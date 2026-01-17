Como são os museus mais bonitos do mundo
Esses lugares são espaços de preservação, pesquisa e divulgação do conhecimento com o objetivo de educar, entreter e inspirar o público. Alguns deles chamam a atenção por combinarem design arrojado, raízes culturais profundas e tecnologia avançada.Foto: Divulgação
As exposições inovadoras e instalações interativas criam experiências que tornam a arte e a história mais acessíveis. Assim, o portal Mapsted trouxe uma lista com os 10 museus mais bonitos do mundo, locais que se transformaram em polos culturais.Foto: Pierre Blache/Wikimédia Commons
O primeiro da lista é o Museu Guggenheim de Bilbao, projetado por Frank Gehry, com uma arquitetura desconstrutivista. Assim, possui uma superfície de titânio, que brilha sob o sol basco e reflete tanto a cidade quanto o rio.Foto: Naotake Murayama/Wikimédia Commons
Desde 1997, o Guggenheim Bilbao se tornou um ícone cultural da Espanha, que ajudou a revitalizar a área urbana da cidade.Foto: Arrazola, Mikel/Wikimédia Commons
No interior, existem rampas curvas e exposições interativas, com muita tecnologia. Assim, possuem guias de áudio e modelos táteis que permitem pessoas com deficiência visual vivenciarem o local.Foto: Mario Roberto Duran Ortiz/Wikimédia Commons
Na FranÃ§a, o Museu do Louvre jÃ¡ foi uma fortaleza real no passado, mas tornou-se pÃºblico em 1793. Possui estilo renascentista e a famosa pirÃ¢mide de vidro de I. M. Pei, criando uma mistura entre o antigo e o moderno.Foto: Alvesgaspar/WikimÃ©dia Commons
Conhecido como um dos melhores museus de arte e cultura, o Louvre abriga mais de 380.000 objetos, desde esculturas antigas até obras-primas renascentistas. Entre eles, a Mona Lisa, a Vênus de Milo e a Vitória de Samotrácia.Foto: Pedro Szekely/Wikimédia Commons
Internamente, possui guias de áudio avançados, ferramentas de geolocalização e rotas bem planejadas. Além disso, tem sensores de bluetooth, que monitoram o fluxo de visitantes e os tempos de permanência, para gerenciar multidões.Foto: Benh/Wikimédia Commons
Frank Gehry reaparece na Fundação Louis Vuitton. Doze “velas” de vidro envolvem o edifício, que fica localizado no Bois de Boulogne, e visa criar um contraste futurista com o cenário histórico de Paris.Foto: Reprodução do Instagram @ai.architectural
O museu expõe a arte contemporânea, com peças de nomes como Gerhard Richter, Christian Boltanski e Pierre Huyghe. Ele utiliza métodos ecologicamente corretos, como aproveitamento de água da chuva e projetos de eficiência energética.Foto: Divulgação
Situado em uma ilha artificial em Doha, o Museu de Arte Islâmica inspirou-se em estilos islâmicos clássicos, presentes nas formas geométricas e no salão central abobadado.Foto: Haakon S. Krohn /Wikimédia Commons
Ele abrange 1.400 anos de história islâmica através de manuscritos, trabalhos em metal e tecidos, com destaque para o Alcorão Azul. Por lá, possui galerias interativas, com experiências multissensoriais e a fusão de design atemporal.Foto: Diego Delso/Wikimédia Commons
O Museu Soumaya, na Cidade do México, foi projetado por Fernando Romero, com revestimento de 16.000 hexágonos de aço que brilham à luz do sol. Ele possui um contorno curvo que homenageia os pioneiros da arquitetura moderna.Foto: Diego Delso/Wikimédia Commons
No interior, possui mais de 66.000 obras, como esculturas de Rodin, além de peças de El Greco, Van Gogh e Picasso. O design, então, permite que os visitantes se movimentem naturalmente pelo espaço, semelhante a outros museus em formato espiral.Foto: Diego Delso/Wikimédia Commons
O Museu d’Orsay, em Paris, por sua vez, serviu como uma estação ferroviária de Belas Artes. Atualmente, seus vastos arcos e relógios ornamentados destacam coleções impressionistas e pós-impressionistas.Foto: CHENG CHENG-EN/Wikimédia Commons
Por lá, existem ícones de Monet, Degas, Renoir e Van Gogh, que atraem cerca de 3,9 milhões de visitantes por ano. As reformas mantiveram o clima histórico da estação, mas adaptaram o interior às necessidades modernas da galeria.Foto: Divulgação
O projeto de Oscar Niemeyer para o Museu de Arte Contemporânea de Niterói tem vista para a Baía de Guanabara. Além disso, possui forma de disco e a rampa vermelha que criam uma silhueta de ficção científica que parece flutuar sobre a costa.Foto: -Reprodução do Instagram @mac.niteroi
Assim, as linhas fluidas de Niemeyer refletem a herança do design brasileiro, que o transforma em ponto de encontro para cultura e turismo. Ele oferece visitas virtuais e exposições on-line, que visa expandir o alcance do museu.Foto: Donatas Dabravolskas/Wikimédia Commons
Instalado no Palácio de Inverno e em seus impressionantes edifícios históricos, o Hermitage ostenta imponência, com detalhes barrocos ligados à era imperial da Rússia.Foto: Alexandrova/Wikimédia Commons
Nesse sentido, possui um acervo de 3 milhões de itens, que abrange artefatos egípcios e peças impressionistas, como obras de Da Vinci, Michelangelo e Rembrandt. Projetos digitais visam melhorar a experiência do visitante.Foto: Pedro Szekely/Wikimédia Commons
A arquitetura do Museu Real de Ontário de Toronto é uma fusão de estilos históricos e contemporâneos. Ele abriga mais de 6 milhões de objetos, que vão de fósseis de dinossauros a artefatos antigos.Foto: Maksim Sokolov/Wikimédia Commons
Ângulos agudos se unem à arquitetura italiana clássica, que cativa a atenção internacional. Incluem quiosques interativos, rotulagem eletrônica e experiências de RA para aprendizado e exploração mais profundos.Foto: Divulgação
Por fim, o projeto de Jean Nouvel para o Louvre Abu Dhabi apresenta uma cúpula maciça que irradia luz solar para as galerias, um motivo inspirado em padrões árabes.Foto: Reprodução de vídeo CNN
Amplos salões, pátios ao ar livre e vistas para o mar combinam a herança local com uma perspectiva global. Algo que confirma seu lugar entre os destinos de museus mais belos do planeta.Foto: Flickr Aurore Tsrd