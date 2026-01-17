Assine
Paraguai divulga balanço de apreensões na Ponte da Amizade, na fronteira com o Brasil

Redação Flipar
    Entre os itens apreendidos estão frutas, legumes, carnes e outros alimentos, além de veículos usados no transporte irregular dessas mercadorias. O balanço foi divulgado pela Direção Nacional de Ingressos Tributários do Paraguai como parte do combate ao contrabando na fronteira.

     Foto: Divulgação
    Há 60 anos, no dia 27 de março de 1965, foi inaugurada a Ponte da Amizade, que liga a cidade de Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná, a Ciudad del Este, no Paraguai.

     Foto: Reprodução de vídeo G1
    Por dia, 100 mil pessoas e 40 mil veículos circulam pela Ponte da Amizade para se deslocar entre os países vizinhos da América do Sul.

     Foto: Reprodução de vídeo G1
    Em comemoração aos 60 anos da obra, foi instalado na aduana brasileira da ponte um painel de 120 metros de extensão. O mural foi criado pelo artista carioca Igor Izy.

     Foto: Foto: Visit Iguassu
    O painel traz representações da biodiversidade da localidade e outras imagens que simbolizam a região do município paranaense.

     Foto: Foto: Visit Iguassu
    Entre eles estão as Cataratas do Iguaçu e a usina hidrelétrica Itaipu binacional. bandeiras dos países que compõem a tríplice fronteira da área (Brasil, Paraguai e Argentina) também fazem parte das ilustrações.

     Foto: Foto: Visit Iguassu
    As imponentes imagens de onças nos paineis têm como finalidade enfatizar a relevância da espécie na conservação dos bens naturais da cidade paranaense. O mural foi produzido a partir de parceria entre o projeto Onças do Iguaçu e a Secretaria Municipal do Turismo.

     Foto: Foto: Visit Iguassu
    As obras para construção da Ponte da Amizade se estenderam por quase uma década – de 14 de março de 1956 até a inauguração em março de 1965. O trabalho teve mais de mil operários envolvidos.

     Foto: Reprodução do Livro: História da Ponte da Amizade
    O município paraguaio de Ciudad del Este, hoje com pouco mais de 320 mil habitantes, foi fundado em 1957, apenas um ano após o início das obras.

     Foto: Cmasi/Wikimedia Commons
    Em 1956, um evento reuniu os então presidentes de Brasil, Juscelino Kubitschek, e Paraguai, Alfredo Stroessner, para anunciar a construção da ponte. Na inauguração, o Brasil era presidido pelo general Castello Branco (foto), o primeiro do período da ditadura militar.

     Foto: Arquivo Nacional./Wikimédia Commons
    A fronteira terrestre entre Foz do Iguaçu e Ciudad del Este é a mais movimentada do Brasil, segundo dados da Receita Federal.

     Foto: Reprodução de vídeo G1
    Entre as pessoas que cruzam a Ponte da Amizade diariamente estão estudantes de medicina, trabalhadores do comércio e turistas atraídos pelos preços mais baixos na cidade paraguaia.

     Foto: Reprodução Rede Social (FOZ DO IGUAÇU E CATARATAS MEMÓRIA E FOTOS ATUAIS)
    A Ponte da Amizade simboliza as relações econômicas, sociais e históricas entre Brasil e Paraguai.

     Foto: - Ari Ojeda/ Arquivo pessoal
    Antes da construção dessa interligação terrestre entre os dois países, para chegar a um dos lados era necessário recorrer a travessias fluviais ou fazer o caminho pela Argentina.

     Foto: Rede Social (FOZ DO IGUAÇU E CATARATAS MEMÓRIA E FOTOS ATUAIS)
    A Ponte da Amizade, que passa por cima do Rio Paraná, tem 552 metros de extensão e possui um vão livre de 303 metros.

     Foto: Divulgação
    Sua construção apresentou um desafio para a engenharia da época, pois era preciso erguer a estrutura sem afetar a navegação no Rio Paraná.

     Foto: Divulgação
    A solução foi construir um arco de concreto armado, resultando em um vão livre que foi o maior do mundo à época.

     Foto: Divulgação
    A presença da ponte resultou em crescimento econômico e populacional para a região, com o incremento do comércio e da circulação de pessoas.

     Foto: Reprodução de vídeo G1
    Essa ligação terrestre aumentou a importação de mercadorias brasileiras para o Paraguai e também fez de Cuidad del Este um destino pujante de compras.

     Foto: Acervo DNIT
    Habitantes dos dois lados da fronteira passam pela ponte atrás de trabalho e serviços. A área acabou se tornando um intenso polo multicultural – estima-se que mais de 80 nacionalidades circulam pela região.

     Foto: Divulgação
    O aumento do tráfego com o passar do tempo na Ponte da Amizade começou a gerar preocupações para o poder público, com engarrafamentos que geram até três horas de espera.

     Foto: Reprodução RPC Foz do Iguaçu
    Por isso, foi construída a Ponte da Integração como via alternativa entre os dois países, ligando Foz do Iguaçu a Presidente Franco, no Paraguai. A obra foi concluída em agosto de 2023, mas sua inauguração tem sofrido atrasos e a promessa é de que ocorra em dezembro de 2025.

     Foto: Divulgação/Itaipu
