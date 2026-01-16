Assine
Pra quem não viu: O dia em que uma varinha de Harry Potter virou caso de polícia

Redação Flipar
    A polÃ­cia britÃ¢nica foi chamada e, ao constatar que o objeto era brinquedo inspirado na saga de magia, um policial chegou a brincar postando nas redes sociais que nÃ£o havia nenhum Voldemort no local ( referindo-se ao Bruxo do Mal da saga)

     Foto: autor PromÃ©thÃ©e33 wikimedia commons
    As varinhas são o ponto alto do comércio baseado na obra de J.K.Rowling , sucesso mundial. E tudo que envolve a saga interessa aos fãs. No Beco Diagonal, Diagon Alley, ficam as lojas que vendem todo tipo de artefato bruxo.

     Foto: Divulgação
    Criar os cenários da saga de Harry Potter para o cinema com base nas ideias da autora J.K.Rowling foi algo desafiador e inspirador para o diretor de arte Stuart Craig.

     Foto: reprodução youtube Universal
    Foi dele a criatividade para que o imaginário se tornasse algo visual e instigante tanto nos filmes de Harry Potter como no parque temático da Universal, na Flórida.

     Foto: reprodução wikifandom
    São muitos os cenários criados para esta saga espetacular. Craig declarou que as lojas ficam propositalmente um pouco inclinadas, como se estivessem despencando.

     Foto: divulgação Viagem e Turismo
    Na saga de Harry Potter, os bruxos novatos – e o próprio público – são apresentados ao universo fantástico da magia a partir justamente do primeiro lugar que reúne os bruxos: o Beco Diagonal.

     Foto: divulgação Os Lugares Mágicos de Harry Potter - Insight Editions
    Ali ficam os estabelecimentos comerciais onde é possível comprar todo tipo de objeto necessário, além de restaurante, banco e hospital. Veja alguns estabelecimentos importantes na saga.

     Foto: reprodução Streetview
    Caldeirão Furado – Trata-se do pub mágico que serve de entrada entre o mundo dos bruxos e o dos trouxas, localizado em Londres.
    É ali que Harry conhece o Beco Diagonal pela primeira vez e onde muitos bruxos se reúnem para conversar e se hospedar.

     Foto: divulgação disneypoint
    No bar, paredes são ligadas por vigas de madeira e existem altas janelas góticas. As mesas grandes de madeira ficam sob grandes esferas de ferro com luminárias. O efeito rústico de pedra se completa por quadros arrumados de forma caótica nas paredes.

     Foto: divulgação eater
    Empório das Corujas – Na loja das corujas, os bruxos podem escolher aquelas que fariam a função de correio e também de companheira.

     Foto: reprodução HarryPotter wiki
    Edwiges (ou Hedwig, no original) Ã© a coruja escolhida por Harry. Ã? da espÃ©cie coruja nevada, tÃ­pica do Ãrtico.

     Foto: reproduÃ§Ã£o HarryPotter wiki
    Banco Gringotes – O banco onde os bruxos guardam dinheiro Ã© protegido por um dragÃ£o no alto do prÃ©dio. Como Ã© mÃ¡gico, olhando por fora nÃ£o se imagina a imensidÃ£o do banco por dentro.

     Foto: divulgaÃ§Ã£o amino
    A parte interna do banco é sofisticada, com grandes colunas de mármore. O cenário é harmonioso, com lustres, luminárias e bancadas para atendimento, feito por duendes.

     Foto: divulgação Os Lugares Mágicos de Harry Potter - Insight Editions
    Para buscar o dinheiro há um caminho de labirinto que requer espírito aventureiro até o depósito onde ficam guardadas as moedas de metal: nuques, sicles e galeões. Um longo percurso de carrinho sobre trilhos.

     Foto: divulgação Os Lugares Mágicos de Harry Potter - Insight Editions
    Olivaras – É a tradicional loja de varinhas localizada no Beco Diagonal, fundada em 382 a.C. É lá que Harry Potter compra sua primeira varinha, e o próprio Sr. Olivaras ajuda os bruxos a encontrar a varinha ideal. Craig criou uma loja rica em detalhes, com clima escuro, de sombras.

     Foto: divulgação Os Lugares Mágicos de Harry Potter - Insight Editions
    A mobília de madeira foi tingida com efeito de ébano. Tinta preta sobre carvalho, esfregada para que grânulos aparecessem dando aspecto ainda mais antigo ao local.

     Foto: reprodução harrypotter wiki
    Floreios e Borrões – A loja onde os bruxos adquirem livros para estudo em Hogwarts e também para entretenimento. É a livraria mais famosa do Beco Diagonal, especializada em magia e feitiçaria. Foi onde Harry comprou seus livros escolares e conheceu o autor Gilderoy Lockhart em um evento de autógrafos.

     Foto: reprodução harrypotter wiki
    Craig criou um cenário tortuoso em que livros formam espirais impossíveis de existir pelas leis da física do mundo dos trouxas (não bruxos). Só ali mesmo!

     Foto: divulgação Os Lugares Mágicos de Harry Potter - Insight Editions
    Hospital St Mungus – Ambiente sóbrio, limpo, com luz natural penetrando pelas janelas, propício ao tratamento dos bruxos que sofrem acidentes ou são acometidos por alguma enfermidade.

     Foto: reprodução escolatribruxawiki
    Quidditch – É a loja que vende os artigos para a disputa do quadribol, inclusive para o badalado torneio tribruxo. A loja tem vestimentas e acessórios.

     Foto: reprodução Os Lugares Mágicos de Harry Potter Insight Editions
    E a maior sensação, sonho de consumo dos bruxos, e que Harry ganha de presente da professora Minerva, é a vassoura Nimbus 2000. Vassoura de última linha, rápida e eficaz.

     Foto: reprodução disney
    Gemialidades Weasley – A loja dos irmãos gêmeos Fred e George Weasley, que se rebelaram contra professores e montaram seu próprio negócio. É a loja de logros e invenções mágicas , famosa por seus produtos cômicos e engenhocas, tornou-se um grande sucesso após a saída dos gêmeos de Hogwarts.

     Foto: divulgação Os Lugares Mágicos de Harry Potter - Insight Editions
    A loja tem um monte de criações bizarras e divertidas, como as pastilhas vomitativas. Com propaganda bem convincente.

     Foto: reprodução Os Lugares Mágicos de Harry Potter
    O jeito extrovertido dos irmãos fez com que Craig criasse um cenário mais claro e colorido, com texturas e cores vibrantes que combinam com as invenções surpreendentes da dupla.

     Foto: divulgação househogwarts
