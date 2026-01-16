Assine
overlay
Início Galeria
Galeria

Maravilhas da Croácia, um dos países mais belos do mundo

RF
Redação Flipar
  • <p>Com exuberância natural e construções históricas, a Croácia tem beleza e riqueza cultural e histórica de tirar o fôlego. Veja alguns destaques!</p>

    Com exuberância natural e construções históricas, a Croácia tem beleza e riqueza cultural e histórica de tirar o fôlego. Veja alguns destaques!

     Foto: FalK2 wikimedia commons
  • <p>Zagreb – A capital croata é repleta de construções em estilo austro-húngaro dos séculos 18 e 19. A Cidade Alta abriga vários dos mais importantes e antigos patrimônios do país.</p>

    Zagreb – A capital croata é repleta de construções em estilo austro-húngaro dos séculos 18 e 19. A Cidade Alta abriga vários dos mais importantes e antigos patrimônios do país.

     Foto: strgars por Pixabay
  • <p>Catedral de Zagreb – A igreja em estilo gótico é a segunda construção mais alta do país e é dedicada à Virgem Maria e aos reis São Estêvão e São Ladislau. Ela precisou de reparos após um terremoto em 2020.</p>

    Catedral de Zagreb – A igreja em estilo gótico é a segunda construção mais alta do país e é dedicada à Virgem Maria e aos reis São Estêvão e São Ladislau. Ela precisou de reparos após um terremoto em 2020.

     Foto: Koreanovsky - wikimedia commons
  • <p>Rua Tkal?i?eva- A rua no Centro de Zagreb é muito movimentada por ter vários cafés, bares e restaurantes que transformam o local num point dia e noite.</p>

    Rua Tkal?i?eva- A rua no Centro de Zagreb é muito movimentada por ter vários cafés, bares e restaurantes que transformam o local num point dia e noite.

     Foto: Modzzak wikimedia commons
  • <p>Parque Nacional dos Lagos de Plitvi?e – Faz parte de uma reserva natural de 300 km² , com 16 lagos interligados por cachoeiras. Tudo muito bem preservado.</p>

    Parque Nacional dos Lagos de Plitvi?e – Faz parte de uma reserva natural de 300 km² , com 16 lagos interligados por cachoeiras. Tudo muito bem preservado.

     Foto: Tomnie wikimedia commons
  • <p>Zadar – Cidade histórica que tem ruínas romanas e venezianas na antiga península. As colunas se espalham por diversas partes, tornando o passeio a pé uma das melhores fontes de entretenimento e cultura.</p>

    Zadar – Cidade histórica que tem ruínas romanas e venezianas na antiga península. As colunas se espalham por diversas partes, tornando o passeio a pé uma das melhores fontes de entretenimento e cultura.

     Foto: Maestralno wikimedia commons
  • <p>Zadar também tem muralhas dos séculos 8 e 11 no entorno da cidade. Patrimônios que se juntam a igrejas e conventos na antiguidade.</p>

    Zadar também tem muralhas dos séculos 8 e 11 no entorno da cidade. Patrimônios que se juntam a igrejas e conventos na antiguidade.

     Foto: Bohringer Friedrich wikimedia commons
  • <p>Além de marcos históricos muito relevantes, Zadar possui um belo litoral, com algumas das mais belas praias do país. Na foto, a praia de Kolovare.</p>

    Além de marcos históricos muito relevantes, Zadar possui um belo litoral, com algumas das mais belas praias do país. Na foto, a praia de Kolovare.

     Foto: dronepicr wikimedia commons
  • <p>Split – Outra belíssima cidade croata. Fica numa pequena península na margem oriental do Mar Adriático, na base dos montes Kozjak e Mosor. Tem praias que atraem os turistas.</p>

    Split – Outra belíssima cidade croata. Fica numa pequena península na margem oriental do Mar Adriático, na base dos montes Kozjak e Mosor. Tem praias que atraem os turistas.

     Foto: Kaiser87 wikimedia commons
  • <p>Além da beleza natural do litoral, Split tem palácios, estátuas, igrejas, monumentos históricos valiosos. Um dos mais importantes é o Palácio de Diocleciano, uma enorme fortaleza do Império Romano no século 4.</p>

    Além da beleza natural do litoral, Split tem palácios, estátuas, igrejas, monumentos históricos valiosos. Um dos mais importantes é o Palácio de Diocleciano, uma enorme fortaleza do Império Romano no século 4.

     Foto: walter9 wikimedia commons
  • <p>Bisevo – Em Bisevo, a caverna Gruta Azul é uma das atrações naturais mais conhecidas na costa do Adriático e muito popular pelo brilho azul-claro refletido em certas horas do dia.</p>

    Bisevo – Em Bisevo, a caverna Gruta Azul é uma das atrações naturais mais conhecidas na costa do Adriático e muito popular pelo brilho azul-claro refletido em certas horas do dia.

     Foto: dronepicr wikimedia commons
  • <p>Rovinj – É um centro turístico popular e um ativo porto de pesca. Construída num esporão rochoso na costa ocidental da Ístria, Rovinj foi uma ilha antes de se ligar ao continente em 1763.</p>

    Rovinj – É um centro turístico popular e um ativo porto de pesca. Construída num esporão rochoso na costa ocidental da Ístria, Rovinj foi uma ilha antes de se ligar ao continente em 1763.

     Foto: Imagem de Gerald Thurner por Pixabay
  • <p>Ilha de Brac – Tem um formato impressionante, com praias de fartas areias onde os frequentadores adoram praticar esportes. Os ventos são favoráveis e o windsurfe é uma das principais atividades.</p>

    Ilha de Brac – Tem um formato impressionante, com praias de fartas areias onde os frequentadores adoram praticar esportes. Os ventos são favoráveis e o windsurfe é uma das principais atividades.

     Foto: Szabolcs Emich wikimedia commons
  • <p>A praia da Zlatni Rat é considerada por muitos a mais bonita do país. Com águas claras e calmas onde famílias aproveitam o verão.</p>

    A praia da Zlatni Rat é considerada por muitos a mais bonita do país. Com águas claras e calmas onde famílias aproveitam o verão.

     Foto: Kelovy wikimedia commons
  • <p>Trogir – Com mais de 4 mil anos de existência e habitada por povos oriundos de diversas etnias, Trogir proporciona um passeio pelo tempo.</p>

    Trogir – Com mais de 4 mil anos de existência e habitada por povos oriundos de diversas etnias, Trogir proporciona um passeio pelo tempo.

     Foto: Imagem de Udo por Pixabay
  • <p>Sua rica cultura foi influenciada por gregos, romanos e venezianos. A cidade reúne palácios, igrejas, torres, fortalezas, todos numa pequena ilha, inscrita em 1997 na lista do Patrimônio da Humanidade da UNESCO.</p>

    Sua rica cultura foi influenciada por gregos, romanos e venezianos. A cidade reúne palácios, igrejas, torres, fortalezas, todos numa pequena ilha, inscrita em 1997 na lista do Patrimônio da Humanidade da UNESCO.

     Foto: Imagem de neufal54 por Pixabay
  • <p>Dubrovnik – Não é a capital, mas, certamente, é a cidade mais famosa da Croácia. Até porque faz parte do trajeto de diversos cruzeiros que percorrem a Europa.</p>

    Dubrovnik – Não é a capital, mas, certamente, é a cidade mais famosa da Croácia. Até porque faz parte do trajeto de diversos cruzeiros que percorrem a Europa.

     Foto: Ivan Bagi?/Pixabay
  • <p>Às margens do Mar Adriático, Dubrovnik tem uma paisagem com um recorte de tirar o fôlego. O azul do mar contrasta com os tons das construções erguidas sobre imensos barrancos, numa área rochosa bem populosa.</p>

    Às margens do Mar Adriático, Dubrovnik tem uma paisagem com um recorte de tirar o fôlego. O azul do mar contrasta com os tons das construções erguidas sobre imensos barrancos, numa área rochosa bem populosa.

     Foto: Cyrille FIRMIN por Pixabay
  • <p>A cidade também tem fortalezas e muros de pedra do século 16 em sua Cidade Antiga.</p>

    A cidade também tem fortalezas e muros de pedra do século 16 em sua Cidade Antiga.

     Foto: Ivan Ivankovic/Pixabay
  • <p>Essa união harmoniosa entre a paisagem natural deslumbrante e as encostas milenares fazem do litoral de Dubrovnik um ponto de passagem e atracação de navios.</p>

    Essa união harmoniosa entre a paisagem natural deslumbrante e as encostas milenares fazem do litoral de Dubrovnik um ponto de passagem e atracação de navios.

     Foto: Imagem de John por Pixabay
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay