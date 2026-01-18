A ameaça das tilápias no Brasil; espécie invasora de água doce se adaptou no mar
-
O processo de revisão dessa lista ainda está em andamento e deve seguir neste ano de 2026, com debates entre governo, setor produtivo e órgãos ambientais. Há quem defenda a proibição do peixe no Brasil.
-
A costa brasileira passa por uma intensa invasão de tilápias. Apesar de ser um peixe nativo de água doce, tem sido muito comum encontrá-lo em mares brasileiros.Foto: Flickr Rose Davies
-
Originária da África, a tilápia foi introduzida no Brasil nos anos 1970 com fins comerciais e é cultivada em cativeiro. Mas sua fuga para a costa pode causar desequilíbrio ambiental. Afinal, ela compete com espécies nativas e afeta a qualidade da água.Foto: Reprodução de vídeo G1
-
Um estudo publicado recentemente na revista científica “Aquatic Ecology”, aliás, apontou que a tilápia está conseguindo se adaptar a ambientes salobros, água salgada.Foto: Flickr Martha Dol
-
-
Pesquisadores brasileiros de onze instituições fizeram o estudo sobre o tema durante um ano e registraram invasões em áreas diferentes do Brasil, o que pode afetar a biota nativa.Foto: PietervH-Flickr
-
A tilápia se reproduz rápido e pode predar ovos de espécies menores, alterando o equilíbrio. Também interfere na nutrição dos viveiros ao capturar fósforo, degradando a qualidade hídrica. O debate sobre seu cultivo segue em pauta.Foto: Reprodução/Redes Sociais
-
Mas como a tilápia consegue sobreviver em águas salgadas? A explicação está na evolução da espécie, de acordo com o Laboratório de Ecologia e Conservação da Universidade Federal do Paraná.Foto: Reprodução de vídeo G1
-
-
Segundo os especialistas, os ancestrais da tilápia vieram do mar. Por isso, a espécie tem capacidade de tolerar algum grau de salinidade.Foto: Reprodução de vídeo G1
-
Os estudiosos do assunto viram vÃdeos na internet que haviam sido gravados em Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro, mostrando a presenÃ§a de cardumes de tilÃ¡pias no mar. Essa Ã© uma regiÃ£o de Ã¡gua muito fria e salina, que sofre a influÃªncia de uma corrente oceÃ¢nica profunda e que aflora na costa.Foto: ReproduÃ§Ã£o/Redes Sociais
-
Os registros de tilápias foram feitos desde o Maranhão até Santa Catarina, passando por Espírito Santo, São Paulo e pelo Rio de Janeiro.Foto: Divulgação Franco et al/Figshare
-
-
Uma invasÃ£o prejudicial em diferentes aspectos, de acordo com o estudo, porque a tilÃ¡pia compete com espÃ©cies nativas por recursos, alimentos e espaÃ§o.Foto: Corey Farwell/iNaturalist
-
De acordo com pesquisadores, a tilápia é um bicho territorialista. Ela pode predar vários organismos, desde peixinhos até camarões, crustáceos e corais. Inclusive, pode causar até a extinção de algumas espécies.Foto: Reprodução de vídeo G1
-
Especialistas fizeram um alerta pedindo um controle mais rígido, pois há tilápias, inclusive, em unidades de conservação.Foto: Reprodução/Redes Sociais
-