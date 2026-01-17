Assine
Mineral de beleza exótica, ágata parece ser tingida à mão

Redação Flipar
    Essas faixas se formam em cavidades de rochas vulcânicas, preenchidas lentamente por soluções ricas em sílica. Cada camada representa um episódio distinto de deposição mineral.

     Foto: Arquivo pessoal Mônica Sá
    As ágatas mais valorizadas possuem bandas bem definidas e contraste forte entre as cores. Algumas lembram paisagens, olhos ou penas, ganhando nomes decorativos.

     Foto: Imagem de Sergio Cerrato - Italia por Pixabay
    A ágata musgosa, por exemplo, exibe inclusões que lembram musgos ou galhos. Apesar do nome, não apresenta faixas típicas, mas é considerada uma forma especial da pedra.

     Foto: Arquivo pessoal Mônica Sá
    Outro tipo famoso é a ágata de fogo, com brilho iridescente causado por inclusões microscópicas. Seu efeito óptico impressiona, sendo muito usada em joias artesanais.

     Foto: Imagem de Josch13 por Pixabay
    Durante séculos, a ágata foi usada como talismã para proteção contra perigos. Civilizações antigas acreditavam que ela trazia coragem e afastava energias negativas.

     Foto: Arquivo pessoal Mônica Sá
    Na Grécia Antiga, era usada como amuleto para atrair chuvas e garantir boas colheitas. Egípcios também a associavam à fertilidade e à saúde.

     Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
    A ágata foi bastante explorada na Idade Média para confecção de selos e anéis. Sua dureza e beleza permitiam esculturas em miniatura com grande durabilidade. Ainda hoje, rende belas joias.

     Foto: Imagem de starbright por Pixabay
    Sua dureza média é 6,5 a 7 na escala de Mohs, o que a torna resistente e duradoura. Pode ser polida com alto brilho, revelando seus padrões únicos.

     Foto: Imagem de Amy Moore por Pixabay
    O Brasil é um dos maiores produtores de ágata do mundo, especialmente na região sul. A cidade de Soledade, no Rio Grande do Sul, é referência nesse setor.

     Foto: Imagem de Sue Rickhuss por Pixabay
    Na indústria, a ágata é usada em pilões de laboratório devido à sua dureza e resistência química. Também aparece em peças decorativas e objetos utilitários

     Foto: Arquivo pessoal Mônica Sá
    Muitas ágatas comerciais são tingidas para realçar suas cores. Esse tratamento é comum e não diminui seu valor estético, desde que seja informado.

     Foto: Arquivo pessoal Mônica Sá
    Na litoterapia, a ágata é vista como pedra de equilíbrio e estabilidade emocional. Acredita-se que fortaleça a autoconfiança e promova a conexão com a natureza.

     Foto: Imagem de Briam Cute por Pixabay
    Sua energia suave é associada à cura e à proteção do lar. Algumas tradições colocam ágatas nas entradas das casas como escudo contra más influências.

     Foto: Burkhard Mücke - wikimedia commons
    Cada cor de ágata tem simbologias distintas: a azul acalma, a vermelha energiza, a verde cura. Essa diversidade amplia seu uso esotérico e terapêutico.

     Foto: Imagem de Ond?ej Synek por Pixabay
    Geodos com interior de ágata podem conter drusas de cristais brilhantes. Essas formações encantam colecionadores e geólogos pela complexidade natural.

     Foto: Imagem de Petra Göschel por Pixabay
    A ágata une beleza, história e simbolismo, sendo uma das pedras mais versáteis da natureza. Sua presença atravessa civilizações e continua encantando até hoje.

     Foto: Imagem de Amy Moore por Pixabay
