Garoto cria ‘amizade’ inusitada com sapo e mãe faz “casinha” na árvore
O animal, apelidado de “Mr. Toad”, acabou se tornando parte da rotina da família Sutton. A mãe de Theo, Sara Ann Sutton, decidiu transformar o local em um pequeno refúgio.Foto: Reprodução de vídeo YouTube
Afinal, construiu uma mini piscina, um jardim e instalou luzes para atrair insetos, o prato favorito do novo morador. Nas redes sociais, Sara compartilha vídeos mostrando a dedicação do filho – ele conversa com o sapo, enfeita o espaço conforme as estações e até troca bilhetes com o amigo.Foto: Reprodução de vídeo YouTube
Em um deles, o simpático anfíbio “escreve”: “Obrigado por decorar minha casa, Theo. Você é um bom amigo.”Foto: Reprodução de vídeo YouTube
A história viralizou após ser publicada pelo portal “GeoBeats Animals” e também ganhou destaque no canal do YouTube de Sara, que já soma milhares de visualizações.Foto: Reprodução de vídeo YouTube
Em um dos vídeos, a mãe explica que o sapo parece à vontade com a presença humana. “Acho que, se o que fazíamos o perturbasse, ele teria ido embora”, disse.Foto: Reprodução de vídeo YouTube
Segundo ela, “Mr. Toad” hiberna no inverno, mas sempre retorna na primavera – para reencontrar o pequeno Theo.Foto: Reprodução de vídeo YouTube
Muita gente, aliás, confunde sapo, perereca e rã. Mas eles não possuem as mesmas características, embora todos sejam anfíbios que pertencem à ordem Anura, palavra que significa sem cauda em grego antigo. Apesar desse aspecto, mesmo com muitas semelhanças físicas, os três são animais diferentes.Foto: Imagens Pixabay
Das mais de 8.400 espécies de anfíbios conhecidas no mundo, 1.188 estão no Brasil. Assim, 1.144 são espécies de anuros, tornando o país como a maior diversidade desse grupo de anfíbios no mundo, segundo o Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Répteis e Anfíbios (RAN).Foto: José Reynaldo da Fonseca/Wikimédia Commons
O órgão pertence ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e ressalta que dentro da ordem Anura estão várias famílias de sapos, rãs e pererecas cujas espécies estão em todos os continentes, com exceção da Antártica.Foto: Museu de Zoologia de São Paulo
“A principal diferença é que os sapos têm a pele mais seca e preferem ficar na terra. As rãs podem ser macho ou fêmea e gostam de ficar perto de lagoas, assim como as pererecas, que costumam viver em árvores e escalar paredes por terem discos adesivos na ponta dos dedos disse, Carlos Jared.Foto: Museu de Zoologia de São Paulo
Já as semelhanças é que todos os anuros respiram pela pele e pelo pulmão e sugam água pela região inguinal (abaixo da barriga)”, esclareceu Carlos Jared, que é diretor do Laboratório de Biologia Estrutural do Instituto Butantan.Foto: Museu de Zoologia de São Paulo
Os sapos são membros da família Bufonidae e apresentam cerca de 600 espécies dentre 52 gêneros. Já a maior família de rãs é a Ranidae, cujas espécies ocorrem quase exclusivamente no hemisfério norte.Foto: Richard Bartz/Wikimédia Commons
Vale lembrar que, em alguns lugares do mundo, as rãs são servidas em restaurantes. Trata-se da espécie Aquarana catesbeiana, mais conhecida como rã-touro, que vêm de criadouros, ou seja, fora da natureza.Foto: Reprodução do Instagram @procururu
“Os portugueses introduziram o termo ‘rã’ aqui no Brasil para um animal que não é rã de verdade, mas é semelhante. As nossas rãs, chamadas de jias ou caçotes, pertencem à família Leptodactylidae, cujas espécies são comuns na América do Sul e Central”, afirma Carlos Jared.Foto: Creative Commons
As pererecas vivem em árvores e a maioria é da família Hylidae (lê-se hilide), embora haja outras tantas com diferentes espécies. O nome perereca tem origem na palavra pere’reg (“ir aos saltos”) em tupi.Foto: H. Zel/Wikimédia Commons
Entre as principais diferenças, os sapos são mais corpulentos e com patas traseiras mais curtas e robustas. Esses animais costumam caminhar ao invés de saltar e pular, sendo mais terrestres.Foto: Flickr Nigel Symes
Eles apresentam duas grandes glândulas atrás da cabeça, chamadas de parotoides. É nelas que fica o veneno usado em quem tenta mordê-lo. O predador aciona esse veneno, através da pressão da mordida.Foto: Reprodução do X @sapodepapo
As rãs, por sua vez, passam mais tempo na água do que os sapos, sendo considerados animais semiaquáticos. Por lá, fogem de possíveis ameaças, sendo exímias saltadoras, com patas longas e fortes, elas são exímias saltadoras.Foto: Charles J. Sharp /Wikimédia Commons
As pererecas são mais leves, têm pele muito úmida, lisa e brilhante, e pernas finas e longas. Elas se diferenciam dos demais anuros por terem discos adesivos na ponta dos dedos, semelhantes a ventosas e são menores que sapos e rãs.Foto: Holger Krisp/Wikimédia Commons
Mesmo com o medo ou repulsa de alguns, a presença de rãs, sapos e pererecas é um indicador de um ecossistema saudável. Eles conseguem sobreviver somente em lugares não poluídos e são sensíveis às mudanças de ambiente.Foto: Museu de Zoologia de São Paulo
No norte da Amazônia, especificamente em uma montanha, o canto de um sapo atraiu a atenção dos pesquisadores. Tratava-se de uma espécie nova, que foi capturada por cientistas, que dois anos depois definiram sua identidade: Neblinaphryne imeri.Foto: Reprodução USP Foto: Antoine Fouquet
O nome Neblinaphryne imeri foi em homenagem à cadeia de montanhas na qual ele foi descoberto: a longínqua Serra do Imeri, na fronteira do Amazonas com a Venezuela.Foto: Reprodução USP Foto: Leandro Moraes
A análise foi de grupo de pesquisadores do Instituto de Biociências (IB) da USP, do Centro de Pesquisas sobre Biodiversidade e Ambiente (CRBE) da França e da Universidade Autônoma de Madri, na Espanha. Eles descreveram a espécie na revista científica Zootaxa.Foto: Reprodução USP Foto: Leandro Moraes
Os pesquisadores passaram 12 dias acampados no topo de uma montanha vizinha ao Pico do Imeri, a quase 1.900 metros de altitude. Eles coletaram a maior diversidade possível de plantas e animais em uma das regiões mais preservadas e menos conhecidas da Amazônia.Foto: Herton Escobar / USP Imagens
“Logo que chegamos, ouvimos o canto de um sapinho que era claramente novo, pelo menos para nós. E desde os primeiros momentos tentamos encontrar o emissor daquele canto.Foto: Reprodução USP Foto: Leandro Moraes
“Eu fui atrás de um cantor, comecei a cavar com o Leandro, e depois de alguns minutos fazendo playback um animal pulou, quando estávamos quase desistindo”, relatou Fouquet, em entrevista ao Jornal da USP.Foto: Reprodução USP Foto: Luís Fábio Silveira
O Neblinaphryne imeri é predominantemente marrom, com manchas brancas e algumas amarelas espalhadas pelo corpo (sobretudo na porção ventral). As fêmeas são um pouco maiores do que os machos, que cantam predominantemente ao amanhecer e ao entardecer.Foto: Reprodução USP Foto: Antoine Fouquet
A parente mais próxima dos novos sapos é a Neblinaphryne mayeri, uma outra espécie que o mesmo grupo de cientistas havia descoberto em 2017. Isso numa expedição ao Pico da Neblina, a montanha mais alta do Brasil, que fica 80 quilômetros a oeste do Pico do Imeri.Foto: Reprodução USP Foto: Herton Escobar
Segundo os pesquisadores, esses animais são bem adequados para viver na lama, sendo marrom no topo e barrigas amarelas. Eles ficam paralisados por um longo período durante o inverno e depois emergem na primavera para o acasalamento.Foto: Reprodução do facebook QI - Quite Interesting
As pupilas em forma de coração são apenas uma das muitas formas estranhas de pupilas vistas em anuros, que é o grupo de anfíbios que engloba sapos e rãs.Foto: Reprodução do X @sapodepapo