morte!”. O local é símbolo da emancipação brasileira. Ali, nasceu o Brasil independente.

     Foto: reprodução/tripadvisor
    O riacho ainda existe, mas está muito diferente do que em 1822. Naquela época, era um curso d’água natural que cortava uma área rural. Com o crescimento da cidade, foi retificado e canalizado. Mas como muitos rios urbanos de São Paulo, sofre com lixo e esgoto.

     Foto: Por Dornicke - Obra do próprio
    A nascente do riacho foi preservada em uma área de Mata Atlântica ainda conservada. Incorporado ao Parque da Independência, o riacho apresenta trechos do leito original, integrados ao conjunto histórico.

     Foto: reprodução/tripadvisor
    O Projeto Margens Plácidas propôs a criação de um parque linear ao longo do riacho, com foco na recuperação ambiental e na valorização da memória histórica e ecológica do local. O nome faz referência ao Hino Nacional, simbolizando a busca por devolver dignidade e tranquilidade à área.

     Foto: reprodução/tripadvisor
    Construído entre 1922 e 1926, o Monumento à Independência é feito de granito e bronze. Representa cenas da luta pela independência do Brasil, com esculturas que homenageiam personagens históricos e momentos decisivos, e abriga a cripta imperial.

     Foto: reprodução/tripadvisor
    No subsolo do monumento estão os restos mortais de Dom Pedro I, Dona Leopoldina (sua primeira esposa e imperatriz consorte, que teve papel fundamental na independência) e Dona Amélia ( sua segunda esposa). A Cripta do primeiro imperador do Brasil é um espaço de reverência à história nacional.

     Foto: reprodução/tripadvisor
    A Pira Patriótica, instalada em 1952, simboliza o fogo eterno da independência brasileira. Conhecida como a pira da liberdade, ela representa o espírito de luta e emancipação nacional. Fica posicionada em frente ao monumento.

     Foto: reprodução/tripadvisor
    Fundado em 1895, o Museu do Ipiranga guarda mais de 450 mil itens e é referência em história do Brasil. Lá, está abrigada a famosa pintura que eternizou o momento: a obra “Independência ou Morte”, de Pedro Américo. Uma das imagens mais icônicas da história nacional.

     Foto: reprodução/tripadvisor
    Construída no século 19, a Casa do Grito foi restaurada para se parecer com a casa retratada na pintura de Pedro Américo. Hoje integra o conjunto histórico do parque e abriga exposições culturais abertas ao público.

     Foto: reprodução/tripadvisor
    Inspirados no Palácio de Versailles, os jardins franceses do parque são simétricos, elegantes e repletos de fontes, esculturas e floreiras.
    Restaurados e bem cuidados, oferecem um cenário de beleza e contemplação. São parte essencial da atmosfera histórica e simbólica do parque.

     Foto: reprodução/tripadvisor
    Já a fonte monumental, projetada por Prestes Maia e com capacidade para 850 mil litros, impressiona pelo tamanho e pela elegância. Foi restaurada em 2004, preservando seu valor histórico e estético. Localizada entre os jardins, compõe o cenário simbólico do grito da independência.

     Foto: reprodução/tripadvisor
    Em relação à vegetação do parque, um alerta importante: 18 espécies arbóreas ameaçadas de extinção estão abrigadas ali. A lista é reconhecida pela União Internacional para a Conservação da Natureza, reforçando o valor ecológico do espaço.

     Foto: reprodução/tripadvisor
    Além da vasta história, o local oferece vasto espaço de lazer: trilhas, áreas verdes e atividades esportivas. Também recebe oficinas culturais, yoga, slackline e feiras, especialmente na semana da independência. Um ponto de encontro imperdível para todas as idades.

     Foto: reprodução/tripadvisor
    A arquitetura do parque atrai pela sua grandiosidade. O Museu do Ipiranga e o Monumento à Independência foram projetados com estilo neorrenascentista, dentro de uma proposta revivalista, que buscava transmitir imponência e valor simbólico. Essa escolha reforça o papel do local como espaço de memória nacional.

     Foto: reprodução/tripadvisor
    O Parque da Independência é tombado como patrimônio histórico e ambiental, o que garante sua preservação por meio da proteção dos órgãos estaduais e municipais, além de incentivo cultural para futuras gerações.

     Foto: reprodução/tripadvisor
    Aberto todos os dias das 6h às 20h, com entrada gratuita, o local é muito frequentado por escolas, pesquisadores e visitantes como espaço de aprendizado sobre a história do Brasil.

     Foto: reprodução/tripadvisor
    O Parque da Independência é um lugar onde história, natureza e cultura se encontram. Ali, o Riacho do Ipiranga, mesmo reduzido, ainda corre como testemunha silenciosa do grito que mudou os rumos do país. Um espaço para refletir, aprender e se conectar com as raízes da nossa identidade nacional.

     Foto: Divulgação/Governo SP
