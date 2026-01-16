Fruta exótica, Langsat tem polpa translúcida e suculenta
Fruto tropical originário do Sudeste Asiático, especialmente da Malásia, Indonésia e Filipinas, o langsat ainda é pouco conhecido fora dessa região. Ele possui um sabor que lembra uma mistura de manga e abacaxi e oferece uma experiência gastronômica única.Foto: Dericks-Tan /Wikimédia Commons
Este fruto (Lansium domesticum) foi introduzido em outras áreas tropicais, incluindo Havaí, Suriname e Costa Rica. Uma lenda popular na Indonésia conta que ele surgiu como um remédio para uma praga que atacava as plantações de arroz.Foto: Flickr Zami Zahari
Assim, ele apresenta duas variedades: Duku e Longkong. O primeiro é mais doce e arredondado, com casca mais grossa e sem látex. O segundo, por sua vez, tem origem na Tailândia, de redondo a oblongos, e possui menos sementes.Foto: Flickr Linda Idris
Desse modo, este fruto cresce em árvores de pequeno porte, que raramente ultrapassam os 10 metros de altura, se apresenta em forma de cachos e pertence à família das Meliaceae, a mesma do mogno.Foto: - Ramon FVelasquez/Wikimédia Commons
Contudo, este fruto é sensível e possui baixo tempo de conservação. Por isso, raramente é exportado para longas distâncias, o que limita ainda mais seu acesso em muitos países.Foto: Creative Commons
Nesse sentido, o langsat se assemelha a uma pequena batata ou a um dente de alho grande, com uma casca fina que varia do amarelo pálido ao bege.Foto: Creative Commons
A saborosa polpa, por sua vez, é dividida em cinco ou seis segmentos, sendo translúcida e suculenta, semelhante à da lichia ou do mangostão.Foto: Izham Alias/Wikimédia Commons
Este fruto é cultivado principalmente na Malásia, Indonésia, Tailândia, Filipinas e em algumas regiões do sul da China. Entretanto, ele também, nas últimas décadas, tem aparecido com mais frequência em algumas plantações no Brasil, especialmente na região Norte.Foto: Imagem de Fathima Shanas por Pixabay
Ele tende a prosperar com alta umidade e pouca seca e pode ser encontrado em pomares. Tem preferência por climas tropicais úmidos, solos ricos e bem drenados. Assim, cresce geralmente na sombra parcial de árvores maiores em seu habitat natural.Foto: Creative Commons
A árvore leva cerca de sete a oito anos para começar a produzir frutos, o que limita sua produção. Ela, então, precisa de uma quantidade significativa de água e uma temperatura estável ao longo do ano.Foto: Flickr YeohTheanKheng
A propagação mais eficiente deste fruto acontece por estaquia ou enxertia, pois preservam as características genéticas desejadas. No momento, pesquisas têm testado novas formas de adaptação em estufas ou vasos para a disseminação desse alimento.Foto: Midori /Wikimédia Commons
Nas artes, o artista filipino Félix Resurrección Hidalgo criou uma bonita pintura, que reproduzia uma vendedora de Langsats.Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
O sabor é predominantemente uma combinação de doçura e acidez, porém algumas variedades podem apresentar um leve amargor devido às sementes.Foto: Imagem de Fathima Shanas por Pixabay
Por isso, para consumi-lo, basta pressionar levemente o fruto para romper a casca fina e revelar os segmentos translúcidos. Em seguida, remova cuidadosamente as sementes amargas para desfrutar de seu sabor único.Foto: Flickr ??c Tr?ng Nghiêm
Além disso, este fruto é usado na medicina tradicional do Sudeste Asiático por suas supostas propriedades terapêuticas. A casca da árvore é usada contra a malária e a disenteria, enquanto as sementes trituradas são empregadas no tratamento da febre.Foto: Flickr Yun Huang Yong
Quando a casca do fruto é seca e queimada, serve como repelente de mosquitos, enquanto o suco é utilizado para aliviar diarreias e inflamações intestinais.Foto: Flickr Rob and Stephanie Levy
Entre as receitas tradicionais na Ásia, destacam-se o xarope de langsat, a geleia e o fruto seco, que concentra seus sabores. Ele também pode ser ingrediente popular em saladas de frutas tropicais, onde sua acidez se destaca.Foto: Flickr Eric Hunt
Em algumas regiões da Ásia, o langsat pode ser fermentado para produzir uma bebida levemente alcoólica, semelhante ao sidra. Afinal, ele tem um sabor característico que permite a combinação com outros ingredientes como capim-limão, gengibre e coco.Foto: Flickr Dinesh Kumar
Outros cozinheiros podem incorporar o langsat em criações culinárias contemporâneas. Ele pode estar presente em sorvetes, molhos agridoce para frutos do mar, marinadas para carnes brancas e coquetéis exóticos.Foto: Flickr zol m
O langsat é rico em nutrientes, incluindo vitamina C, fibras e antioxidantes, tornando-se uma opção saudável para quem busca uma alimentação equilibrada.Foto: Flickr Mike Bush
Ajuda a fortalecer o sistema imunológico, enquanto as fibras presentes na fruta promovem a saúde digestiva. Os antioxidantes encontrados nesta fruta também desempenham um papel importante na proteção das células.Foto: Flickr Rob and Stephanie Levy
É importante ressaltar que muitas das propriedades medicinais do langsat ainda estão sendo estudadas e confirmadas cientificamente. Uma delas é a presença de tetranortriterpenóides, que apresentam propriedades antimaláricas e antitumorais.Foto: Flickr I.J. Kasim
