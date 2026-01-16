Queda populacional deixa cidades vazias no Japão
Em 2024, o país registrou apenas 720.988 nascimentos, o menor número em 125 anos, representando uma queda de 5% em relação ao ano anterior.Foto: Domínio Público freepik.com
Paralelamente, ocorreram 1,61 milhão de mortes no mesmo período, resultando em um decréscimo populacional significativo.Foto: Satoshi Hirayama pexels
Cerca de 29,3% da população japonesa tem 65 anos ou mais, o que agrava a escassez de mão de obra e aumenta os desafios fiscais relacionados aos gastos com seguridade social.Foto: hippopx.com
Essa tendência afeta especialmente as áreas rurais, onde muitas cidades e vilas enfrentam um declínio populacional acentuado. Veja as cidades menos populosas do Japão.Foto: Nguy?n Thành Nhân - pexels
Utashinai (Hokkaido): Localizada na região de Sorachi, é a menor cidade do Japão, com aproximadamente 3.000 habitantes. Conhecida por sua história na mineração de carvão, atualmente busca revitalização econômica através do turismo.Foto: Google fotos
Yubari (Hokkaido): Também situada em Hokkaido, tem cerca de 7.000 residentes. Famosa por seus melões premium e por sediar o Festival Internacional de Cinema de Yubari.Foto: Google fotos
Ubuyama (Kumamoto): Localizada na regiÃ£o de Aso, possui aproximadamente 1.500 habitantes. Destaca-se por suas paisagens montanhosas e fontes termais.Foto: DivulgaÃ§Ã£o/Ubuyama Tourist Association
Hayakawa (Yamanashi): Com cerca de 1.100 moradores, é uma das menores vilas do Japão. Situada nas montanhas de Minami-Alps, é conhecida por suas paisagens naturais intocadas.Foto: Divulgação/Hayakawa Town Tourism Association
Shirakawa (Gifu): Embora seja uma vila, tem aproximadamente 1.600 habitantes. Famosa por suas casas tradicionais “gassho-zukuri”, é Patrimônio Mundial da UNESCO.Foto: Divulgação/Shirakawa Village Official Website
Toho (Fukuoka): Com cerca de 2.000 residentes, Ã© conhecida por suas cerÃ¢micas tradicionais e paisagens rurais.Foto: DivulgaÃ§Ã£o/Asakura City Commerce, Industry and Tourism Section
Kamikatsu (Tokushima): Possui aproximadamente 1.500 habitantes e é reconhecida por suas iniciativas de “lixo zero” e agricultura sustentável.Foto: Divulgação/Nippon Communications Foundation
Nanmoku (Gunma): Com cerca de 1.800 moradores, é conhecida por suas paisagens montanhosas e tradições culturais preservadas.Foto: Reprodução Youtube
Aoi (Kumamoto): Localizada na região de Kuma, tem aproximadamente 2.200 habitantes. Destaca-se por suas florestas densas e rios cristalinos.Foto: Divulgação/Kumamoto Prefectural Tourism
Kitadaito (Okinawa): Uma pequena ilha com cerca de 600 residentes, conhecida por suas paisagens costeiras e cultura única.Foto: Reprodução Youtube
Minamidaito (Okinawa): Próxima a Kitadaito, possui aproximadamente 1.400 habitantes e é famosa por suas plantações de cana-de-açúcar.Foto: Reprodução Youtube
Totsukawa (Nara): Com cerca de 3.500 moradores, é a maior vila do Japão em termos de área e é conhecida por suas fontes termais e pontes suspensas.Foto: Divulgação/Nara Prefecture
Higashinaruse (Akita): Possui aproximadamente 2.300 habitantes e é reconhecida por suas paisagens naturais e festivais tradicionais.Foto: Divulgação/NARUSE DAM Construction Project