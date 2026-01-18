Assine
overlay
Início Galeria
Estilo de Vida

Fuja enquanto há tempo: dicas para saber se um relacionamento é tóxico

RF
Redação Flipar
  • <p>Em uma conversa, Bruna disse que ela era o homem da relação. Gabriel então respondeu: “Mas já já você vai tomar umas cotoveladas na boca”. O apresentador Tadeu Schmidt, então, deu uma bronca ao vivo no participante.</p>

    Em uma conversa, Bruna disse que ela era o homem da relação. Gabriel então respondeu: “Mas já já você vai tomar umas cotoveladas na boca”. O apresentador Tadeu Schmidt, então, deu uma bronca ao vivo no participante.

     Foto: Reprodução Instagram
  • <p>“Estou aqui para fazer um alerta antes que seja tarde. Quem está envolvido no relacionamento talvez nem perceba, mas quem está de fora consegue enxergar quando os limites estão prestes a ser gravemente ultrapassados. Numa relação afetiva, certas coisas não podem ser ditas nem de brincadeira.”, advertiu Tadeu.</p>

    “Estou aqui para fazer um alerta antes que seja tarde. Quem está envolvido no relacionamento talvez nem perceba, mas quem está de fora consegue enxergar quando os limites estão prestes a ser gravemente ultrapassados. Numa relação afetiva, certas coisas não podem ser ditas nem de brincadeira.”, advertiu Tadeu.

     Foto: Reprodução TV Globo
  • <p>Veja agora ingredientes que, segundo os psicólogos e analistas comportamentais, caracterizam um relacionamento problemático. Uma pessoa controladora, por exemplo, tenta determinar o que a outra pode ou não vestir, falar, comer e até mesmo fazer com o dinheiro dela.</p>

    Veja agora ingredientes que, segundo os psicólogos e analistas comportamentais, caracterizam um relacionamento problemático. Uma pessoa controladora, por exemplo, tenta determinar o que a outra pode ou não vestir, falar, comer e até mesmo fazer com o dinheiro dela.

     Foto: pexels
  • <p>Outro sinal do relacionamento abusivo esta na agressão verbal, com uso de palavras que afetam a autoestima, como “gorda”, “feia”, “velha”. Isso também pode gerar ansiedade e depressão.</p>

    Outro sinal do relacionamento abusivo esta na agressão verbal, com uso de palavras que afetam a autoestima, como “gorda”, “feia”, “velha”. Isso também pode gerar ansiedade e depressão.

     Foto: pexels
  • <p>A agressão verbal, ao contrário da física, deixa lesões no bem-estar mental e não no corpo. A agressão física, aliás, é crime no Brasil.</p>

    A agressão verbal, ao contrário da física, deixa lesões no bem-estar mental e não no corpo. A agressão física, aliás, é crime no Brasil.

     Foto: pexels
  • <p>Ainda nessa linha, há as ameaças, que causam um efeito emocional e psicológico devastador. São ameaças de denúncias (muitas vezes infundadas) e de términos de relacionamentos, entre outros.</p>

    Ainda nessa linha, há as ameaças, que causam um efeito emocional e psicológico devastador. São ameaças de denúncias (muitas vezes infundadas) e de términos de relacionamentos, entre outros.

     Foto: pexels
  • <p>Também é comum que o agressor exija que a vítima não se encontre com familiares e amigos pelo simples fato de não querer, seja por simples antipatia ou ciúmes.</p>

    Também é comum que o agressor exija que a vítima não se encontre com familiares e amigos pelo simples fato de não querer, seja por simples antipatia ou ciúmes.

     Foto: pexels
  • <p>De acordo com especialistas, frases como “se você sair com as suas amigas, é porque não me ama” é um exemplo de ameaça. Esta é a famosa chantagem emocional.</p>

    De acordo com especialistas, frases como “se você sair com as suas amigas, é porque não me ama” é um exemplo de ameaça. Esta é a famosa chantagem emocional.

     Foto: Freepik
  • <p>O abuso financeiro, uma linha do abuso psicológico, também é comum neste tipo de relação. O abusador quer controlar os gastos da vítima, mas também pedir um dinheiro emprestado e não devolver.</p>

    O abuso financeiro, uma linha do abuso psicológico, também é comum neste tipo de relação. O abusador quer controlar os gastos da vítima, mas também pedir um dinheiro emprestado e não devolver.

     Foto: Freepik
  • <p>As ameaças podem vir antes de “punições” como o silêncio e o sumiço. Essa postura tende a deixar a pessoa se sentindo errada e culpada, por algo que ela nem fez.</p>

    As ameaças podem vir antes de “punições” como o silêncio e o sumiço. Essa postura tende a deixar a pessoa se sentindo errada e culpada, por algo que ela nem fez.

     Foto: Freepik
  • <p>Ainda nesta linha, é comum que as vítimas parem de fazer o que gostam por conta do medo da reação do parceiro, como perder a pessoa amada.</p>

    Ainda nesta linha, é comum que as vítimas parem de fazer o que gostam por conta do medo da reação do parceiro, como perder a pessoa amada.

     Foto: Freepik
  • <p>Um relacionamento tóxico costuma ter muitas críticas, algumas até construtivas, mas a maioria destrutiva, abalando a autoestima da vítima.</p>

    Um relacionamento tóxico costuma ter muitas críticas, algumas até construtivas, mas a maioria destrutiva, abalando a autoestima da vítima.

     Foto: Freepik
  • <p>Nesta linha, uma outra característica é a falta de apoio. A vítima pede ajuda, mas não é correspondida.</p>

    Nesta linha, uma outra característica é a falta de apoio. A vítima pede ajuda, mas não é correspondida.

     Foto: Freepik
  • <p>O ciÃºme excessivo Ã© uma das caracterÃ­sticas de uma relaÃ§Ã£o abusiva. O ciÃºme Ã© tanto que atÃ© pessoas de fora do relacionamento podem perceber. Isso tambÃ©m pode prejudicar a autoestima das vÃ­timas, que acham que estÃ£o errando e dando margem para acreditarem em traiÃ§Ã£o.</p>

    O ciÃºme excessivo Ã© uma das caracterÃ­sticas de uma relaÃ§Ã£o abusiva. O ciÃºme Ã© tanto que atÃ© pessoas de fora do relacionamento podem perceber. Isso tambÃ©m pode prejudicar a autoestima das vÃ­timas, que acham que estÃ£o errando e dando margem para acreditarem em traiÃ§Ã£o.

     Foto: Freepik
  • <p>Assim, o que acontece muito é a falta de honestidade na relação. Muitas vezes, até a vítima é desonesta, com medo da reação do abusador.</p>

    Assim, o que acontece muito é a falta de honestidade na relação. Muitas vezes, até a vítima é desonesta, com medo da reação do abusador.

     Foto: Freepik
  • <p>Outra coisa grave é a pessoa exigir que a vítima dê suas senhas das redes sociais, além de aparelhos como celular e computador.</p>

    Outra coisa grave é a pessoa exigir que a vítima dê suas senhas das redes sociais, além de aparelhos como celular e computador.

     Foto: Freepik
  • <p>Sair de um relacionamento tóxico parece fácil, mas quando se há muitas ameaças e tortura psicológica, a vítima não percebe que o erro não está nela. O primeiro passo é questionar sua sanidade mental e perceber que a relação não está fazendo bem.</p>

    Sair de um relacionamento tóxico parece fácil, mas quando se há muitas ameaças e tortura psicológica, a vítima não percebe que o erro não está nela. O primeiro passo é questionar sua sanidade mental e perceber que a relação não está fazendo bem.

     Foto: Freepik
  • <p>Em alguns casos, como os de ameaça e até agressão física, é fundamental ir à delegacia e denunciar. Também é importante que se você perceber que está tendo essas atitudes opressoras, pare imediatamente de fazer. Se está na dúvida, converse com seu parceiro (a).</p>

    Em alguns casos, como os de ameaça e até agressão física, é fundamental ir à delegacia e denunciar. Também é importante que se você perceber que está tendo essas atitudes opressoras, pare imediatamente de fazer. Se está na dúvida, converse com seu parceiro (a).

     Foto: Freepik
  • <p>Vale ressaltar que, embora os casos envolvendo homens abusadores sejam mais divulgados – e certamente mais comuns – há também ocorrências em que a mulher é a responsável pelo lado tóxico da relação. Inclusive, há mulheres que chegam ao ponto de matar ou ordenar a morte do parceiro.</p>

    Vale ressaltar que, embora os casos envolvendo homens abusadores sejam mais divulgados – e certamente mais comuns – há também ocorrências em que a mulher é a responsável pelo lado tóxico da relação. Inclusive, há mulheres que chegam ao ponto de matar ou ordenar a morte do parceiro.

     Foto: Imagem de Steve Watts por Pixabay
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay