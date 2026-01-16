Assine
Ator de ‘Mr. Bean’ já pilotou avião para salvar a família de acidente trágico; saiba

RF
Redação Flipar
    O incidente aconteceu em 2001, enquanto ele fazia uma viagem de férias com a família pelo Quênia.

     Foto: Herbert Aust por Pixabay
    Na ocasião, o piloto do avião desmaiou e o ator, num ato de pura coragem, assumiu o controle da aeronave.

     Foto: Pexels/Nur Andi Ravsanjani Gusma
    Seu instinto de sobrevivência deu certo e ele conseguiu estabilizar o avião até que o piloto acordasse, salvando sua família.

     Foto: ThisIsEngineering/Pexels
    Antes da fama, Atkinson formou-se em Engenharia Elétrica em Oxford, onde descobriu seu talento para a comédia. Conheça mais sobre ele!

     Foto: Standish77 at English Wikipedia
    Durante o mestrado em Oxford, ele começou a colaborar com o roteirista Richard Curtis em esquetes humorísticas.

    Foto: Flickr Transmundi Operadora
    Outro personagem marcante de Atkinson foi “Johnny English”, que ganhou três filmes, lançados em 2003, 2011 e 2018.

     Foto: Divulgação/Universal Studios
