Animais

Criança perde dedo do pé após ataque de piranha em lagoa de Minas

Redação Flipar
    Assim, foi levado rapidamente para um hospital em Ipatinga, onde passou por cirurgia. Ele permaneceu em observação no dia seguinte e não corre risco. A lagoa é frequentada por moradores e visitantes, especialmente durante o verão.

     Foto: imagem de Inteligência Artificial - abdulla alyaqoob por Pixabay
    No entanto, não possui placas de alerta nem restrições para banho. A Cenibra, proprietária da área, afirmou que o local é uma lagoa natural sem estrutura recreativa e informou que vai reforçar a sinalização e dialogar com a comunidade para prevenir novos acidentes.

     Foto: Imagem de Brigitte Werner por Pixabay
    Recentemente, uma criança de 4 anos sofreu um ataque de piranha enquanto nadava no Balneário Municipal Manoel Severo Lins Neto, em Rancharia, no interior de São Paulo.

     Foto: Prefeitura de Rancharia/Reprodução
    Segundo o boletim de ocorrência feito pela mãe, o menino estava acompanhado do padrinho quando foi mordido no início da noite de domingo. O ataque resultou na perda de parte do dedão do pé direito. A família afirma que o local não contava com salva-vidas.

     Foto: Imagem de Henryk Niestrój por Pixabay
    A fauna marinha brasileira, aliás, é destaque pela sua variedade de peixes e animais – não só os pequenos como a piranha. Alguns peixes de água doce são bem grandes e chamam atenção. Veja quais são os maiores e relembre a história do youtuber que pescou um gigantesco.

     Foto: LarrynJill - Flickr
    Bicuda: esse peixe chega a 1m de comprimento e pode pesar até cinco quilos. Seu corpo é alongado e sua boca, pontuda. Costuma ser bem veloz e saltar para fora d’água para se alimentar.

     Foto: wikimedia commons Jonathan (Jon) Armbruster
    Dourado: natural das bacias dos rios São Francisco e Paraná, o dourado pode atingir mais de 25 kg e alcançar 1m de comprimento. Ele também se alimenta de peixes menores.

     Foto: wikimedia commons David Morimoto
    Tambaqui: o tambaqui vive na região norte do Brasil e em alguns estados do centro do país, como Mato Grosso, Goiás, Paraná, São Paulo e Minas Gerais. Pode atingir até 1 m e pesar 30 kg.

     Foto: wikimedia commons Tino Strauss
    Cachara: esse peixe tem uma cabeça achatada e o corpo alongado. É considerado um peixe de grande porte que pode atingir 1,2 m de comprimento e pesar até 20 kg. É encontrado nos estados do Acre, Amazonas, Maranhão, Pará, Piauí, Rio Grande do Sul e São Paulo.

     Foto: wikimedia commons Chrumps
    Pirarara: encontrado nas bacias dos rios Araguaia, Tocantins e Amazonas, o pirarara pode atingir 1,5 m de comprimento e pesar até 60 kg! Ele é onívoro e se alimenta de frutas, sementes e peixes menores.

     Foto: Maureen Wikimedia Commons
    Jaú: assim como o pirarara, pode atingir 1,5 m de comprimento, mas a diferença está no peso: pode chegar a 100 kg! Ele se alimenta de outros peixes, gosta de viver em rios cheios e se esconder em pedras submersas.

     Foto: reprodução youtube
    Poraquê: é uma espécie de peixe elétrico encontrada nas águas da região amazônica. Ele consegue atingir até 2 m de comprimento, mas pesa pouco, até 20 kg. Quando se sente ameaçado, ele pode desferir cargas elétricas de até 600 volts de potência! Melhor manter distância…

     Foto: Wikimedia Commons National Institute of Ecology
    Piraíba: é um tipo de peixe que costuma ser associado com tubarões, dada a sua semelhança física com esse animal. Pode atingir até 2,5 m de comprimento e pesar incríveis 300 kg! Por conta da pesca predatória, contudo, é raro encontrar exemplares tão grandes.

     Foto: wikimedia commons PauloFerreiraBR
    Pirarucu: finalmente, o campeão dos peixões do Brasil é o famoso Pirarucu! Podendo atingir até 3m de comprimento e 220 kg o pirarucu não só é considerado o maior peixe de água doce do Brasil, como também do mundo!

     Foto: wikimedia commons Citron / CC-BY-SA-3.0
    Naturalmente, eles podem ser encontrados nos rios da bacia AmazÃŽnica, geralmente em Ã¡guas calmas e rasas e se alimentam de peixes como cascudo, pescada e tucunarÃ©.

     Foto: Flickr - Cliff
    A exemplo da Paraíba, os “pirarucus gigantes” são cada vez mais raros de serem encontrados, principalmente por conta da pesca predatória.

     Foto: Flickr - Cliff
