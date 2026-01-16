Cruzeiro: moeda acompanhou décadas de mudanças no Brasil

O Plano Real incluiu vÃ¡rias medidas, como a criaÃ§Ã£o de uma nova moeda (o Real) e o controle rigoroso da inflaÃ§Ã£o, e foi um marco na economia brasileira. Desde entÃ£o, o Real passou por algumas mudanÃ§as, mas continua sendo a moeda nacional do Brasil. Foto: Mateus Andre Freepik