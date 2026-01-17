Preferência que surpreende: homem mais velho do mundo come rapadura todos os dias; conheça o doce tradicional
Em um tempo em que o açúcar costuma ser tratado como vilão absoluto da alimentação, o hábito surpreende e desperta debate sobre longevidade, cultura alimentar e equilíbrio.Foto: Divulgação/Terra Raiz
O caso mostra que a relação entre dieta e envelhecimento é mais complexa do que simples proibições. Chegar a uma idade tão avançada envolve genética, rotina, nível de atividade física, ambiente e padrões de vida construídos ao longo de décadas — e não apenas um alimento isolado.Foto: arquivo familiar
A rapadura é um doce tradicional brasileiro, feito a partir do caldo da cana-de-açúcar, fervido até engrossar e depois moldado em blocos sólidos.Foto: Moacir Ximenes /Wikimédia Commons
Diferentemente do açúcar refinado, ela passa por mínimo processamento, preservando parte dos minerais naturais da cana.Foto: Imagem de Corinna Schenk por Pixabay
Entre seus pontos positivos, estão a presença de ferro, cálcio, potássio e magnésio, além de fornecer energia rápida. .Foto: Reprodução de vídeo TV Globo
Por isso, historicamente, foi muito consumida por trabalhadores do campo, ajudando a repor calorias em jornadas longas e fisicamente exigentesFoto: imagem gerada por i.a
O excesso pode contribuir para ganho de peso, aumento da glicemia e problemas dentários, especialmente em pessoas sedentárias ou com diabetes.Foto: Reprodução de Youtube
O preparo tradicional da rapadura remonta aos antigos engenhos de cana. O caldo extraído é cozido lentamente em tachos, mexido até atingir o ponto certo e depois despejado em formas.Foto: imagem gerada por i.a
O resultado é um alimento simples, durável e de sabor intenso. A rapadura pode receber frutas, embora isso não seja o modelo mais tradicional, como acontece com a cocada.Foto: imagem gerada por i.a
Na forma clássica, a rapadura leva apenas caldo de cana concentrado. Quando entram frutas, o produto costuma ser chamado de rapadura com fruta ou doce de rapaduraFoto: Reprodução Globoplay
Sua popularização no Brasil ocorreu ainda no período colonial, principalmente no Nordeste, onde se tornou parte da identidade cultural e alimentar.Foto: Reprodução Globoplay
Até hoje, é comum ser consumida pura, com farinha, amendoim ou acompanhando café.Foto: Reprodução de Youtube
O exemplo de João Marinho não transforma a rapadura em “segredo da longevidade”, mas reforça uma ideia importante: hábitos tradicionais, quando inseridos em um estilo de vida equilibrado, podem coexistir com uma vida longa.Foto: Reprodução de vídeo TV Globo
Uma curiosidade é que existe cerveja de rapadura, produzida principalmente por cervejarias artesanais brasileiras, especialmente do Nordeste, que valorizam ingredientes regionais.Foto: divulgação Cervejaria Colorado
Ela leva água, malte, lúpulo, levedura e rapadura, usada como fonte de açúcar fermentável e responsável por notas de caramelo e melaço.Foto: imagem gerada por i.a
