Animais que habitam a Terra há milhões de anos!
Tartaruga: As tartarugas surgiram antes dos próprios dinossauros e sobreviveram a todas as grandes extinções. Estima-se que algumas espécies tenham surgido há cerca de 220 milhões de anos.Foto: Mfield, Matthew Field –Wikimédia Commons
Tubarão: Os tubarões também já existiam antes dos dinossauros. Segundo estudos, as primeiras espécies já habitavam os oceanos há cerca de 400 milhões de anos!Foto: Hemming1952 / Wikimedia Commons
Jacaré e Crocodilo: São parentes próximos dos dinossauros e praticamente não mudaram desde o período Triássico. Os primeiros indivíduos da espécie existiam há mais de 200 milhões de anos.Foto: Pexels/Pixabay
Celacanto: Acreditava-se que esse peixe havia sido extinto desde o período Cretáceo (entre 100 e 66 milhões de anos atrás), até ele ser redescoberto em 1938.Foto: Reprodução/YouTube
Escorpião: Pouca gente sabe, mas existem registros científicos da existência dos escorpiões há mais de 400 milhões de anos. Acredita-se que tenha sido um dos primeiros animais a viver em terra firme.Foto: Rui Andrade - Flickr
Tuatara: Esse réptil natural da Nova Zelândia tem sua origem datada há cerca de 240 milhões de anos. Embora pareça um lagarto, ele pertence a uma ordem única, a Rhynchocephalia.Foto: Wikimedia Commons/Judi Lapsley Miller
Náutilo: Esse molusco marinho com concha espiralada é considerado um verdadeiro “fóssil vivo”. Estima-se que ele habite a Terra há aproximadamente 500 milhões de anos!Foto: Wikimedia Commons/Manuae
Libélula: Embora fósseis de insetos gigantes, semelhantes a libélulas, tenham sido encontrados há 325 milhões de anos, as libélulas como conhecemos hoje datam do Jurássico Inferior (há cerca de 200 milhões de anos).Foto: Pixabay
Caranguejo-ferradura: Apesar do nome, o cranguejo-ferradura está mais próximo dos aracnídeos do que dos caranguejos. Sua origem data de mais de 450 milhões de anos.Foto: Hans Hillewaert/Wikimédia Commons
Myxini (ou “peixe-bruxa”): Esse animal marinho com forma de enguia é um dos vertebrados mais primitivos ainda vivos. Sua origem data de mais de 300 milhões de anos.Foto: iNaturalist/Peter Southwood
Dragão-de-Komodo: Embora não seja tão antigo quanto outros na lista, este lagarto gigante da Indonésia tem grande semelhança com seus antepassados que surgiram há 100 milhões de anos.Foto: Mark Dumont/wikimedia commons
Lampreias: Estes peixes sem mandíbula com bocas em forma de disco cheias de dentes afiados existem há mais de 360 milhões de anos.Foto: Wikimedia Commons/Fernando Losada Rodríguez
Esturjão: Conhecidos como “fósseis vivos”, os esturjões nadam pelos rios há mais de 200 milhões de anos, com uma aparência que remonta à era dos dinossauros.Foto: Bri_J - Flickr
Baratas: Apesar de muitas vezes serem indesejadas, as baratas são verdadeiras sobreviventes. Os primeiros registros fósseis delas datam de 300 milhões de anos!Foto: annemiek59/Pixabay
Águas-vivas: As águas-vivas têm ancestrais que datam de 700 milhões de anos, o que faz com que elas sejam uma das espécies mais antigas do planeta.Foto: Wikimedia Commons/Dan90266
Aves: Vale lembrar que as aves, no geral, são descendentes vivos dos dinossauros. Elas evoluíram dos grupos dos terópodes.Foto: S. Nagel/Pixabay
Algumas aves, como o casuar e o bico-de-sapato, são frequentemente citadas por sua aparência e comportamento que lembram seus parentes dinossauros.Foto: Wikimedia Commons/Olaf Oliviero Riemer