Incríveis teleféricos em diferentes partes do mundo
-
Mi Teleférico, Bolívia: Um dos mais importantes do mundo, o Mi Teleférico é o maior sistema de teleféricos urbanos do mundo, com 33 km de extensão e 11 linhas.Foto: Michel Renouleau - Flickr
-
Inaugurado em 2014, ele foi projetado para resolver os problemas de transporte público da capital, La Paz.Foto: Grullab wikimedia commons
-
A cidade foi construída em uma altitude de 3.640 metros acima do nível do mar, o que torna o transporte público tradicional, como ônibus e carros, difícil e caro.Foto: wikimedia commons EEJCC
-
Feito para conectar as cidades de La Paz e El Alto, o Mi Teleférico é considerado o mais alto do mundo, com quatro mil metros acima do nível do mar.Foto: EEJCC wikimedia commons
-
-
O sistema tem sido um sucesso popular, transportando mais de 100 milhões de passageiros em seus primeiros cinco anos de operação. O Mi Teleférico foi elogiado por sua eficiência, acessibilidade e impacto positivo no meio ambiente.Foto: Adelina Herbas wikimedia commons
-
Além de auxiliar na locomoção das pessoas, o bondinho se tornou bastante popular entre os turistas, já que proporciona uma excelente vista dos Andes.Foto: wikimedia commons Leojauregui
-
Pão de Açúcar, Brasil: Inaugurado em 1912, o bondinho do Pão de Açúcar se tornou uma atração turística de destaque na cidade do Rio de Janeiro.Foto: Diego Baravelli - Wikimédia Commons
-
-
O teleférico proporciona aos visitantes uma visão deslumbrante da Baía de Guanabara.Foto: Halley Pacheco de Oliveira/Wikimédia Commons
-
O percurso é dividido em duas fases, conectando a Praia Vermelha ao Morro da Urca e, subsequentemente, ao Pão de Açúcar. Cada etapa leva cerca de três minutos para ser concluída.Foto: Scott Pearson - Flickr
-
No total, são quatro gôndolas, cada uma com capacidade para até 65 passageiros. A altitude máxima do bondinho chega a 396 metros.Foto: Imagem de Rafael Duarte- Divulgação
-
-
Skyline, Nova Zelândia: O teleférico opera em Queenstown, uma cidade encantadora à beira de um lago de águas cristalinas e rodeada por majestosas montanhas. Lá, os visitantes vão até o cume do Bob’s Peak, a uma altura de 450 metros acima do nível do mar.Foto: Brian Hore - Flickr
-
Masada, Israel: Esse teleférico proporciona uma vista impressionante da montanha ocre e da fortaleza, que foi reconhecida pela UNESCO como Patrimônio da Humanidade. É o mais baixo do mundo, com apenas 33 metros acima do nível do mar.Foto: Imagem de kwitkowski por Pixabay
-
Vanoise Express, França: Inaugurado em 2003, este teleférico opera a uma altitude de até 1,8 mil metros, proporcionando um acesso direto às estações de esqui. A travessia inteira dura apenas quatro minutos.Foto: Andreas Eichler wikimedia commons
-
-
Table Mountain, África do Sul: A vista proporcionada pelo Table Mountain, situado na Cidade do Cabo, é uma das mais deslumbrantes e memoráveis do mundo. Ele chega a uma altura de 1.067 metros acima do nível do mar em menos de cinco minutos.Foto: unserekleinemaus por Pixabay
-
Ba Na Hills Cable Car, Vietnã: Aqui, são dois recordes mundiais: mais longo sem paradas, com uma extensão impressionante de 5,7 km, e também como o mais alto sem paradas, elevando-se a quase 1,3 mil metros durante o percurso.Foto: Phu Quoc Island Explorer - Flickr
-
Palm Springs Aerial Tramway, Estados Unidos: A exemplo do Table Mountain, este teleférico também conta com cabines que giram 360°. Inaugurado em 1963, ele conecta o vale de Coachella com o topo de Mt. San Jacinto.Foto: Mfield, Matthew Field - Wikimédia Commons
-
-
Seilbahn Zugspitze, Alemanha: Localizado nos Alpes, o Zugspitze chega ao ponto mais alto da Alemanha, a 2.960 metros de altura. De lá, dá para ver a Suíça e a Itália. O tempo total de travessia até o cume é 10 minutos.Foto: Maksym Kozlenko - wikimedia commons
-
Teleférico do Teide, Espanha: Da base do vulcão até a estação de La Rambleta, são incríveis 3.555 metros acima do nível do mar. O trajeto dura cerca de 10 minutos e, em cada cabine, podem viajar até 44 passageiros.Foto: Bran Stryker - Flickr
-
Teleférico de Singapura: Este teleférico liga o Monte Faber até a ilha turística de Sentosa, por meio do porto de Keppel. Inaugurado em 1974, este é considerado o primeiro teleférico urbano do mundo. A viagem dura cerca de 20 minutos.Foto: Maksym Kozlenko - Wikimédia Commons
-
-
Teleférico de Rosh Hanikra, Israel: Liga a entrada do parque natural de Rosh Hanikra às grutas marítimas. Foi inaugurado em 1965 e se tornou uma das atrações mais populares de Israel. Com uma inclinação de 60°, é o teleférico mais íngreme do mundo.Foto: Christopher Down - Wikimédia Common
-
Acidentes com teleféricos não são comuns. E, quando acontecem, têm grande repercussão. Em agosto de 2023, um incidente envolvendo um teleférico no Paquistão chamou a atenção do mundo todo. A cabine ficou pendurada por um único cabo de sustentação.Foto: reprodução
-
Sete crianças e um adulto ficaram presos no teleférico a 274 metros de altura. Felizmente, o resgate foi bem sucedido. Levou horas, mas deu certo e todos se salvaram.Foto: reprodução bbc
-