Assine
overlay
Início Galeria
Galeria

Poucos minutos de alongamento, muitos ganhos para o corpo

RF
Redação Flipar
  • <p>Incorporar o alongamento à rotina melhora a mobilidade e reduz a sensação de rigidez corporal. Isso é especialmente importante para quem passa muitas horas sentado ou em pé.</p>

    Incorporar o alongamento à rotina melhora a mobilidade e reduz a sensação de rigidez corporal. Isso é especialmente importante para quem passa muitas horas sentado ou em pé.

     Foto: imagem gerada por i.a
  • <p>Um dos principais benefícios do alongamento é a prevenção de lesões. Músculos alongados respondem melhor aos movimentos e suportam melhor esforços repentinos.</p>

    Um dos principais benefícios do alongamento é a prevenção de lesões. Músculos alongados respondem melhor aos movimentos e suportam melhor esforços repentinos.

     Foto: imagem gerada por i.a
  • <p>A prática regular também auxilia na postura corporal. Ao aliviar tensões musculares, o corpo tende a se alinhar de forma mais equilibrada</p>

    A prática regular também auxilia na postura corporal. Ao aliviar tensões musculares, o corpo tende a se alinhar de forma mais equilibrada

     Foto: imagem gerada por i.a
  • <p>O alongamento ainda favorece a circulação sanguínea. Com músculos menos tensionados, o sangue flui melhor, levando oxigênio e nutrientes aos tecidos</p>

    O alongamento ainda favorece a circulação sanguínea. Com músculos menos tensionados, o sangue flui melhor, levando oxigênio e nutrientes aos tecidos

     Foto: imagem gerada por i.a
  • <p>Outro ponto positivo é o relaxamento físico e mental. Alongar-se pode reduzir o estresse e promover sensação de bem-estar.</p>

    Outro ponto positivo é o relaxamento físico e mental. Alongar-se pode reduzir o estresse e promover sensação de bem-estar.

     Foto: imagem gerada por i.a
  • <p>Existem diferentes tipos de alongamento, cada um com finalidades específicas. O mais comum é o alongamento estático, feito com movimentos lentos e sustentados.</p>

    Existem diferentes tipos de alongamento, cada um com finalidades específicas. O mais comum é o alongamento estático, feito com movimentos lentos e sustentados.

     Foto: imagem gerada por i.a
  • <p>No alongamento estático, a posição é mantida por cerca de 20 a 30 segundos. Ele é indicado após atividades físicas ou em momentos de relaxamento.</p>

    No alongamento estático, a posição é mantida por cerca de 20 a 30 segundos. Ele é indicado após atividades físicas ou em momentos de relaxamento.

     Foto: Dane Wetton/Unsplash
  • <p>Já o alongamento dinâmico envolve movimentos controlados e contínuos. É bastante usado antes dos exercícios, como forma de preparar o corpo.</p>

    Já o alongamento dinâmico envolve movimentos controlados e contínuos. É bastante usado antes dos exercícios, como forma de preparar o corpo.

     Foto: Anupam Mahapatra/Unsplash
  • <p>Há também o alongamento ativo, no qual a própria força muscular mantém a posição. Esse tipo exige mais controle corporal e consciência do movimento.</p>

    Há também o alongamento ativo, no qual a própria força muscular mantém a posição. Esse tipo exige mais controle corporal e consciência do movimento.

     Foto: Alora Griffiths/Unsplash
  • <p>O alongamento passivo, por sua vez, conta com a ajuda de outra pessoa ou de objetos. Ele permite alcançar maior amplitude, mas deve ser feito com cuidado.</p>

    O alongamento passivo, por sua vez, conta com a ajuda de outra pessoa ou de objetos. Ele permite alcançar maior amplitude, mas deve ser feito com cuidado.

     Foto: imagem gerada por i.a
  • <p>Para alongar corretamente, é importante respeitar os limites do corpo. O movimento deve causar leve tensão, nunca dor intensa.</p>

    Para alongar corretamente, é importante respeitar os limites do corpo. O movimento deve causar leve tensão, nunca dor intensa.

     Foto: imagem gerada por i.a
  • <p>A respiração tem papel fundamental durante o alongamento. Inspirar e expirar de forma lenta ajuda a relaxar os músculos e aprofundar o exercício</p>

    A respiração tem papel fundamental durante o alongamento. Inspirar e expirar de forma lenta ajuda a relaxar os músculos e aprofundar o exercício

     Foto: imagem gerada por i.a
  • <p>Alongar-se diariamente, mesmo por poucos minutos, já traz benefícios. Não é necessário um ambiente específico, apenas atenção e constância.</p>

    Alongar-se diariamente, mesmo por poucos minutos, já traz benefícios. Não é necessário um ambiente específico, apenas atenção e constância.

     Foto: imagem gerada por i.a
  • <p>Pessoas de todas as idades podem se beneficiar do alongamento. Crianças, adultos e idosos ganham mais mobilidade e conforto nos movimentos.</p>

    Pessoas de todas as idades podem se beneficiar do alongamento. Crianças, adultos e idosos ganham mais mobilidade e conforto nos movimentos.

     Foto: imagem gerada por i.a
  • <p>Quando feito de forma regular e consciente, o alongamento se torna um aliado da saúde. Ele contribui para um corpo mais solto, equilibrado e preparado para as atividades diárias.</p>

    Quando feito de forma regular e consciente, o alongamento se torna um aliado da saúde. Ele contribui para um corpo mais solto, equilibrado e preparado para as atividades diárias.

     Foto: imagem gerada por i.a
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay