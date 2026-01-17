Esses lugares ficam na Terra, mas parecem de outro planeta

Caverna da Flauta de Bambu (China) – Fica em Guangxi e seu nome vem da floresta vizinha, cujos bambus sÃ£o usados na produÃ§Ã£o de flautas. Com mais de 180 milhÃµes de anos, a caverna de calcÃ¡rio tem centenas de estalagmites e estalactites. Nas paredes hÃ¡ mais de 70 inscriÃ§Ãµes da Ã©poca da Dinastia Ming (792 d.C.). A iluminaÃ§Ã£o artificial colorida potencializa o ambiente de mistÃ©rio.