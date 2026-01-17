Mistérios que envolvem o Tabuleiro Ouija, o “jogo dos espíritos”
O Ouija é manipulado da seguinte maneira: os participantes colocam os dedos sobre um objeto que se move para responder perguntas, a partir da união de letras/números do tabuleiro..Foto: Alexia Rodrigues por Unsplash
Cientistas, porém, rejeitam a crença no sobrenatural e afirmam que esse movimento, quando existe, é motivado por integrantes do próprio grupo.Foto: Marc Andersen, Kristoffer L. Nielbo, Uffe Schjoedt, Thies Pfeiffer, Andreas Roepstorff, Jesper Sørensen wikimedia commons
A crença sobre o tabuleiro Ouija começou quando, em 1848, as irmãs Fox, americanas, supostamente contactaram um vendedor que havia morrido. Na foto, da esquerda para direita, Margaret, Kate e Leah.Foto: Domínio público
Nos anos seguintes, as irmãs se popularizam numa época em que, na Europa, Allan Kardec difundia o Livro dos Espíritos (lançado em 1857).Foto: RonaldSanson/pixabay
Nos EUA, a doutrina que valorizava o espiritualismo foi se expandindo, até como consolo para parentes de vítimas da Guerra Civil Americana, que aconteceu entre 1861 e 1865 e foi devastadora, deixando 600 mil mortos.Foto: Excel23 wikimedia commons
O conceito do Ouija não nasceu como algo maligno, mas, aos poucos, foi sendo apontado pela Igreja Católica como um disfarce para feitiçaria.Foto: Alfred Gale. COLLECTION:wikimedia_commons
Em 2023, um caso inusitado na Colômbia teve repercussão envolvendo o ouija. Um grupo de 36 crianças foi hospitalizado após uma brincadeira com o tabuleiro. Professores e parentes, que socorreram os alunos, disseram que eles estavam com convulsões e perda temporária de visão.Foto: Reprodução das Redes Sociais
Também houve relatos de que as crianças, ao mexerem no tabuleiro, ficaram com uma inexplicável crise aguda de ansiedade. O diretor do colégio, Emilio Balanta, classificou a situação como “diabólica” e correu para jogar água benta no grupo.Foto: Reprodução redes sociais
Esse caso na Colômbia ocorreu na Escola San Francisco de Assis, que fica na cidade de Timbiquí, departamento de Cauca.Foto: Imagem de Amy_Gillard por Pixabay
Mas, curiosamente, não foi a primeira vez que crianças foram hospitalizadas na Colômbia após mexerem em um tabuleiro Ouija.Foto: Imagem de Racheal Parkinson por Pixabay
Em março de 2023, 28 alunos de uma escola do município de Galeras também precisaram de socorro médico por causa de uma brincadeira com esse tipo de objeto.Foto: Imagem de P T por Pixabay
O Ouija é tão arrepiante no misticismo popular que já rendeu vários filmes que abordam o seu suposto poder sobrenatural. Dois deles são bastante conhecidos.Foto: Felinebird - Flickr
Em 2014, foi lançado “Ouija, o Jogo dos Espíritos”, estrelado por Olivia Cooke, dirigido por Stiles White. No filme, o tabuleiro provoca mortes e é tratado como um objeto temível que não deve ser manipulado jamais.Foto: Divulgação
Em 2016, “Ouija, Origem do Mal” reuniu Henry Thomas, Elizabeth Reaser e Kate Siegel, entre outros. O filme mostra a influência exercida pelo tabuleiro numa personagem que se conecta com uma entidade maligna.Foto: Divulgação
No Brasil há variantes conhecidas como “brincadeira do copo”, “jogo do copo”, ou ainda “sessão de copo”, em que um copo faz as vezes do indicador para as respostas.Foto:
Uns acreditam; outros não. O que se sabe é que Ouija é um tema polêmico que intriga e causa curiosidade.Foto: Freepik
No México, no dia 1º de agosto de 2023, um homem morreu dias após supostamente invocar espíritos usando o tabuleiro. O caso de Elías Samael teve grande repercussão na mídia.Foto: