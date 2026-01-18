Assine
Primeira paróquia do mundo dedicada a Carlo Acutis vira ponto de peregrinação em São Paulo

RF
Redação Flipar
    O jovem italiano, que morreu em decorrência de uma leucemia em 2006, aos 15 anos, foi canonizado no dia 7 de setembro de 2025.

     Foto: Divulgação/Site Carlo Acutis
    Conhecido por sua vida simples, gosto por videogames e calças jeans, Acutis ganhou notoriedade por criar um site que catalogava milagres da Virgem Maria e ensinamentos da Igreja.

     Foto: Associação Carlos Acutis/Divulgação
    A Paróquia Universitária Beato Carlo Acutis, na zona sul de São Paulo, é a única dedicada a ele e guarda uma relíquia enviada pela família (um fragmento de sua pele).

     Foto: Reprodução
    “A relíquia não é o que fundamenta a fé, mas alimenta a devoção. Ela é um sinal da presença do santo”, comentou o padre Gilberdo Lombardo.

     Foto: Reprodução
    O primeiro milagre reconhecido de Acutis ocorreu no Brasil, quando um menino de três anos foi curado de uma doença no pâncreas depois de tocar num pedaço da camiseta do beato.

     Foto: Reprodução/GloboNews
    A ligação com o país se reforça pelo fato de Acutis ter morrido em 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida, e ser canonizado no Dia da Independência.

     Foto: Reprodução
    A semana que marcou a canonização do jovem italiano foi marcada por uma série de atividades especiais.

     Foto: Wikimedia Commons/Dobroš
    No dia 2 de setembro, aconteceu a pré-estreia do documentário “Carlo Acutis, o Filme”, no Teatro Ítalo Brasileiro, em São Paulo. Além disso, foi aberta uma exposição com obras artísticas sobre a vida do jovem.

     Foto: Reprodução
    Também houve um Tríduo da Canonização com missas, comidas típicas italianas e shows de bandas católicas.

     Foto: Reprodução @paroquiabcarloacutis
    A cerimônia de canonização de Carlo Acutis,  no Vaticano, foi transmitida ao vivo. Em seguida, houve uma missa solene na paróquia.

     Foto: Reprodução/GloboNews
    Nascido em Londres e criado em MilÃ£o, Acutis foi beatificado em 2020.

     Foto: Arquivo Pessoal
    Desde criança, ele assistia à missa diariamente, era devoto da Eucaristia e de Nossa Senhora e rezava o rosário.

     Foto: Reprodução
    Após o reconhecimento de milagres no Brasil e na Itália, o jovem se tornou o primeiro millennial a ser canonizado.

     Foto: Divulgação/Arquivo Pessoal
    O segundo milagre, reconhecido em 2024 pelo Papa Francisco, teria sido a cura da jovem costa-riquenha Valéria Valverde, em Florença, na Itália.

     Foto: Reprodução
    Em 2023, a Paróquia Universitária Beato Carlo Acutis tornou-se a primeira no mundo dedicada a ele.

     Foto: Reprodução
