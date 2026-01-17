Assine
overlay
Início Galeria
Estilo de Vida

Preferência que surpreende: homem mais velho do mundo come rapadura todos os dias; conheça o doce tradicional

RF
Redação Flipar
  • <p>Em um tempo em que o açúcar costuma ser tratado como vilão absoluto da alimentação, o hábito surpreende e desperta debate sobre longevidade, cultura alimentar e equilíbrio.</p>

    Em um tempo em que o açúcar costuma ser tratado como vilão absoluto da alimentação, o hábito surpreende e desperta debate sobre longevidade, cultura alimentar e equilíbrio.

     Foto: Divulgação/Terra Raiz
  • <p>O caso mostra que a relação entre dieta e envelhecimento é mais complexa do que simples proibições. Chegar a uma idade tão avançada envolve genética, rotina, nível de atividade física, ambiente e padrões de vida construídos ao longo de décadas — e não apenas um alimento isolado.</p>

    O caso mostra que a relação entre dieta e envelhecimento é mais complexa do que simples proibições. Chegar a uma idade tão avançada envolve genética, rotina, nível de atividade física, ambiente e padrões de vida construídos ao longo de décadas — e não apenas um alimento isolado.

     Foto: arquivo familiar
  • <p>A rapadura é um doce tradicional brasileiro, feito a partir do caldo da cana-de-açúcar, fervido até engrossar e depois moldado em blocos sólidos.</p>

    A rapadura é um doce tradicional brasileiro, feito a partir do caldo da cana-de-açúcar, fervido até engrossar e depois moldado em blocos sólidos.

     Foto: Moacir Ximenes /Wikimédia Commons
  • <p>Diferentemente do açúcar refinado, ela passa por mínimo processamento, preservando parte dos minerais naturais da cana.</p>

    Diferentemente do açúcar refinado, ela passa por mínimo processamento, preservando parte dos minerais naturais da cana.

     Foto: Imagem de Corinna Schenk por Pixabay
  • <p>Entre seus pontos positivos, estão a presença de ferro, cálcio, potássio e magnésio, além de fornecer energia rápida. .</p>

    Entre seus pontos positivos, estão a presença de ferro, cálcio, potássio e magnésio, além de fornecer energia rápida. .

     Foto: Reprodução de vídeo TV Globo
  • <p>Por isso, historicamente, foi muito consumida por trabalhadores do campo, ajudando a repor calorias em jornadas longas e fisicamente exigentes</p>

    Por isso, historicamente, foi muito consumida por trabalhadores do campo, ajudando a repor calorias em jornadas longas e fisicamente exigentes

     Foto: imagem gerada por i.a
  • <p>Por outro lado, a rapadura continua sendo rica em aÃ§Ãºcar e deve ser consumida com moderaÃ§Ã£o.</p>

    Por outro lado, a rapadura continua sendo rica em aÃ§Ãºcar e deve ser consumida com moderaÃ§Ã£o.

     Foto: ReproduÃ§Ã£o de vÃ­deo TV Globo
  • <p>O excesso pode contribuir para ganho de peso, aumento da glicemia e problemas dentários, especialmente em pessoas sedentárias ou com diabetes.</p>

    O excesso pode contribuir para ganho de peso, aumento da glicemia e problemas dentários, especialmente em pessoas sedentárias ou com diabetes.

     Foto: Reprodução de Youtube
  • <p>O preparo tradicional da rapadura remonta aos antigos engenhos de cana. O caldo extraído é cozido lentamente em tachos, mexido até atingir o ponto certo e depois despejado em formas.</p>

    O preparo tradicional da rapadura remonta aos antigos engenhos de cana. O caldo extraído é cozido lentamente em tachos, mexido até atingir o ponto certo e depois despejado em formas.

     Foto: imagem gerada por i.a
  • <p>O resultado é um alimento simples, durável e de sabor intenso. A rapadura pode receber frutas, embora isso não seja o modelo mais tradicional, como acontece com a cocada.</p>

    O resultado é um alimento simples, durável e de sabor intenso. A rapadura pode receber frutas, embora isso não seja o modelo mais tradicional, como acontece com a cocada.

     Foto: imagem gerada por i.a
  • <p>Na forma clássica, a rapadura leva apenas caldo de cana concentrado. Quando entram frutas, o produto costuma ser chamado de rapadura com fruta ou doce de rapadura</p>

    Na forma clássica, a rapadura leva apenas caldo de cana concentrado. Quando entram frutas, o produto costuma ser chamado de rapadura com fruta ou doce de rapadura

     Foto: Reprodução Globoplay
  • <p>Sua popularização no Brasil ocorreu ainda no período colonial, principalmente no Nordeste, onde se tornou parte da identidade cultural e alimentar.</p>

    Sua popularização no Brasil ocorreu ainda no período colonial, principalmente no Nordeste, onde se tornou parte da identidade cultural e alimentar.

     Foto: Reprodução Globoplay
  • <p>Até hoje, é comum ser consumida pura, com farinha, amendoim ou acompanhando café.</p>

    Até hoje, é comum ser consumida pura, com farinha, amendoim ou acompanhando café.

     Foto: Reprodução de Youtube
  • <p>O exemplo de João Marinho não transforma a rapadura em “segredo da longevidade”, mas reforça uma ideia importante: hábitos tradicionais, quando inseridos em um estilo de vida equilibrado, podem coexistir com uma vida longa.</p>

    O exemplo de João Marinho não transforma a rapadura em “segredo da longevidade”, mas reforça uma ideia importante: hábitos tradicionais, quando inseridos em um estilo de vida equilibrado, podem coexistir com uma vida longa.

     Foto: Reprodução de vídeo TV Globo
  • <p>Uma curiosidade é que existe cerveja de rapadura, produzida principalmente por cervejarias artesanais brasileiras, especialmente do Nordeste, que valorizam ingredientes regionais.</p>

    Uma curiosidade é que existe cerveja de rapadura, produzida principalmente por cervejarias artesanais brasileiras, especialmente do Nordeste, que valorizam ingredientes regionais.

     Foto: divulgação Cervejaria Colorado
  • <p>Ela leva água, malte, lúpulo, levedura e rapadura, usada como fonte de açúcar fermentável e responsável por notas de caramelo e melaço.</p>

    Ela leva água, malte, lúpulo, levedura e rapadura, usada como fonte de açúcar fermentável e responsável por notas de caramelo e melaço.

     Foto: imagem gerada por i.a
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay