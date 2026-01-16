Assine
Queda populacional deixa cidades vazias no Japão

RF
Redação Flipar
  Em 2024, o país registrou apenas 720.988 nascimentos, o menor número em 125 anos, representando uma queda de 5% em relação ao ano anterior.

    Em 2024, o país registrou apenas 720.988 nascimentos, o menor número em 125 anos, representando uma queda de 5% em relação ao ano anterior.

    Foto: Domínio Público freepik.com
  Paralelamente, ocorreram 1,61 milhão de mortes no mesmo período, resultando em um decréscimo populacional significativo.

    Paralelamente, ocorreram 1,61 milhão de mortes no mesmo período, resultando em um decréscimo populacional significativo.

    Foto: Satoshi Hirayama pexels
  Cerca de 29,3% da população japonesa tem 65 anos ou mais, o que agrava a escassez de mão de obra e aumenta os desafios fiscais relacionados aos gastos com seguridade social.

    Cerca de 29,3% da população japonesa tem 65 anos ou mais, o que agrava a escassez de mão de obra e aumenta os desafios fiscais relacionados aos gastos com seguridade social.

    Foto: hippopx.com
  Essa tendência afeta especialmente as áreas rurais, onde muitas cidades e vilas enfrentam um declínio populacional acentuado. Veja as cidades menos populosas do Japão.

    Essa tendência afeta especialmente as áreas rurais, onde muitas cidades e vilas enfrentam um declínio populacional acentuado. Veja as cidades menos populosas do Japão.

     Foto: Nguy?n Thành Nhân - pexels
  Utashinai (Hokkaido): Localizada na região de Sorachi, é a menor cidade do Japão, com aproximadamente 3.000 habitantes. Conhecida por sua história na mineração de carvão, atualmente busca revitalização econômica através do turismo.

    Utashinai (Hokkaido): Localizada na região de Sorachi, é a menor cidade do Japão, com aproximadamente 3.000 habitantes. Conhecida por sua história na mineração de carvão, atualmente busca revitalização econômica através do turismo.

    Foto: Google fotos
  Yubari (Hokkaido): Também situada em Hokkaido, tem cerca de 7.000 residentes. Famosa por seus melões premium e por sediar o Festival Internacional de Cinema de Yubari.

    Yubari (Hokkaido): Também situada em Hokkaido, tem cerca de 7.000 residentes. Famosa por seus melões premium e por sediar o Festival Internacional de Cinema de Yubari.

     Foto: Google fotos
  Ubuyama (Kumamoto): Localizada na regiÃ£o de Aso, possui aproximadamente 1.500 habitantes. Destaca-se por suas paisagens montanhosas e fontes termais.

    Ubuyama (Kumamoto): Localizada na regiÃ£o de Aso, possui aproximadamente 1.500 habitantes. Destaca-se por suas paisagens montanhosas e fontes termais.

     Foto: DivulgaÃ§Ã£o/Ubuyama Tourist Association
  Hayakawa (Yamanashi): Com cerca de 1.100 moradores, é uma das menores vilas do Japão. Situada nas montanhas de Minami-Alps, é conhecida por suas paisagens naturais intocadas.

    Hayakawa (Yamanashi): Com cerca de 1.100 moradores, é uma das menores vilas do Japão. Situada nas montanhas de Minami-Alps, é conhecida por suas paisagens naturais intocadas.

     Foto: Divulgação/Hayakawa Town Tourism Association
  Shirakawa (Gifu): Embora seja uma vila, tem aproximadamente 1.600 habitantes. Famosa por suas casas tradicionais "gassho-zukuri", é Patrimônio Mundial da UNESCO.

    Shirakawa (Gifu): Embora seja uma vila, tem aproximadamente 1.600 habitantes. Famosa por suas casas tradicionais “gassho-zukuri”, é Patrimônio Mundial da UNESCO.

     Foto: Divulgação/Shirakawa Village Official Website
  Toho (Fukuoka): Com cerca de 2.000 residentes, Ã© conhecida por suas cerÃ¢micas tradicionais e paisagens rurais.

    Toho (Fukuoka): Com cerca de 2.000 residentes, Ã© conhecida por suas cerÃ¢micas tradicionais e paisagens rurais.

     Foto: DivulgaÃ§Ã£o/Asakura City Commerce, Industry and Tourism Section
  Kamikatsu (Tokushima): Possui aproximadamente 1.500 habitantes e é reconhecida por suas iniciativas de "lixo zero" e agricultura sustentável.

    Kamikatsu (Tokushima): Possui aproximadamente 1.500 habitantes e é reconhecida por suas iniciativas de “lixo zero” e agricultura sustentável.

     Foto: Divulgação/Nippon Communications Foundation
  Nanmoku (Gunma): Com cerca de 1.800 moradores, é conhecida por suas paisagens montanhosas e tradições culturais preservadas.

    Nanmoku (Gunma): Com cerca de 1.800 moradores, é conhecida por suas paisagens montanhosas e tradições culturais preservadas.

     Foto: Reprodução Youtube
  Aoi (Kumamoto): Localizada na região de Kuma, tem aproximadamente 2.200 habitantes. Destaca-se por suas florestas densas e rios cristalinos.

    Aoi (Kumamoto): Localizada na região de Kuma, tem aproximadamente 2.200 habitantes. Destaca-se por suas florestas densas e rios cristalinos.

     Foto: Divulgação/Kumamoto Prefectural Tourism
  Kitadaito (Okinawa): Uma pequena ilha com cerca de 600 residentes, conhecida por suas paisagens costeiras e cultura única.

    Kitadaito (Okinawa): Uma pequena ilha com cerca de 600 residentes, conhecida por suas paisagens costeiras e cultura única.

     Foto: Reprodução Youtube
  Minamidaito (Okinawa): Próxima a Kitadaito, possui aproximadamente 1.400 habitantes e é famosa por suas plantações de cana-de-açúcar.

    Minamidaito (Okinawa): Próxima a Kitadaito, possui aproximadamente 1.400 habitantes e é famosa por suas plantações de cana-de-açúcar.

     Foto: Reprodução Youtube
  Totsukawa (Nara): Com cerca de 3.500 moradores, é a maior vila do Japão em termos de área e é conhecida por suas fontes termais e pontes suspensas.

    Totsukawa (Nara): Com cerca de 3.500 moradores, é a maior vila do Japão em termos de área e é conhecida por suas fontes termais e pontes suspensas.

     Foto: Divulgação/Nara Prefecture
  Higashinaruse (Akita): Possui aproximadamente 2.300 habitantes e é reconhecida por suas paisagens naturais e festivais tradicionais.

    Higashinaruse (Akita): Possui aproximadamente 2.300 habitantes e é reconhecida por suas paisagens naturais e festivais tradicionais.

     Foto: Divulgação/NARUSE DAM Construction Project
