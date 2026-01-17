Do glamour europeu aos ícones de Las Vegas: cassinos pelo mundo
Eles concentram hotÃ©is icÃŽnicos, restaurantes premiados, espetÃ¡culos grandiosos e arquitetura marcante. O Flipar mostra a seguir alguns desses cassinos!Foto: gemini
Capital mundial dos cassinos – Las Vegas concentra dezenas de complexos gigantescos, unindo jogos, hotéis, shows e gastronomia. A cidade transformou o jogo em indústria de entretenimento em escala global.Foto: Reprodução/Instagram
Os mais famosos – Bellagio, Caesars Palace e MGM Grand estÃ£o entre os nomes mais emblemÃ¡ticos da cidade. SÃ£o sÃmbolos de luxo, grandiosidade e da imagem internacional de Las Vegas.Foto: ReproduÃ§Ã£o do Instagram
Outros destaques de Las Vegas – Wynn, Venetian, Mirage, Luxor e Mandalay Bay ampliam a diversidade de estilos e experiências. Cada um aposta em temas arquitetônicos e públicos distintos.Foto: Divulgação
Macau (China) – Principal polo mundial do jogo em receita, supera Las Vegas nesse quesito. Combina cassinos monumentais com forte influência cultural chinesa.Foto: Reprodução do Youtube
-
Singapura – Sede de dois resorts integrados de luxo, como o Marina Bay Sands. O modelo alia jogo, arquitetura futurista e forte controle estatal.Foto: Someformofhuman/Wikimédia Commons
-
Mônaco (Monte Carlo) – O Casino de Monte-Carlo é um ícone europeu do glamour e da aristocracia. Frequentado por celebridades e milionários desde o século 19.Foto: Cristian Lorini/Wikimédia Commons
-
Baden-Baden (Alemanha) – Considerado um dos cassinos mais elegantes do mundo. Inspirou escritores como Dostoiévski e mantém um ambiente clássico e refinado.Foto: Divulgação
Estoril (Portugal) – Durante a Segunda Guerra Mundial, foi ponto de encontro de espiões e diplomatas. Tornou-se um dos mais famosos cassinos da Europa Ocidental.Foto: kenward/Wikimédia Commons
Casino Lisboa (Portugal) – Moderno e multifuncional, integra jogos, espetáculos e exposições culturais. É um dos principais polos de entretenimento da capital portuguesa.Foto: Cassinos pelo mundo - Divulgação
Casino di Venezia (Veneza, na Itália) – O mais antigo cassino em atividade no mundo, inaugurado no século 17. Funciona em um palácio histórico às margens do Grande Canal.Foto: Didier Descouens /Wikimédia Commons
Cassino de Paris (França) – Mais voltado ao entretenimento do que ao jogo tradicional. Combina espetáculos, restaurantes e clima boêmio típico da cidade.Foto: Divulgação
Sun City (África do Sul) – Complexo turístico que reúne cassino, resorts e atrações naturais. Tornou-se referência no continente africano.Foto: Divulgação
Crown Melbourne (Austrália) – Um dos maiores cassinos do hemisfério sul. É parte essencial do cenário turístico e noturno da cidade.Foto: Donaldytong/Wikimédia Commons
Fallsview Casino Resort (Canadá) – Localizado próximo às Cataratas do Niágara, une paisagem natural e entretenimento. Destaca-se pelo turismo internacional.Foto: Andrevruas /Wikimédia Commons
Casino Buenos Aires (Argentina) – Instalado em barcos no Rio da Prata, é o maior da América do Sul. Atrai tanto turistas quanto público local.Foto: Divulgação
Enjoy Punta del Este (Uruguai) – Ícone do balneário uruguaio, combina cassino, hotel e grandes eventos. Tornou-se referência de luxo na América do Sul.Foto: Marcelo Campi/Wikimédia Commons
Atlantis Paradise Island (Bahamas) – Integra cassino, resort e parque aquático. É um dos destinos mais procurados do Caribe.Foto: Whoisjohngalt /Wikimédia Commons