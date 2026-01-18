Cidade na Flórida é conhecida como ‘Veneza Americana’
O apelido, uma referência à capital do Vêneto, na Itália, deve-se aos canais de navegação que recortam Fort Lauderdale e somam 265 km de extensão.Foto: Yanjipy/Wikimédia Commons
Considerados os canais localizados nos distritos e vilarejos que formam a “Grande Fort Lauderdale”, a rede totaliza 480 km.Foto: Flickr Mad Maui
Os canais são atravessados diuturnamente por táxis aquáticos, veículos que levam turistas a diversos pontos da cidade, como teatros, restaurantes e museus.Foto: Flickr TRAVELINGFOREVER1
Para fazer jus à fama de “Veneza Americana”, no canal de New River há a presença de gôndolas com seus clássicos gondoleiros, como na cidade italiana.Foto: Divulgação
Os turistas encontram também serviços de tours guiados pelos canais com passeios de, em média, duas horas de duração.Foto: Flickr Eduardo Feo
Muitos desses tours têm como destino o parque Riverwalk, próximo ao Las Olas Boulevard, via urbana repleta de restaurantes, bares e equipamentos de artes para visitação.Foto: Flickr Ning Tranquiligold Jin
O litoral da Grande Lauderdale conta com 37 km de praias (algumas paradisíacas) que podem ser acessadas pelos canais navegáveis.Foto: Daniel Dudek/Wikimédia Commons
O clima agradável pode ser desfrutado em caminhadas pelo calçadão chamado “The Strip”, que passa ao largo de uma rodovia à beira-mar.Foto: Imagem de Rolando Otero por Pixabay
Localizada no sudeste da Flórida, Fort Lauderdale está a aproximadamente 30 milhas (ou 48 km) de Miami.Foto: Flickr GallaThea
De acordo com o censo demográfico de 2020, Fort Lauderdale tem uma população residente de 182.760 habitantes.Foto: Imagem de Andrew Becks por Pixabay
Fort Lauderdale ainda possui o segundo porto mais movimentado por cruzeiros no mundo, atrás apenas justamente de Miami. Trata-se do Port Everglades.Foto: Imagem de Monica Volpin por Pixabay
Museus situados no centro da cidade, como Stranahan House e New River Inn, trazem detalhes da formação da cidade e suas influências culturais, fruto da presença indígena e de afro-americanos.Foto: Imagem de Rolando Otero por Pixabay
A cidade também conta com uma “Broadway” para chamar de sua, com uma série de espetáculos teatrais em exibição no Broward Center for the Performing Arts.Foto: Divulgação Broward Center
De acordo com o Escritório Nacional de Viagens e Turismo (NTTO), dos Estados Unidos, a Flórida é o estado norte-americano mais visitado por estrangeiros. Fort Lauderdale só perde para Miami e Orlando.Foto: Imagem de vonpics por Pixabay
Uma das características mais atraentes da cidade é o clima de “verão eterno”, com sol e calor quase por todo o ano (a média de temperatura anual é de 24,2 graus).Foto: Flickr Kim Seng
Desde 1986, a cidade sedia o Fort Lauderdale International Film Fest, um dos festivais regionais de cinema mais relevantes dos Estados Unidos.Foto: Divulgação
Mansões de luxo com jardins majestosos compõem a imagem de Fort Lauderdale, além dos iates enormes em canais e rios.Foto: Flickr RON RAFFETY
O jogador de futebol Lionel Messi, oito vezes eleito melhor do mundo, tem duas mansões na cidade. De acordo com o jornal “The Sun”, o argentino pagou 10,6 milhões de dólares (R$ 56 milhões) por uma delas, próxima ao estádio do Inter Miami, franquia dos Estados Unidos em que joga atualmente.Foto: Divulgação/Inter Miami