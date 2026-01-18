Assine
overlay
Início Galeria
Galeria

Gastronomia do Japão não se resume a sushi; veja a variedade de quitutes

RF
Redação Flipar
  • <p>Reconhecida pela UNESCO como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade, a culinária do Japão oferece uma variedade de pratos nutritivos e com sabores marcantes. Conheça agora os principais pratos japoneses, incluindo bebidas, doces e sopas!</p>

    Reconhecida pela UNESCO como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade, a culinária do Japão oferece uma variedade de pratos nutritivos e com sabores marcantes. Conheça agora os principais pratos japoneses, incluindo bebidas, doces e sopas!

     Foto: Thomas Marban Unsplash
  • <p>Sushi: Bolinho de arroz temperado com vinagre e recheado com peixe cru, frutos do mar ou outros ingredientes. Pode ser enrolado em alga marinha (maki) ou moldado à mão (niguiri).</p>

    Sushi: Bolinho de arroz temperado com vinagre e recheado com peixe cru, frutos do mar ou outros ingredientes. Pode ser enrolado em alga marinha (maki) ou moldado à mão (niguiri).

     Foto: Kevin Petit por Pixabay
  • <p>Temaki: Cone de alga marinha recheado com arroz, peixe cru, legumes e outros ingredientes. Uma opção prática e saborosa para comer com as mãos</p>

    Temaki: Cone de alga marinha recheado com arroz, peixe cru, legumes e outros ingredientes. Uma opção prática e saborosa para comer com as mãos

     Foto: reprodução youtube
  • <p>Donburi: Tigela de arroz com diversos acompanhamentos, como carne, frango, frutos do mar, legumes e ovo. Uma refeição completa e nutritiva.</p>

    Donburi: Tigela de arroz com diversos acompanhamentos, como carne, frango, frutos do mar, legumes e ovo. Uma refeição completa e nutritiva.

     Foto: Xavier Chng Unsplash
  • <p>Onigiri: Bolinho de arroz recheado com diversos ingredientes, como salmão, atum, umeboshi ou furikake. Uma opção prática para lanches ou refeições rápidas.</p>

    Onigiri: Bolinho de arroz recheado com diversos ingredientes, como salmão, atum, umeboshi ou furikake. Uma opção prática para lanches ou refeições rápidas.

     Foto: Youtube/ Sushi Com A Fê
  • <p>Sashimi: Embora tecnicamente não seja um prato, sashimi refere-se a fatias finas de peixe cru servidas com molho de soja e wasabi. É uma iguaria apreciada pela sua simplicidade e pela qualidade dos ingredientes.</p>

    Sashimi: Embora tecnicamente não seja um prato, sashimi refere-se a fatias finas de peixe cru servidas com molho de soja e wasabi. É uma iguaria apreciada pela sua simplicidade e pela qualidade dos ingredientes.

     Foto: PublicDomainPictures por Pixabay
  • <p>Tempura: Frutos do mar, vegetais ou carnes são revestidos com uma massa leve e crocante e fritos até ficarem dourados. O tempura é frequentemente servido com molho de tempura ou sal de limão.</p>

    Tempura: Frutos do mar, vegetais ou carnes são revestidos com uma massa leve e crocante e fritos até ficarem dourados. O tempura é frequentemente servido com molho de tempura ou sal de limão.

     Foto: bady abbas Unsplash
  • <p>Ramen: Um prato de sopa consistente em caldo (geralmente de porco ou frango), macarrão, carne de porco fatiada, cebolinha, broto de bambu e um ovo cozido. Existem várias variações regionais de ramen no Japão.</p>

    Ramen: Um prato de sopa consistente em caldo (geralmente de porco ou frango), macarrão, carne de porco fatiada, cebolinha, broto de bambu e um ovo cozido. Existem várias variações regionais de ramen no Japão.

     Foto: Domínio Público - Wikimédia Commons
  • <p>Udon e Soba: Udon são macarrões grossos feitos de trigo, servidos quentes ou frios com caldo e vários acompanhamentos. Soba são macarrões finos feitos de trigo sarraceno, também servidos quentes ou frios, muitas vezes com um molho de soja para mergulhar.</p>

    Udon e Soba: Udon são macarrões grossos feitos de trigo, servidos quentes ou frios com caldo e vários acompanhamentos. Soba são macarrões finos feitos de trigo sarraceno, também servidos quentes ou frios, muitas vezes com um molho de soja para mergulhar.

     Foto: Masaaki Komori Unsplash
  • <p>Okonomiyaki: Uma espécie de panqueca japonesa feita com uma massa de farinha e água, combinada com repolho e outros ingredientes, como carne, frutos do mar ou queijo. É cozida em uma chapa e geralmente servida com molho okonomiyaki, maionese e flocos de bonito seco.</p>

    Okonomiyaki: Uma espécie de panqueca japonesa feita com uma massa de farinha e água, combinada com repolho e outros ingredientes, como carne, frutos do mar ou queijo. É cozida em uma chapa e geralmente servida com molho okonomiyaki, maionese e flocos de bonito seco.

     Foto: Guillaume Coué Unsplash
  • <p>Yakitori: Espetinhos de frango grelhado, geralmente temperados com molho tare (à base de shoyu, mirin e sake). Os yakitoris podem incluir diferentes partes do frango, como peito, asas ou coxas.</p>

    Yakitori: Espetinhos de frango grelhado, geralmente temperados com molho tare (à base de shoyu, mirin e sake). Os yakitoris podem incluir diferentes partes do frango, como peito, asas ou coxas.

     Foto: Magic Mary Unsplash
  • <p>Gyoza: Pastéis japoneses recheados com carne moída e legumes, temperados com alho, gengibre e molho de soja. São cozidos no vapor e depois fritos até ficarem crocantes.</p>

    Gyoza: Pastéis japoneses recheados com carne moída e legumes, temperados com alho, gengibre e molho de soja. São cozidos no vapor e depois fritos até ficarem crocantes.

     Foto: REEET JANK Unsplash
  • <p>Miso shiru: Sopa de miso com tofu, algas marinhas e outros ingredientes. Uma sopa tradicional japonesa, rica em proteínas e nutrientes.</p>

    Miso shiru: Sopa de miso com tofu, algas marinhas e outros ingredientes. Uma sopa tradicional japonesa, rica em proteínas e nutrientes.

     Foto: Seiya Maeda Unsplash
  • <p>Edamame: GrÃ£os de soja cozidos na Ã¡gua com sal. Uma opÃ§Ã£o leve e saudÃ¡vel, perfeita para petiscos ou acompanhamentos.</p>

    Edamame: GrÃ£os de soja cozidos na Ã¡gua com sal. Uma opÃ§Ã£o leve e saudÃ¡vel, perfeita para petiscos ou acompanhamentos.

     Foto: flickr Studio Sarah Lou
  • <p>Sunomono: Salada de pepino com vinagre de arroz e gergelim. Uma salada leve e refrescante, perfeita para acompanhar os pratos principais.</p>

    Sunomono: Salada de pepino com vinagre de arroz e gergelim. Uma salada leve e refrescante, perfeita para acompanhar os pratos principais.

     Foto: flickr Vegan Feast Catering
  • <p>Mochi: Bolinho de arroz glutinoso recheado com diversos sabores, como feijÃ£o vermelho, gergelim ou chocolate. Um doce tradicional japonÃªs, macio e saboroso.</p>

    Mochi: Bolinho de arroz glutinoso recheado com diversos sabores, como feijÃ£o vermelho, gergelim ou chocolate. Um doce tradicional japonÃªs, macio e saboroso.

     Foto: Minh Anh Nguyen Unsplash
  • <p>Dorayaki: Panqueca recheada com pasta de feijão vermelho. Um doce popular japonês, leve e saboroso.</p>

    Dorayaki: Panqueca recheada com pasta de feijão vermelho. Um doce popular japonês, leve e saboroso.

     Foto: wikimedia commons Ocdp
  • <p>Dango: Bolinhos de arroz glutinoso espetados em um palito. Podem ser servidos com diversos sabores, como doce de morango, kinako (farinha de soja torrada) ou chá verde.</p>

    Dango: Bolinhos de arroz glutinoso espetados em um palito. Podem ser servidos com diversos sabores, como doce de morango, kinako (farinha de soja torrada) ou chá verde.

     Foto: Marek Piwnicki Unsplash
  • <p>Sake: Bebida alcoólica fermentada feita de arroz. Uma bebida tradicional japonesa, com diversas variedades e sabores.</p>

    Sake: Bebida alcoólica fermentada feita de arroz. Uma bebida tradicional japonesa, com diversas variedades e sabores.

     Foto: Zaji Kanamajina Unsplash
  • <p>Matcha: Chá verde em pó batido com água quente. Uma bebida tradicional japonesa, rica em antioxidantes e com um sabor único.</p>

    Matcha: Chá verde em pó batido com água quente. Uma bebida tradicional japonesa, rica em antioxidantes e com um sabor único.

     Foto: flickr mike
  • <p>Ramune: Refrigerante japonês com sabor cítrico. Uma bebida refrescante e popular no Japão.</p>

    Ramune: Refrigerante japonês com sabor cítrico. Uma bebida refrescante e popular no Japão.

     Foto: Joshua Olsen Unsplash
  • <p>No geral, a culinária japonesa é rica em nutrientes e pobre em calorias e gorduras saturadas. O consumo regular de peixe cru fornece ômega-3, importante para a saúde cardiovascular e cerebral.</p>

    No geral, a culinária japonesa é rica em nutrientes e pobre em calorias e gorduras saturadas. O consumo regular de peixe cru fornece ômega-3, importante para a saúde cardiovascular e cerebral.

     Foto: Imagem de Design n Print por Pixabay
  • <p>Os legumes frescos fornecem vitaminas, minerais e fibras, essenciais para uma boa saÃºde. A soja, por sua vez, Ã© rica em proteÃ­nas e isoflavonas, que podem ajudar a prevenir doenÃ§as cardÃ­acas e alguns tipos de cÃ¢ncer.</p>

    Os legumes frescos fornecem vitaminas, minerais e fibras, essenciais para uma boa saÃºde. A soja, por sua vez, Ã© rica em proteÃ­nas e isoflavonas, que podem ajudar a prevenir doenÃ§as cardÃ­acas e alguns tipos de cÃ¢ncer.

     Foto: Orkun Orcan Unsplash
  • <p>A culinária japonesa é uma ótima opção para quem busca uma alimentação saudável. É interessante experimentar novos pratos, explorar os ingredientes frescos e descobrir os benefícios nutricionais que essa rica cultura oferece.</p>

    A culinária japonesa é uma ótima opção para quem busca uma alimentação saudável. É interessante experimentar novos pratos, explorar os ingredientes frescos e descobrir os benefícios nutricionais que essa rica cultura oferece.

     Foto: Louis Hansel Unsplash
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay