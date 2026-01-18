Pó de diamante pode resfriar o planeta e deter o aquecimento global

Assine
    O problema é que o lançamento dessa quantidade de pó da pedra preciosa teria um custo astronômico – sem trocadilhos: estimados 200 trilhões de dólares até o fim do século 21. Mas o estudo mostra como são urgentes as medidas para frear o aquecimento da Terra e evitar a escalada de catástrofes naturais.

     Foto: ZCH pexels
    O diamante é uma das pedras mais valiosas do mundo. Ele não existe em abundância na natureza. E enche os olhos com seu brilho magnifico. Esse brilhante é formado de carbono puro cristalizado, que fica depositado em camadas internas da crosta terrestre.

     Foto: Giuliofranzinetti/wikimedia commons
    Normalmente, o diamante cristaliza com uma estrutura num formato cúbico e pode ser sintetizado industrialmente.

     Foto: George Hodan/Public Domain Pictures
    O diamante é um dos mais duros materiais naturais que existem. Por isso, não pode ser riscado por nenhum outro mineral ou substância, exceto o próprio diamante,

     Foto: George Hodan/public domain pictures
    Trabalhado como joia, ele é extremamente valioso no mercado. E, dependendo de sua característica, é negociado em leilões.

     Foto: Imagem de Engin Akyurt por Pixabay
    Os países que mais produzem diamantes usam a maior parte da mineração para pesquisas e propósitos industriais, não para criação de joias.

     Foto: Imagem de Michael Schwarzenberger por Pixabay
    Eles são usados frequentemente para perfurar, triturar ou cortar outros materiais resistentes, como quartzo e alumina.

     Foto: Imagem de MustangJoe por Pixabay
    Os diamantes industriais são usados principalmente para atividades nas empresas de engenharia civil e mecânica.

     Foto: Imagem de WikiImages por Pixabay
    Veja agora os cinco paÃ­ses que sÃ£o os maiores produtores de diamantes em todo o mundo.

     Foto: Gsmart-ao wikimedia commons
    Rússia: 39,12 milhões de quilates. A mineração no país começou em 1947 e por lá são encontradas algumas das maiores minas e reservas de diamantes do planeta.

     Foto: Ptukhina Natasha/Wikimedia Commons
    Botsuana: 22,8 milhões de quilates. O país africano encontrou uma grande mina em 1966, quando declarou independência da Grã-Bretanha. Com o boicote de países à Rússia por causa da guerra contra a Ucrânia, Botsuana tenta ampliar espaço no mercado.

     Foto: Esther Dyson/Flickr
    Canadá: 17,6 milhões de quilates. Territórios do noroeste que eram campos de caça se transformaram em importantes áreas de extração de diamantes. A primeira mina abriu em 1998. Das quatro minas do país, três ficam nessa região.

     Foto: Divulgação
    República Democrática do Congo – 14 milhões de quilates. O governo do país africano tem um produtor comercial em associação com uma empresa belga. E a maior parte da produção é do setor informal, com empresas de mineração.

     Foto: Divulgação/IRMA
    África do Sul – 9,7 milhões de quilates . Os primeiros diamantes foram achados em 1869 numa rocha azul que recebeu o nome de quimberlito. Um dos maiores depósitos é na província de Gauteng.

     Foto: David Brossard/Flickr
    Em outubro de 2022, um diamante rosa (cor muito valorizada) de 11 quilates foi vendido por R$ 49,9 milhões (então, R$ 259,5 milhões), o preço mais alto por quilate da história. Imagem ilustrativa.

     Foto: Imagem de JamesDeMers por Pixabay
    Em janeiro de 2023, a Polícia Federal – em operação conjunta com a Agência Nacional de Mineração – prendeu no Rio de Janeiro um empresário que falsificava o certificado Kimberley de diamantes.

     Foto: zombie cygig por Pixabay
    O Kimberley certifica a origem das pedras e tem o objetivo de evitar a compra e a venda dos chamados diamantes de sangue, que são aqueles extraídos em áreas de conflito, durante guerras civis e com abuso de direitos humanos.

     Foto: Imagem de Peter Lomas por Pixabay
    Esse tipo de exploração criminosa foi tema do filme “Diamante de Sangue”, estrelado por Leonardo DiCaprio, Djimon Hounsou e Jennifer Connely.

     Foto: Divulgação
