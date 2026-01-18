Assine
A ameaça das tilápias no Brasil; espécie invasora de água doce se adaptou no mar

Redação Flipar
  • <p>O processo de revisão dessa lista ainda está em andamento e deve seguir neste ano de 2026, com debates entre governo, setor produtivo e órgãos ambientais. Há quem defenda a proibição do peixe no Brasil.</p> <p> </p>

     Foto: Flickr EDGAR CABALLERO
  • <p>A costa brasileira passa por uma intensa invasão de tilápias. Apesar de ser um peixe nativo de água doce, tem sido muito comum encontrá-lo em mares brasileiros.</p>

     Foto: Flickr Rose Davies
  • <p>Originária da África, a tilápia foi introduzida no Brasil nos anos 1970 com fins comerciais e é cultivada em cativeiro. Mas sua fuga para a costa pode causar desequilíbrio ambiental. Afinal, ela compete com espécies nativas e afeta a qualidade da água.</p>

     Foto: Reprodução de vídeo G1
  • <p>Um estudo publicado recentemente na revista científica “Aquatic Ecology”, aliás, apontou que a tilápia está conseguindo se adaptar a ambientes salobros, água salgada.</p>

     Foto: Flickr Martha Dol
  • <p>Pesquisadores brasileiros de onze instituições fizeram o estudo sobre o tema durante um ano e registraram invasões em áreas diferentes do Brasil, o que pode afetar a biota nativa.</p>

     Foto: PietervH-Flickr
  • <p>A tilápia se reproduz rápido e pode predar ovos de espécies menores, alterando o equilíbrio. Também interfere na nutrição dos viveiros ao capturar fósforo, degradando a qualidade hídrica. O debate sobre seu cultivo segue em pauta.</p>

     Foto: Reprodução/Redes Sociais
  • <p>Mas como a tilápia consegue sobreviver em águas salgadas? A explicação está na evolução da espécie, de acordo com o Laboratório de Ecologia e Conservação da Universidade Federal do Paraná.</p>

     Foto: Reprodução de vídeo G1
  • <p>Segundo os especialistas, os ancestrais da tilápia vieram do mar. Por isso, a espécie tem capacidade de tolerar algum grau de salinidade.</p>

     Foto: Reprodução de vídeo G1
  • <p>Os registros de tilápias foram feitos desde o Maranhão até Santa Catarina, passando por Espírito Santo, São Paulo e pelo Rio de Janeiro.</p>

     Foto: Divulgação Franco et al/Figshare
  • <p>De acordo com pesquisadores, a tilápia é um bicho territorialista. Ela pode predar vários organismos, desde peixinhos até camarões, crustáceos e corais. Inclusive, pode causar até a extinção de algumas espécies.</p>

     Foto: Reprodução de vídeo G1
  • <p>Especialistas fizeram um alerta pedindo um controle mais rígido, pois há tilápias, inclusive, em unidades de conservação.</p>

     Foto: Reprodução/Redes Sociais
