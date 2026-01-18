Assine
overlay
Início Galeria
Galeria

Os instrumentos dos anjos na arte: melodias que elevam o espírito

RF
Redação Flipar
  • <p>A música, nesse contexto, é considerada uma forma pura de adoração e comunicação com o sagrado. Ela eleva o espírito e cria uma conexão direta com o divino.</p>

    A música, nesse contexto, é considerada uma forma pura de adoração e comunicação com o sagrado. Ela eleva o espírito e cria uma conexão direta com o divino.

     Foto: Reprodução da pintura Anjos Músicos de Hans Memling
  • <p>A Bíblia menciona vários instrumentos musicais usados em celebrações e louvores, sendo os principais: Trombeta, harpa, cítara, lira , flauta, tamborim e saltério</p>

    A Bíblia menciona vários instrumentos musicais usados em celebrações e louvores, sendo os principais: Trombeta, harpa, cítara, lira , flauta, tamborim e saltério

     Foto: Flickr Eduardo Nogueroles
  • <p>O primeiro instrumento mencionado na Bíblia é o kinnor, traduzido como harpa ou lira, citado em Gênesis 4:21. Esse instrumento simboliza a origem da música como uma forma de expressão espiritual e celebração divina.</p>

    O primeiro instrumento mencionado na Bíblia é o kinnor, traduzido como harpa ou lira, citado em Gênesis 4:21. Esse instrumento simboliza a origem da música como uma forma de expressão espiritual e celebração divina.

     Foto: Rosso Fiorentino/Wikimédia Commons
  • <p>Em Gênesis 4.21 está escrito o seguinte: “O nome de seu irmão era Jubal; este foi o pai de todos que tocam harpa e flauta”.</p>

    Em Gênesis 4.21 está escrito o seguinte: “O nome de seu irmão era Jubal; este foi o pai de todos que tocam harpa e flauta”.

     Foto: Andreas Franz Borchert/Wikimédia Commons
  • <p>Na tradição cristã, anjos tocando harpas representam harmonia e paz celestial. O som suave da harpa simboliza a serenidade divina e a conexão com o sagrado.</p>

    Na tradição cristã, anjos tocando harpas representam harmonia e paz celestial. O som suave da harpa simboliza a serenidade divina e a conexão com o sagrado.

     Foto: Flickr Glass Angel
  • <p>Hoje a harpa é usada em orquestras e apresentações solo, especialmente na música clássica e new age, para criar atmosferas calmas e introspectivas.</p>

    Hoje a harpa é usada em orquestras e apresentações solo, especialmente na música clássica e new age, para criar atmosferas calmas e introspectivas.

     Foto: Reprodução de Youtube
  • <p>Assim como a harpa, a lira representa melodia e harmonia. Na tradição hebraica, era usada em salmos e louvores. Anjos tocando lira simbolizam devoção e celebração</p>

    Assim como a harpa, a lira representa melodia e harmonia. Na tradição hebraica, era usada em salmos e louvores. Anjos tocando lira simbolizam devoção e celebração

     Foto: Flickr Abdulla M. Al K,Amgueddfa Cymru e Charlie Perkins
  • <p>Raramente a lira é usada em música contemporânea. É comum apenas em apresentações históricas e estudos de música antiga, principalmente em concertos eruditos.</p>

    Raramente a lira é usada em música contemporânea. É comum apenas em apresentações históricas e estudos de música antiga, principalmente em concertos eruditos.

     Foto: Reprodução do Youtube
  • <p>cítara é semelhante à harpa, com um som doce e melodioso. Associada a cânticos de louvor, simboliza o êxtase espiritual e a alegria celestial.</p>

    cítara é semelhante à harpa, com um som doce e melodioso. Associada a cânticos de louvor, simboliza o êxtase espiritual e a alegria celestial.

     Foto: Ludwig Gruber /Wikimédia Commons
  • <p>Na Bíblia, as trombetas anunciam eventos importantes e são associadas ao juízo final. Anjos tocando trombetas simbolizam proclamação e poder divino.</p>

    Na Bíblia, as trombetas anunciam eventos importantes e são associadas ao juízo final. Anjos tocando trombetas simbolizam proclamação e poder divino.

     Foto: Reprodção do Youtube
  • <p>Hoje a trombeta é utilizada em orquestras, bandas marciais e música popular, principalmente no jazz e no gospel, para marcar presença e solenidade.</p>

    Hoje a trombeta é utilizada em orquestras, bandas marciais e música popular, principalmente no jazz e no gospel, para marcar presença e solenidade.

     Foto: Reprodução de Youtube
  • <p>A flauta é associada à suavidade e pureza, representando a voz do espírito. Na tradição bíblica, é mencionada em celebrações e momentos de alegria (Gênesis 4:21). Anjos tocando flauta simbolizam harmonia e comunicação divina.</p>

    A flauta é associada à suavidade e pureza, representando a voz do espírito. Na tradição bíblica, é mencionada em celebrações e momentos de alegria (Gênesis 4:21). Anjos tocando flauta simbolizam harmonia e comunicação divina.

     Foto: Flickr Andrea Kirkby
  • <p>Hoje a flauta é utilizada em diversos gêneros musicais, desde a música clássica até o jazz e a música folclórica. Seu som suave é apreciado em solos melódicos e em composições orquestrais para criar atmosferas leves e emocionais</p>

    Hoje a flauta é utilizada em diversos gêneros musicais, desde a música clássica até o jazz e a música folclórica. Seu som suave é apreciado em solos melódicos e em composições orquestrais para criar atmosferas leves e emocionais

     Foto: Flickr Liz Norton
  • <p>O tamborim representa celebração e júbilo. Na tradição bíblica, é tocado em festas religiosas e vitórias. Simboliza alegria e movimento divino.</p>

    O tamborim representa celebração e júbilo. Na tradição bíblica, é tocado em festas religiosas e vitórias. Simboliza alegria e movimento divino.

     Foto: Alno /Wikimédia Commons
  • <p>Hoje o tamborim é comum na música popular e religiosa, incluindo samba e gospel, usado para marcar ritmos animados e festivos.</p>

    Hoje o tamborim é comum na música popular e religiosa, incluindo samba e gospel, usado para marcar ritmos animados e festivos.

     Foto: Reprodução do Youtube
  • <p>O saltério é um instrumento de cordas dedilhadas usado nos salmos de Davi. Representa oração e louvor contínuo. É associado à meditação e espiritualidade.</p>

    O saltério é um instrumento de cordas dedilhadas usado nos salmos de Davi. Representa oração e louvor contínuo. É associado à meditação e espiritualidade.

     Foto: Didier Descouens/Wikimédia Commons
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay