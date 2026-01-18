Assine
overlay
Início Galeria
Esporte

Natação: esporte e recreação numa só atividade física

RF
Redação Flipar
  • <p>Com mais de 300 milhões de visitas recreativas anuais nos Estados Unidos, a natação é uma das atividades recreativas mais populares do país, segundo dados dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças.</p>

    Com mais de 300 milhões de visitas recreativas anuais nos Estados Unidos, a natação é uma das atividades recreativas mais populares do país, segundo dados dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças.

     Foto: Alkarim.pirmohamed/Wikimedia Commons
  • <p>Essa popularidade se deve, em grande parte, aos benefícios únicos que a natação oferece. Mitch Lomax, pneumologista e fisiologista do exercício, destaca que a prática regular melhora a força, a resistência muscular, reduz lesões traumáticas e contribui para o bem-estar mental.</p>

    Essa popularidade se deve, em grande parte, aos benefícios únicos que a natação oferece. Mitch Lomax, pneumologista e fisiologista do exercício, destaca que a prática regular melhora a força, a resistência muscular, reduz lesões traumáticas e contribui para o bem-estar mental.

     Foto: Andrefs9/Wikimedia Commons
  • <p>Embora muitos valorizem atividades como corrida ou ciclismo, a natação oferece uma série de benefícios que vão além do condicionamento físico.</p>

    Embora muitos valorizem atividades como corrida ou ciclismo, a natação oferece uma série de benefícios que vão além do condicionamento físico.

     Foto: Agência Brasil Fotografias/Wikimedia Commons
  • <p>Ela não apenas fortalece os músculos, mas também promove a saúde mental, cardiovascular e pulmonar.</p>

    Ela não apenas fortalece os músculos, mas também promove a saúde mental, cardiovascular e pulmonar.

     Foto: kalhh por Pixabay
  • <p>Um dos principais benefícios da natação é o fortalecimento do coração. A atividade aumenta a frequência cardíaca e melhora a circulação, diminuindo o risco de doenças cardiovasculares.</p>

    Um dos principais benefícios da natação é o fortalecimento do coração. A atividade aumenta a frequência cardíaca e melhora a circulação, diminuindo o risco de doenças cardiovasculares.

     Foto: Robina Weermeijer Unsplash
  • <p>Hirofumi Tanaka, especialista em saúde cardiovascular, explica que a natação ajuda a reduzir a pressão arterial e melhora a eficiência do sistema cardiovascular, desafiando os pulmões a atender às demandas de uma frequência cardíaca elevada.</p>

    Hirofumi Tanaka, especialista em saúde cardiovascular, explica que a natação ajuda a reduzir a pressão arterial e melhora a eficiência do sistema cardiovascular, desafiando os pulmões a atender às demandas de uma frequência cardíaca elevada.

     Foto: Arquivo/MS
  • <p>Além de beneficiar o sistema cardiovascular, a natação tem um impacto significativo no sistema musculoesquelético. A resistência da água exige o uso de muitos grupos musculares, incluindo braços, pernas, abdômen e costas.</p>

    Além de beneficiar o sistema cardiovascular, a natação tem um impacto significativo no sistema musculoesquelético. A resistência da água exige o uso de muitos grupos musculares, incluindo braços, pernas, abdômen e costas.

     Foto: Consell Comarcal del Baix Empordà/Wikimedia Commons
  • <p>Estudos demonstram que a natação não apenas melhora a força muscular, mas também aumenta a amplitude de movimento e a flexibilidade.</p>

    Estudos demonstram que a natação não apenas melhora a força muscular, mas também aumenta a amplitude de movimento e a flexibilidade.

     Foto: ???? ???/Wikimedia Commons
  • <p>Isso é especialmente benéfico para pessoas com condições como artrite ou esclerose múltipla. A atividade aquática é frequentemente usada na reabilitação, pois o suporte da água reduz o risco de lesões.</p>

    Isso é especialmente benéfico para pessoas com condições como artrite ou esclerose múltipla. A atividade aquática é frequentemente usada na reabilitação, pois o suporte da água reduz o risco de lesões.

     Foto: - Freepick
  • <p>A natação também é uma excelente maneira de controlar o peso. Uma pessoa de 60 kg pode queimar entre 281 e 704 calorias por hora, dependendo da intensidade do nado. O nado borboleta, por exemplo, pode queimar até 774 calorias por hora.</p>

    A natação também é uma excelente maneira de controlar o peso. Uma pessoa de 60 kg pode queimar entre 281 e 704 calorias por hora, dependendo da intensidade do nado. O nado borboleta, por exemplo, pode queimar até 774 calorias por hora.

     Foto: jcomp - freepik
  • <p>A atividade também traz benefícios sociais e psicológicos. Estudos mostram que nadar aumenta o fluxo sanguíneo para o cérebro, liberando hormônios como serotonina e dopamina.</p>

    A atividade também traz benefícios sociais e psicológicos. Estudos mostram que nadar aumenta o fluxo sanguíneo para o cérebro, liberando hormônios como serotonina e dopamina.

     Foto: Freepik
  • <p>Esses hormônios são fundamentais para melhorar o humor e combater a ansiedade e a depressão.</p>

    Esses hormônios são fundamentais para melhorar o humor e combater a ansiedade e a depressão.

     Foto: Freepik
  • <p>AlÃ©m disso, a nataÃ§Ã£o Ã© tambÃ©m uma Ã³tima oportunidade para socializar e fortalecer relacionamentos, proporcionando uma sensaÃ§Ã£o de comunidade.</p>

    AlÃ©m disso, a nataÃ§Ã£o Ã© tambÃ©m uma Ã³tima oportunidade para socializar e fortalecer relacionamentos, proporcionando uma sensaÃ§Ã£o de comunidade.

     Foto: PoolSafely/Wikimedia Commons
  • <p>A natação é acessível a todas as idades e níveis de habilidade. A flutuabilidade da água reduz a tensão nas articulações, tornando a atividade segura, inclusive, para pessoas com lesões ou limitações físicas.</p>

    A natação é acessível a todas as idades e níveis de habilidade. A flutuabilidade da água reduz a tensão nas articulações, tornando a atividade segura, inclusive, para pessoas com lesões ou limitações físicas.

     Foto: Reg Mckenna/Wikimedia Commons
  • <p>Para quem deseja começar a nadar, o primeiro passo é verificar a saúde geral. Consultas médicas são recomendadas para garantir que não há contraindicações.</p>

    Para quem deseja começar a nadar, o primeiro passo é verificar a saúde geral. Consultas médicas são recomendadas para garantir que não há contraindicações.

     Foto: Imagem Freepik
  • <p>Em seguida, encontrar um local adequado, como uma piscina comunitária ou um clube, é fundamental. Muitas dessas instalações oferecem aulas para iniciantes, permitindo que as pessoas aprendam as técnicas adequadas.</p>

    Em seguida, encontrar um local adequado, como uma piscina comunitária ou um clube, é fundamental. Muitas dessas instalações oferecem aulas para iniciantes, permitindo que as pessoas aprendam as técnicas adequadas.

     Foto: ANDREVSRUAS WIKIMEDIA COMMONS
  • <p>Além de todos os benefícios físicos, a natação promove uma sensação de bem-estar que pode ser terapêutica.</p>

    Além de todos os benefícios físicos, a natação promove uma sensação de bem-estar que pode ser terapêutica.

     Foto: Tim Mossholder/Unsplash
  • <p>A imersão na água não só suporta o peso do corpo, mas também proporciona uma pressão uniforme que melhora a circulação e alivia a tensão muscular.</p>

    A imersão na água não só suporta o peso do corpo, mas também proporciona uma pressão uniforme que melhora a circulação e alivia a tensão muscular.

     Foto: Schwimmschule Steiner/Wikimedia Commons
  • <p>Essa combinação de fatores físicos e psicológicos torna a natação uma excelente opção para relaxar após um dia estressante.</p>

    Essa combinação de fatores físicos e psicológicos torna a natação uma excelente opção para relaxar após um dia estressante.

     Foto: Andrea Piacquadio pexels
  • <p>Os benefícios da natação vão além do condicionamento físico; ela também promove a saúde mental e a qualidade de vida.</p>

    Os benefícios da natação vão além do condicionamento físico; ela também promove a saúde mental e a qualidade de vida.

     Foto: Finlay McWalte wikimedia commons
  • <p>Com suas vantagens acessíveis, pode ser, portanto, uma opção ideal para quem busca melhorar a saúde, relaxar e se divertir.</p>

    Com suas vantagens acessíveis, pode ser, portanto, uma opção ideal para quem busca melhorar a saúde, relaxar e se divertir.

     Foto: Murray Foubister/Wikimedia Commons
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay