Fuja enquanto há tempo: dicas para saber se um relacionamento é tóxico
Em uma conversa, Bruna disse que ela era o homem da relação. Gabriel então respondeu: “Mas já já você vai tomar umas cotoveladas na boca”. O apresentador Tadeu Schmidt, então, deu uma bronca ao vivo no participante.Foto: Reprodução Instagram
“Estou aqui para fazer um alerta antes que seja tarde. Quem está envolvido no relacionamento talvez nem perceba, mas quem está de fora consegue enxergar quando os limites estão prestes a ser gravemente ultrapassados. Numa relação afetiva, certas coisas não podem ser ditas nem de brincadeira.”, advertiu Tadeu.Foto: Reprodução TV Globo
Veja agora ingredientes que, segundo os psicólogos e analistas comportamentais, caracterizam um relacionamento problemático. Uma pessoa controladora, por exemplo, tenta determinar o que a outra pode ou não vestir, falar, comer e até mesmo fazer com o dinheiro dela.Foto: pexels
Outro sinal do relacionamento abusivo esta na agressão verbal, com uso de palavras que afetam a autoestima, como “gorda”, “feia”, “velha”. Isso também pode gerar ansiedade e depressão.Foto: pexels
A agressão verbal, ao contrário da física, deixa lesões no bem-estar mental e não no corpo. A agressão física, aliás, é crime no Brasil.Foto: pexels
Ainda nessa linha, há as ameaças, que causam um efeito emocional e psicológico devastador. São ameaças de denúncias (muitas vezes infundadas) e de términos de relacionamentos, entre outros.Foto: pexels
Também é comum que o agressor exija que a vítima não se encontre com familiares e amigos pelo simples fato de não querer, seja por simples antipatia ou ciúmes.Foto: pexels
De acordo com especialistas, frases como “se você sair com as suas amigas, é porque não me ama” é um exemplo de ameaça. Esta é a famosa chantagem emocional.Foto: Freepik
O abuso financeiro, uma linha do abuso psicológico, também é comum neste tipo de relação. O abusador quer controlar os gastos da vítima, mas também pedir um dinheiro emprestado e não devolver.Foto: Freepik
As ameaças podem vir antes de “punições” como o silêncio e o sumiço. Essa postura tende a deixar a pessoa se sentindo errada e culpada, por algo que ela nem fez.Foto: Freepik
Ainda nesta linha, é comum que as vítimas parem de fazer o que gostam por conta do medo da reação do parceiro, como perder a pessoa amada.Foto: Freepik
Um relacionamento tóxico costuma ter muitas críticas, algumas até construtivas, mas a maioria destrutiva, abalando a autoestima da vítima.Foto: Freepik
Nesta linha, uma outra característica é a falta de apoio. A vítima pede ajuda, mas não é correspondida.Foto: Freepik
Assim, o que acontece muito é a falta de honestidade na relação. Muitas vezes, até a vítima é desonesta, com medo da reação do abusador.Foto: Freepik
Outra coisa grave é a pessoa exigir que a vítima dê suas senhas das redes sociais, além de aparelhos como celular e computador.Foto: Freepik
Sair de um relacionamento tóxico parece fácil, mas quando se há muitas ameaças e tortura psicológica, a vítima não percebe que o erro não está nela. O primeiro passo é questionar sua sanidade mental e perceber que a relação não está fazendo bem.Foto: Freepik
Em alguns casos, como os de ameaça e até agressão física, é fundamental ir à delegacia e denunciar. Também é importante que se você perceber que está tendo essas atitudes opressoras, pare imediatamente de fazer. Se está na dúvida, converse com seu parceiro (a).Foto: Freepik
Vale ressaltar que, embora os casos envolvendo homens abusadores sejam mais divulgados – e certamente mais comuns – há também ocorrências em que a mulher é a responsável pelo lado tóxico da relação. Inclusive, há mulheres que chegam ao ponto de matar ou ordenar a morte do parceiro.Foto: Imagem de Steve Watts por Pixabay
