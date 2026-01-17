Assine
overlay
Início Galeria
Galeria

Do glamour europeu aos ícones de Las Vegas: cassinos pelo mundo

RF
Redação Flipar
  • <p>Eles concentram hotÃ©is icÃŽnicos, restaurantes premiados, espetÃ¡culos grandiosos e arquitetura marcante. O Flipar mostra a seguir alguns desses cassinos!</p>

    Eles concentram hotÃ©is icÃŽnicos, restaurantes premiados, espetÃ¡culos grandiosos e arquitetura marcante. O Flipar mostra a seguir alguns desses cassinos!

     Foto: gemini
  • <p>Capital mundial dos cassinos – Las Vegas concentra dezenas de complexos gigantescos, unindo jogos, hotéis, shows e gastronomia. A cidade transformou o jogo em indústria de entretenimento em escala global.</p>

    Capital mundial dos cassinos – Las Vegas concentra dezenas de complexos gigantescos, unindo jogos, hotéis, shows e gastronomia. A cidade transformou o jogo em indústria de entretenimento em escala global.

     Foto: Reprodução/Instagram
  • <p>Os mais famosos – Bellagio, Caesars Palace e MGM Grand estÃ£o entre os nomes mais emblemÃ¡ticos da cidade. SÃ£o sÃ­mbolos de luxo, grandiosidade e da imagem internacional de Las Vegas.</p>

    Os mais famosos – Bellagio, Caesars Palace e MGM Grand estÃ£o entre os nomes mais emblemÃ¡ticos da cidade. SÃ£o sÃ­mbolos de luxo, grandiosidade e da imagem internacional de Las Vegas.

     Foto: ReproduÃ§Ã£o do Instagram
  • <p>Outros destaques de Las Vegas – Wynn, Venetian, Mirage, Luxor e Mandalay Bay ampliam a diversidade de estilos e experiências. Cada um aposta em temas arquitetônicos e públicos distintos.</p>

    Outros destaques de Las Vegas – Wynn, Venetian, Mirage, Luxor e Mandalay Bay ampliam a diversidade de estilos e experiências. Cada um aposta em temas arquitetônicos e públicos distintos.

     Foto: Divulgação
  • <p>Macau (China) – Principal polo mundial do jogo em receita, supera Las Vegas nesse quesito. Combina cassinos monumentais com forte influência cultural chinesa.</p>

    Macau (China) – Principal polo mundial do jogo em receita, supera Las Vegas nesse quesito. Combina cassinos monumentais com forte influência cultural chinesa.

     Foto: Reprodução do Youtube
  • <p>Singapura – Sede de dois resorts integrados de luxo, como o Marina Bay Sands. O modelo alia jogo, arquitetura futurista e forte controle estatal.</p>

    Singapura – Sede de dois resorts integrados de luxo, como o Marina Bay Sands. O modelo alia jogo, arquitetura futurista e forte controle estatal.

     Foto: Someformofhuman/Wikimédia Commons
  • <p>Mônaco (Monte Carlo) – O Casino de Monte-Carlo é um ícone europeu do glamour e da aristocracia. Frequentado por celebridades e milionários desde o século 19.</p>

    Mônaco (Monte Carlo) – O Casino de Monte-Carlo é um ícone europeu do glamour e da aristocracia. Frequentado por celebridades e milionários desde o século 19.

     Foto: Cristian Lorini/Wikimédia Commons
  • <p>Baden-Baden (Alemanha) – Considerado um dos cassinos mais elegantes do mundo. Inspirou escritores como Dostoiévski e mantém um ambiente clássico e refinado.</p>

    Baden-Baden (Alemanha) – Considerado um dos cassinos mais elegantes do mundo. Inspirou escritores como Dostoiévski e mantém um ambiente clássico e refinado.

     Foto: Divulgação
  • <p>Estoril (Portugal) – Durante a Segunda Guerra Mundial, foi ponto de encontro de espiões e diplomatas. Tornou-se um dos mais famosos cassinos da Europa Ocidental.</p>

    Estoril (Portugal) – Durante a Segunda Guerra Mundial, foi ponto de encontro de espiões e diplomatas. Tornou-se um dos mais famosos cassinos da Europa Ocidental.

     Foto: kenward/Wikimédia Commons
  • <p>Casino Lisboa (Portugal) – Moderno e multifuncional, integra jogos, espetáculos e exposições culturais. É um dos principais polos de entretenimento da capital portuguesa.</p>

    Casino Lisboa (Portugal) – Moderno e multifuncional, integra jogos, espetáculos e exposições culturais. É um dos principais polos de entretenimento da capital portuguesa.

     Foto: Cassinos pelo mundo - Divulgação
  • <p>Casino di Venezia (Veneza, na Itália) – O mais antigo cassino em atividade no mundo, inaugurado no século 17. Funciona em um palácio histórico às margens do Grande Canal.</p>

    Casino di Venezia (Veneza, na Itália) – O mais antigo cassino em atividade no mundo, inaugurado no século 17. Funciona em um palácio histórico às margens do Grande Canal.

     Foto: Didier Descouens /Wikimédia Commons
  • <p>Cassino de Paris (França) – Mais voltado ao entretenimento do que ao jogo tradicional. Combina espetáculos, restaurantes e clima boêmio típico da cidade.</p>

    Cassino de Paris (França) – Mais voltado ao entretenimento do que ao jogo tradicional. Combina espetáculos, restaurantes e clima boêmio típico da cidade.

     Foto: Divulgação
  • <p>Sun City (África do Sul) – Complexo turístico que reúne cassino, resorts e atrações naturais. Tornou-se referência no continente africano.</p>

    Sun City (África do Sul) – Complexo turístico que reúne cassino, resorts e atrações naturais. Tornou-se referência no continente africano.

     Foto: Divulgação
  • <p>Crown Melbourne (Austrália) – Um dos maiores cassinos do hemisfério sul. É parte essencial do cenário turístico e noturno da cidade.</p>

    Crown Melbourne (Austrália) – Um dos maiores cassinos do hemisfério sul. É parte essencial do cenário turístico e noturno da cidade.

     Foto: Donaldytong/Wikimédia Commons
  • <p>Fallsview Casino Resort (Canadá) – Localizado próximo às Cataratas do Niágara, une paisagem natural e entretenimento. Destaca-se pelo turismo internacional.</p>

    Fallsview Casino Resort (Canadá) – Localizado próximo às Cataratas do Niágara, une paisagem natural e entretenimento. Destaca-se pelo turismo internacional.

     Foto: Andrevruas /Wikimédia Commons
  • <p>Casino Buenos Aires (Argentina) – Instalado em barcos no Rio da Prata, é o maior da América do Sul. Atrai tanto turistas quanto público local.</p>

    Casino Buenos Aires (Argentina) – Instalado em barcos no Rio da Prata, é o maior da América do Sul. Atrai tanto turistas quanto público local.

     Foto: Divulgação
  • <p>Enjoy Punta del Este (Uruguai) – Ícone do balneário uruguaio, combina cassino, hotel e grandes eventos. Tornou-se referência de luxo na América do Sul.</p>

    Enjoy Punta del Este (Uruguai) – Ícone do balneário uruguaio, combina cassino, hotel e grandes eventos. Tornou-se referência de luxo na América do Sul.

     Foto: Marcelo Campi/Wikimédia Commons
  • <p>Atlantis Paradise Island (Bahamas) – Integra cassino, resort e parque aquático. É um dos destinos mais procurados do Caribe.</p>

    Atlantis Paradise Island (Bahamas) – Integra cassino, resort e parque aquático. É um dos destinos mais procurados do Caribe.

     Foto: Whoisjohngalt /Wikimédia Commons
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay