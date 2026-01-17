Assine
Noruega projeta túnel rodoviário mais longo e profundo do mundo

Redação Flipar
    Batizado de Rogfast (abreviação de Rogaland fastforbindelse), o túnel terá cerca de 27 km de extensão e será escavado a quase 400 metros abaixo do nível do mar.

     Foto: Volvo Group/Divulgação
    O túnel ligará os municípios de Randaberg e Bokn, no condado de Rogaland, uma das regiões mais prósperas e industrializadas do país, com paisagens marcadas por fiordes e montanhas.

     Foto: Norwegian Public Roads Administration/Divulgação
    Sua capital é Stavanger, importante centro portuário e polo do setor petrolífero norueguês, além de destino turístico conhecido pelas trilhas e pelo famoso rochedo Preikestolen.

     Foto: Aleksar1989 wikimedia commons
    A conexão substituirá as atuais travessias por balsa, que hoje são lentas, dependem das condições climáticas e causam atrasos frequentes, especialmente no inverno.

     Foto: Reprodução/YouTube As viagens de Antônio
    Atualmente, viajar de norte a sul pela Noruega leva cerca de 21 horas. Com o Rogfast, o tempo de viagem será reduzido para aproximadamente 10 horas, encurtando a distância em até 50 km.

     Foto: Reprodução EuroNews
    A obra, prevista para ser inaugurada em 2033, integra o plano de modernização da rodovia E39.

     Foto: Norwegian Public Roads Administration/Divulgação
    Essa rodovia percorre mais de mil quilômetros entre as cidades de Kristiansand e Trondheim, cruzando uma região repleta de fiordes e paisagens naturais exuberantes.

     Foto: Flickr - Åge Hojem/Trondheim Havn
    O túnel também incluirá rotatórias subterrâneas a 260 metros de profundidade, uma inovação rara em projetos desse tipo.

     Foto: Reprodução EuroNews
    Além disso, contará com sistemas de iluminação inteligente e ventilação adaptativa para maior segurança.

     Foto: Reprodução EuroNews
    O custo estimado do projeto gira em torno de £ 36 bilhões (cerca de R$ 273,5 bilhões), com aproximadamente 40% financiados pelo governo norueguês.

     Foto: Reprodução EuroNews
    O restante será coberto por pedágios — estimados em £ 30 (aproximadamente R$ 228) por veículo.

     Foto: - Reprodução EuroNews
    A expectativa é que 6 mil a 13 mil veículos utilizem o túnel diariamente nas próximas décadas.

     Foto: Reprodução EuroNews
    O investimento é considerado mais econômico do que a construção de pontes e trará ganhos significativos para a economia local, especialmente no transporte de mercadorias, turismo e acesso a regiões remotas.

     Foto: Reprodução EuroNews
    Além de seu tamanho recorde, o Rogfast é uma proeza de engenharia: passará por áreas geológicas complexas, com 73 tipos diferentes de rochas e risco de movimentações sísmicas, exigindo soluções técnicas de ponta.

     Foto: Reprodução EuroNews
    A substituição das balsas contribuirá para reduzir as emissões de CO?, o consumo de diesel e irá promover a integração com modais mais limpos, como veículos elétricos e ônibus intermunicipais de emissão zero.

     Foto: Reprodução EuroNews
    Quando concluído, o Rogfast irá superar o atual recorde do túnel de Lærdal, que também fica na Noruega e chega a 24,5 km de extensão — 2,5 a menos do que o Rogfast.

     Foto: Wikimedia Commons/W. Bulach
    Ao contrário do Rogfast, que é um túnel rodoviário, o Gotthard Base Tunnel, na Suíça, detém o recorde mundial quando se consideram túneis ferroviários.

     Foto: Divulgação
    Inaugurado em 2016, o túnel, que atravessa os Alpes Suíços, chega a 57,1 quilômetros de extensão e levou 18 anos para ficar pronto.

     Foto: Zacharie Grossen/Wikimédia Commons
