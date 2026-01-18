Assine
Animais

Dá gosto de ver: Animais que são afetuosos com os filhotes

Redação Flipar
    ELEFANTES – Vivem na África e na Ásia, com expectativa de vida de 60 a 70 anos. O período de gestação é de 22 meses. Nasce geralmente 1 filhote por vez, com intervalos de 4 anos entre os nascimentos.

     Foto: Pixabay
    As fêmeas dos elefantes têm o costume de cuidar em grupo dos filhotes, protegendo-os contra ameaças e ensinando-os também a se manter em segurança.

     Foto: Imagem de 9258375 por Pixabay
    GOLFINHOS – Habitam todos os oceanos e vivem em média de 30 a 50 anos. A gestação dura de 10 a 12 meses, e nasce geralmente 1 filhote por vez, com intervalos de 3 a 4 anos.

     Foto: Planet Earth – Flickr
    Os gollfinhos são conhecidos pelo carinho, pois as mães ficam ao lado dos filhotes constantemente, ajudando-os a nadar e a caçar até que aprendam a se conduzir de forma independente.

     Foto: Imagem de Steven Leeuw por Pixabay
    CANGURUS – Vivem principalmente na Austrália, com expectativa de vida de 6 a 8 anos na natureza. A gestação dura apenas 30 a 40 dias, mas o filhote permanece na bolsa da mãe por até 9 meses, nascendo 1 filhote por vez.

     Foto: wikimedia commons PotMart186
    Os cangurus são notoriamente carinhosos. E a imagem clássica do filhote na bolsa da mãe reflete esse cuidado. As fêmeas mantêm os pequeninos na bolsa, nutrindo e dando proteção até que estão prontos para a saída. Geralmente ficam 8 meses crescendo na bolsa.

     Foto: John Torcasio Unsplash
    PINGUINS – Vivem em regiões geladas, especialmente na Antártica, com expectativa de vida de 15 a 20 anos. A gestação, ou incubação do ovo, dura cerca de 35 dias. Geralmente nasce 1 filhote por vez, ou até dois, uma vez por ano.

     Foto: Siggy Nowak por Pixabay
    Os pinguins são carinhosos com os filhotes revezando os cuidados entre o macho e a fêmea. Os pais curiosamente se dividem na proteção dos ovos e depois dos filhotes, mantendo a segurança dia e noite.

     Foto: Ben Tubby FlickR wiki commons
    URSOS POLARES – Vivem no Ártico e têm expectativa de vida de cerca de 25 a 30 anos. O período de gestação, incluindo a dormência, é de 8 meses, e nascem 1 a 3 filhotes por vez, geralmente a cada 3 anos.

     Foto: Steve Amstrup | domínio público
    Esses animais que estão entre os mais perigosos para as presas, são conhecidos pelo carinho com oa filhotes . As suas crias estão sempre perto, recebendo proteção e acolhimento.

     Foto: wiki
    GATOS – Vivem em quase todas as partes do mundo, com uma expectativa de vida de 12 a 16 anos. A gestaÃ§Ã£o dura 2 meses, com 2 a 5 filhotes por vez, podendo ter atÃ© 3 ninhadas por ano.

     Foto:
    Os gatos, que têm fama de serem pouco afetuosos com os tutores devido ao seu temperamento independente, são bastante carinhosos com os filhotes, lambendo-os constantemente para limpá-los e aquecê-los.

     Foto: Pixabay
    CHIMPANZÉS – Habitam as florestas da África e têm uma expectativa de vida de 40 a 50 anos. O período de gestação é de 8 meses, nascendo 1 filhote por vez, com intervalos de 4 a 5 anos.

     Foto: Imagem de qwertygo por Pixabay
    Os chimpanzes são considerados os primatas mais carinhosos. As mães carregam os filhotes nas costas ao longo de anos, ensinando-os a sobreviver durante todo o seu crescimento.

     Foto: Imagem de Sari Barazi por Pixabay
    GIRAFAS – Vivem em savanas e florestas abertas na África, com expectativa de vida de 20 a 25 anos. A gestação dura 15 meses, com 1 filhote nascendo por vez, normalmente a cada 2 anos.

     Foto: Imagem de Matthias Gebhardt por Pixabay
    As girafas são carinhosas e atenciosas com os filhotes o tempo inteiro. As mães vigiam as crias de perto para protegê-las contra a ameaça de predadores.

     Foto: Imagem free de Herbert Bieser por Pixabay
    LOBOS – Vivem em florestas, tundras e montanhas na América do Norte, Europa e Ásia, com expectativa de vida de 6 a 8 anos na natureza. A gestação dura cerca de 2 meses, nascendo entre 4 a 6 filhotes por vez, uma vez ao ano.

     Foto: Youtube/ Mundo Selvagem
    Famosos pela agressividade, os lobos são o oposto com suas crias. E o carinho não se restringe aos pais. Toda a alcateia ajuda a cuidar e proteger os filhotes de todos num empenho conjunto pela preservação da segurança.

     Foto: Imagem de Baptiste Lheurette por Pixabay
    BALEIAS-CINZENTAS – Vivem no Oceano Pacífico e têm uma expectativa de vida de 55 a 70 anos. A gestação dura 13 meses, e nasce geralmente 1 filhote por vez, a cada 2 ou 3 anos.

     Foto: Flickr J. Maughn
    As baleias-cinzentas se destacam pelo afeto com os filhotes. As mães nadam ao lado das suas crias por meses, guiando-as em longas migrações e protegendo-as contra predadores em potencial.

     Foto: Flickr Jonny Victorsson
overflay