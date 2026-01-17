Assine
overlay
Início Galeria
Galeria

Esses lugares ficam na Terra, mas parecem de outro planeta

RF
Redação Flipar
  • <p>O Lago Natron é um lago salino e alcalino localizado no norte da Tanzânia, perto da fronteira com o Quênia. Ele é alimentado por fontes ricas em minerais e possui uma coloração avermelhada devido à presença de microorganismos e algas.</p>

    O Lago Natron é um lago salino e alcalino localizado no norte da Tanzânia, perto da fronteira com o Quênia. Ele é alimentado por fontes ricas em minerais e possui uma coloração avermelhada devido à presença de microorganismos e algas.

     Foto: reprodução bioorbis.org
  • <p>O lago tem cerca de 57 km de comprimento e 22 km de largura, com uma profundidade média de menos de 3 metros. Suas margens são cobertas por depósitos de sal e o lago tem um pH altamente alcalino (cerca de 10,5), capaz de causar queimaduras na pele. O contato com a água causa a petrificação de animais.</p>

    O lago tem cerca de 57 km de comprimento e 22 km de largura, com uma profundidade média de menos de 3 metros. Suas margens são cobertas por depósitos de sal e o lago tem um pH altamente alcalino (cerca de 10,5), capaz de causar queimaduras na pele. O contato com a água causa a petrificação de animais.

     Foto:
  • <p>Lago da Cratera Kawah Ijan (Indonésia) – O satélite da missão Copernicus Sentinel-2 registrou imagem do lago mostrando um azul turquesa que parece de um lugar aprazível. Ledo engano.</p>

    Lago da Cratera Kawah Ijan (Indonésia) – O satélite da missão Copernicus Sentinel-2 registrou imagem do lago mostrando um azul turquesa que parece de um lugar aprazível. Ledo engano.

     Foto: Copernicus Sentinel (2023), processado pela ESA, CC BY-SA 3.0 IGO
  • <p>O lago é uma espécie de caldeirão ácido no planeta, com PH tão baixo que se assemelha ao chumbo usado em baterias de carros.</p>

    O lago é uma espécie de caldeirão ácido no planeta, com PH tão baixo que se assemelha ao chumbo usado em baterias de carros.

     Foto: Imagem de Iqbal Nuril Anwar por Pixabay
  • <p>Esse lago emite gases sulfurosos que se inflamam com uma chama azulada que cria um cenário perturbador.</p>

    Esse lago emite gases sulfurosos que se inflamam com uma chama azulada que cria um cenário perturbador.

     Foto: CEphoto, Uwe Aranas - Wikimédia Commons
  • <p>Na imagem feita do espaço também é possível ver, a sudoeste, o vulcão Gunung Raung, que tem 3,3 mil metros de altura e é um dos mais ativos em Java, a principal ilha da Indonésia.</p>

    Na imagem feita do espaço também é possível ver, a sudoeste, o vulcão Gunung Raung, que tem 3,3 mil metros de altura e é um dos mais ativos em Java, a principal ilha da Indonésia.

     Foto: Copernicus Sentinel (2023), processado pela ESA, CC BY-SA 3.0 IGO
  • <p>Caño Cristalis (Colômbia) – Este incrível rio na Serrania de Macarena fica com 5 cores e a rosa é a mais destacada, provocada pela quantidade de Macarenia clavígera, planta endêmica da região.</p>

    Caño Cristalis (Colômbia) – Este incrível rio na Serrania de Macarena fica com 5 cores e a rosa é a mais destacada, provocada pela quantidade de Macarenia clavígera, planta endêmica da região.

     Foto: Reprodução TV
  • <p>Gruta Azul (Croácia) – A caverna na Ilha de Bisevo tem um azul fantástico que reflete a entrada da luz em certos horários do dia. Parece irreal, mas é verdadeiro. E atrai milhares de turistas, fascinados pelo brilho da ilha paradisíaca do Mar Adriático.</p>

    Gruta Azul (Croácia) – A caverna na Ilha de Bisevo tem um azul fantástico que reflete a entrada da luz em certos horários do dia. Parece irreal, mas é verdadeiro. E atrai milhares de turistas, fascinados pelo brilho da ilha paradisíaca do Mar Adriático.

     Foto: dronepicr wikimedia commons
  • <p>The Wave (A Onda) (EUA) – Essa formação geológica de arenito fica numa região de penhascos e cânions no Arizona. O formato de onda do desenho se deve à erosão causada pela água e pelo vento. A administração do parque só permite 20 visitantes por dia.</p>

    The Wave (A Onda) (EUA) – Essa formação geológica de arenito fica numa região de penhascos e cânions no Arizona. O formato de onda do desenho se deve à erosão causada pela água e pelo vento. A administração do parque só permite 20 visitantes por dia.

     Foto: Reprodução site fériasdecinema.com
  • <p>Depressão de Danakil (Etiópia) – Tem depósitos amarelos de sulfatos e vermelhos de óxido de ferro. O rio Awash, ao chegar lá, morre. Lugar mais quente do planeta, com magma de vulcão perto da superfície.</p>

    Depressão de Danakil (Etiópia) – Tem depósitos amarelos de sulfatos e vermelhos de óxido de ferro. O rio Awash, ao chegar lá, morre. Lugar mais quente do planeta, com magma de vulcão perto da superfície.

     Foto: Reprodução do site siadazonadeconforto.com.br
  • <p>Gêiseres de 90ºC expelem enxofre e sais de cloreto. O fóssil da Lucy, que viveu há 3,2 milhões de anos, foi encontrado na região.</p>

    Gêiseres de 90ºC expelem enxofre e sais de cloreto. O fóssil da Lucy, que viveu há 3,2 milhões de anos, foi encontrado na região.

     Foto: Sharanbhurke wikimedia commons
  • <p>Calçada dos Gigantes (Reino Unido) – Reúne cerca de 40 mil colunas poligonais de basalto, formadas pelo resfriamento da lava de um vulcão há 60 milhões de anos.</p>

    Calçada dos Gigantes (Reino Unido) – Reúne cerca de 40 mil colunas poligonais de basalto, formadas pelo resfriamento da lava de um vulcão há 60 milhões de anos.

     Foto: Amboinn - site pixabay.com
  • <p>Os trechos têm diferentes alturas, formando degraus, em alguns momentos desordenados, e em outros mais lineares. Os topos têm formato de favo de mel.</p>

    Os trechos têm diferentes alturas, formando degraus, em alguns momentos desordenados, e em outros mais lineares. Os topos têm formato de favo de mel.

     Foto: Sebd wikimedia commons
  • <p>Caverna de Gelo Kamchatka (Rússia) – Tem 1 km de extensão, perto do Vulcão Mutnovsky. A erosão é feita pelas águas de um rio. A incidência de luz solar em alguns trechos e a iluminação de sinalizadores dos visitantes intensificam o efeito, formando paisagens que parecem de outro planeta.</p>

    Caverna de Gelo Kamchatka (Rússia) – Tem 1 km de extensão, perto do Vulcão Mutnovsky. A erosão é feita pelas águas de um rio. A incidência de luz solar em alguns trechos e a iluminação de sinalizadores dos visitantes intensificam o efeito, formando paisagens que parecem de outro planeta.

     Foto: Reprodução YouTube Eliezer Tymniak
  • <p>Cape Raoul (Tasmânia) – O litoral tem colunas formadas por magma resfriado, que criam um aspecto inusitado à beira-mar.</p>

    Cape Raoul (Tasmânia) – O litoral tem colunas formadas por magma resfriado, que criam um aspecto inusitado à beira-mar.

     Foto: JERRYE & ROY KLOTZ MD -wikimedia commons
  • <p>Rio Tinto (Espanha) – Por mais de 5 mil anos, o rio foi cercado por minas de cobre, prata e ouro, que provocaram a cor avermelhada da água – perigos por causa de sua elevada acidez.</p>

    Rio Tinto (Espanha) – Por mais de 5 mil anos, o rio foi cercado por minas de cobre, prata e ouro, que provocaram a cor avermelhada da água – perigos por causa de sua elevada acidez.

     Foto: Antonio Camelo - Flickr
  • <p>Cientistas acreditam que as bactérias no rio Tinto criam condições semelhantes à que existiria numa das luas de Júpiter.</p>

    Cientistas acreditam que as bactérias no rio Tinto criam condições semelhantes à que existiria numa das luas de Júpiter.

     Foto: Paco naranjo jimenez wikimedia commons
  • <p>Pastagens de Puna (Peru) – Um deserto de terra rochosa onde curiosamente brota a yareta – uma planta que parece até brócolis gigantescos. A planta tem 3 mil anos e cresce em tufos densos que suportam até o peso de pessoas em cima.</p>

    Pastagens de Puna (Peru) – Um deserto de terra rochosa onde curiosamente brota a yareta – uma planta que parece até brócolis gigantescos. A planta tem 3 mil anos e cresce em tufos densos que suportam até o peso de pessoas em cima.

     Foto: Reprodução do site cactusdekiev.com.va
  • <p>Yellowstone (EUA) – O Parque Nacional ocupa uma área equivalente ao dobro do Distrito Federal do Brasil. São 500 gêiseres jorrando água e mais de 10 mil fontes hidrotermais, que dão um aspecto de fervura à paisagem, com cores exuberantes provocadas por bactérias.</p>

    Yellowstone (EUA) – O Parque Nacional ocupa uma área equivalente ao dobro do Distrito Federal do Brasil. São 500 gêiseres jorrando água e mais de 10 mil fontes hidrotermais, que dão um aspecto de fervura à paisagem, com cores exuberantes provocadas por bactérias.

     Foto: Jim Peaco Domínio Público
  • <p>Salar de Uyuni (Bolívia) – Maior e mais alto deserto de sal do mundo, se estende por 10.582 km² e fica a uma altitude de 3.656 metros, perto da Cordilheira dos Andes.</p>

    Salar de Uyuni (Bolívia) – Maior e mais alto deserto de sal do mundo, se estende por 10.582 km² e fica a uma altitude de 3.656 metros, perto da Cordilheira dos Andes.

     Foto: Anouchka Unel wikimedia commons
  • <p>Surgiu quando os lagos pré-históricos evaporaram e formaram uma espessa crosta salgada. Astronautas da Apollo 11 disseram que, do espaço, o salar parece até uma geleira.</p>

    Surgiu quando os lagos pré-históricos evaporaram e formaram uma espessa crosta salgada. Astronautas da Apollo 11 disseram que, do espaço, o salar parece até uma geleira.

     Foto: Chechevere wikimedia commons
  • <p>Caverna dos Cristais (México) – Localizada no norte do país, foi descoberta no ano de 2000 e tem cristais gigantes de selenite – o maior chega a 11 metros de comprimento.</p>

    Caverna dos Cristais (México) – Localizada no norte do país, foi descoberta no ano de 2000 e tem cristais gigantes de selenite – o maior chega a 11 metros de comprimento.

     Foto: Reprodução do site viayor.com
  • <p>A caverna fica em solo calcário e o ambiente é tão quente (58ºC) que as pessoas só suportam ficar até 10 minutos lá dentro.</p>

    A caverna fica em solo calcário e o ambiente é tão quente (58ºC) que as pessoas só suportam ficar até 10 minutos lá dentro.

     Foto: reprodução Proyecto Naica
  • <p>Baía de Toyama (Japão) – Uma luz azul é emitida da baía, fluindo de baixo da água. A lula vaga-lume é que produz esse espetáculo luminoso. Às vezes as ondas até levam esses animais até a praia. A luz que elas emitem é uma camuflagem para proteção.</p>

    Baía de Toyama (Japão) – Uma luz azul é emitida da baía, fluindo de baixo da água. A lula vaga-lume é que produz esse espetáculo luminoso. Às vezes as ondas até levam esses animais até a praia. A luz que elas emitem é uma camuflagem para proteção.

     Foto: Reprodução do site baiadetoyama.com
  • <p>Deadvlei (NamÃ­bia) – Bacia de argila branca localizada no Parque Namib-Naukluft. Tem as maiores dunas do mundo. A Big Daddy alcanÃ§a incrÃ­veis 400 metros de altura.</p>

    Deadvlei (NamÃ­bia) – Bacia de argila branca localizada no Parque Namib-Naukluft. Tem as maiores dunas do mundo. A Big Daddy alcanÃ§a incrÃ­veis 400 metros de altura.

     Foto: Wesley e Brandom Rosenblum - Flickr
  • <p>A paisagem parece uma tela artística porque, contrastando com a argila branca, ficam dunas em tom laranja, árvores espinho de camelo petrificadas e o céu de um azul bem vibrante.</p>

    A paisagem parece uma tela artística porque, contrastando com a argila branca, ficam dunas em tom laranja, árvores espinho de camelo petrificadas e o céu de um azul bem vibrante.

     Foto: Reprodução YouTube Eliezer Tymniak
  • <p>Wulingyuan (China) – Mais de 3 mil pilares de arenito, muitos com mais de 200 metros de altura, se erguem numa vasta extensão, como se tivessem sido esculpidos por gigantes.</p>

    Wulingyuan (China) – Mais de 3 mil pilares de arenito, muitos com mais de 200 metros de altura, se erguem numa vasta extensão, como se tivessem sido esculpidos por gigantes.

     Foto: Ken Marshall - Flickr
  • <p>Duas pontes de pedra parecem flutuar entre pilares envoltos por névoa durante boa parte do tempo. Segundo os geólogos, há 300 milhões de anos esta região era um oceano.</p>

    Duas pontes de pedra parecem flutuar entre pilares envoltos por névoa durante boa parte do tempo. Segundo os geólogos, há 300 milhões de anos esta região era um oceano.

     Foto: Reprodução do X @XinhuaTravel
  • <p>Lençóis Maranhenses (Brasil) – Impressionante terreno formado por raro processo geológico que combina as maiores dunas do país com lagoas da água do rio Preguiças.</p>

    Lençóis Maranhenses (Brasil) – Impressionante terreno formado por raro processo geológico que combina as maiores dunas do país com lagoas da água do rio Preguiças.

     Foto: Brazilecotour - Flickr
  • <p>O parque é uma unidade de conservação 156 mil hectares nos municípios de Barreirinhas e Santo Amaro. Destaque para as lagoas Azul e a Lagoa Bonita.</p>

    O parque é uma unidade de conservação 156 mil hectares nos municípios de Barreirinhas e Santo Amaro. Destaque para as lagoas Azul e a Lagoa Bonita.

     Foto: - Reprodução TV Mirante
  • <p>Dunas da Califórnia (EUA) – Ficam no Parque Nacional Vulcânico de Lassen e formam um campo de pedras-pomes multicoloridas, formadas pela oxidação de cinzas vulcânicas expelidas há centenas de anos.</p>

    Dunas da Califórnia (EUA) – Ficam no Parque Nacional Vulcânico de Lassen e formam um campo de pedras-pomes multicoloridas, formadas pela oxidação de cinzas vulcânicas expelidas há centenas de anos.

     Foto: Reprodução do site ncultura.pt
  • <p>Uma grande trilha para caminhada leva ao topo do vulcão Cinder Cone de 200 metros de altura.</p>

    Uma grande trilha para caminhada leva ao topo do vulcão Cinder Cone de 200 metros de altura.

     Foto: J.P. Lockwood, wikimedia commons
  • <p>Tsingy de Bemahara (Madagascar) – Este planalto de calcário de 1.500 km² é formado por uma densa floresta, permeada por rochas pontiagudas, esculpidas pela erosão em milhares de anos, com picos que chegam a 100 metros de altura. Tem várias espécies de pássaros e lêmures característicos da região.</p>

    Tsingy de Bemahara (Madagascar) – Este planalto de calcário de 1.500 km² é formado por uma densa floresta, permeada por rochas pontiagudas, esculpidas pela erosão em milhares de anos, com picos que chegam a 100 metros de altura. Tem várias espécies de pássaros e lêmures característicos da região.

     Foto: Hubert Guyon - Flickr
  • <p>Geleira Vatnajökull (Islândia) – É o maior complexo de geleiras da Europa. São cerca de 30. Em alguns trechos, o gelo chega a ter 914 metros de altura. E, além de canais de gelo que já são, por si só, deslumbrantes, existem também cavernas de gelo com aspecto divino.</p>

    Geleira Vatnajökull (Islândia) – É o maior complexo de geleiras da Europa. São cerca de 30. Em alguns trechos, o gelo chega a ter 914 metros de altura. E, além de canais de gelo que já são, por si só, deslumbrantes, existem também cavernas de gelo com aspecto divino.

     Foto: Reprodução YouTube Incrível
  • <p>Deserto Branco (Egito) – Rochas de calcário branco e cor de creme se espalham por uma área de 3 mil km² a sudoeste do Cairo e tem formas curiosas, como se fossem gigantescos cogumelos de giz. O deserto fica na depressão de Farafra. Um fino pó branco pode ficar suspenso por dias depois de uma tempestade de vento.</p>

    Deserto Branco (Egito) – Rochas de calcário branco e cor de creme se espalham por uma área de 3 mil km² a sudoeste do Cairo e tem formas curiosas, como se fossem gigantescos cogumelos de giz. O deserto fica na depressão de Farafra. Um fino pó branco pode ficar suspenso por dias depois de uma tempestade de vento.

     Foto: Elias Rovielo - Flickr
  • <p>Parque Nacional na Ilha de Baffin – Fica no território ártico de Nunavut, perto da Groenlândia, e a paisagem montanhosa, com quase 1 milhão de m², inclui picos pontiagudos nevados. Apenas 62 pessoas vivem na área, cujo acesso só é feito por avião fretado.</p>

    Parque Nacional na Ilha de Baffin – Fica no território ártico de Nunavut, perto da Groenlândia, e a paisagem montanhosa, com quase 1 milhão de m², inclui picos pontiagudos nevados. Apenas 62 pessoas vivem na área, cujo acesso só é feito por avião fretado.

     Foto: Reprodução YouTube Eliezer Tymniak
  • <p>Spotted Lake (Canadá) – O Lago Manchado ganha um visual que parece extraterrestre no verão, quando a água começa a evaporar. Bolinhas com manchas azuis, verdes e amarelas, provocadas pela concentração de diferentes minerais, se espalham por centenas de piscinas que se formam em toda a extensão.</p>

    Spotted Lake (Canadá) – O Lago Manchado ganha um visual que parece extraterrestre no verão, quando a água começa a evaporar. Bolinhas com manchas azuis, verdes e amarelas, provocadas pela concentração de diferentes minerais, se espalham por centenas de piscinas que se formam em toda a extensão.

     Foto: Chris van Edig - Flickr
  • <p>Cavernas Glow Worm (Nova Zelândia) – Parecem mágicas. Elas têm um magnífico teto aparentemente estrelado, como se fosse a Via Láctea. Mas o efeito é causado por insetos que acendem a cauda para atrair presas. O lugar também tem uma coleção impressionante de estalactites e estalagmites.</p>

    Cavernas Glow Worm (Nova Zelândia) – Parecem mágicas. Elas têm um magnífico teto aparentemente estrelado, como se fosse a Via Láctea. Mas o efeito é causado por insetos que acendem a cauda para atrair presas. O lugar também tem uma coleção impressionante de estalactites e estalagmites.

     Foto: Toribio Jesus Rivera - Flickr
  • <p>Caverna da Flauta de Bambu (China) – Fica em Guangxi e seu nome vem da floresta vizinha, cujos bambus sÃ£o usados na produÃ§Ã£o de flautas. Com mais de 180 milhÃµes de anos, a caverna de calcÃ¡rio tem centenas de estalagmites e estalactites. Nas paredes hÃ¡ mais de 70 inscriÃ§Ãµes da Ã©poca da Dinastia Ming (792 d.C.). A iluminaÃ§Ã£o artificial colorida potencializa o ambiente de mistÃ©rio.</p>

    Caverna da Flauta de Bambu (China) – Fica em Guangxi e seu nome vem da floresta vizinha, cujos bambus sÃ£o usados na produÃ§Ã£o de flautas. Com mais de 180 milhÃµes de anos, a caverna de calcÃ¡rio tem centenas de estalagmites e estalactites. Nas paredes hÃ¡ mais de 70 inscriÃ§Ãµes da Ã©poca da Dinastia Ming (792 d.C.). A iluminaÃ§Ã£o artificial colorida potencializa o ambiente de mistÃ©rio.

     Foto: Leonardo - Flickr
  • <p>Lago Baikal (Rússia) – É o mais profundo e mais antigo lago de água doce do mundo. Fica congelado de janeiro a maio. No verão, a água proveniente do degelo das montanhas da Sibéria é tão clara que dá pra ver até 40 metros de profundidade. Não há sais minerais neste lago.</p>

    Lago Baikal (Rússia) – É o mais profundo e mais antigo lago de água doce do mundo. Fica congelado de janeiro a maio. No verão, a água proveniente do degelo das montanhas da Sibéria é tão clara que dá pra ver até 40 metros de profundidade. Não há sais minerais neste lago.

     Foto: Lennon Schneideder - Flickr
  • <p>Olho do Saara (Mauritânia) – Formação geológica que permaneceu oculta por milênios – só descoberta quando foi vista do espaço sideral. Segundo cientistas, deve ter se formado há 100 milhões de anos quando placas tectônicas dividiram continentes. A rocha derretida que subiu foi moldada por atividades vulcânicas e erosão.</p>

    Olho do Saara (Mauritânia) – Formação geológica que permaneceu oculta por milênios – só descoberta quando foi vista do espaço sideral. Segundo cientistas, deve ter se formado há 100 milhões de anos quando placas tectônicas dividiram continentes. A rocha derretida que subiu foi moldada por atividades vulcânicas e erosão.

     Foto: Naya - Wikimédia Commons
  • <p>Deserto do Atacama (Chile) – É o deserto mais seco do mundo, com uma paisagem que envolve picos rochosos, lagos salgados e dunas. Em algumas partes, não chove há 500 anos. Sem água e nutrientes no solo, não há plantas. As temperaturas são extremas: 0ºC de dia e 40ºC à noite.</p>

    Deserto do Atacama (Chile) – É o deserto mais seco do mundo, com uma paisagem que envolve picos rochosos, lagos salgados e dunas. Em algumas partes, não chove há 500 anos. Sem água e nutrientes no solo, não há plantas. As temperaturas são extremas: 0ºC de dia e 40ºC à noite.

     Foto: Lennon Schneider Franca - Flickr
  • <p>Staffa (Escócia) -Ilha habitada por aves marinhas e focas, que tem enormes paredes rochosas, formadas há milhões de anos, resultantes de erupções vulcânicas. Destaque para a boca da caverna de Fingal. Puro mistério.</p>

    Staffa (Escócia) -Ilha habitada por aves marinhas e focas, que tem enormes paredes rochosas, formadas há milhões de anos, resultantes de erupções vulcânicas. Destaque para a boca da caverna de Fingal. Puro mistério.

     Foto: Hartmut Josi Bennöhr wikimedia commons
  • <p>Fly Geyser (EUA) – Montes em tons vibrantes de vermelho e verde jorram água fervente para o alto. A paisagem que parece tingida à mão surgiu por acidente, quando um projeto de perfuração de poço fracassou, liberando minerais que, associados à ação de algas, resultaram na coloração única do lugar.</p>

    Fly Geyser (EUA) – Montes em tons vibrantes de vermelho e verde jorram água fervente para o alto. A paisagem que parece tingida à mão surgiu por acidente, quando um projeto de perfuração de poço fracassou, liberando minerais que, associados à ação de algas, resultaram na coloração única do lugar.

     Foto: Reprodução YouTube Eliezer Tymniak
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay